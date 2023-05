Rápidos y Furiosos 10 llegó a las salas de cine y los fans de Toretto se arrojaron de lleno a la aventura. A través de Deadline continúa reportándose que las cosas van muy bien para la película en la taquilla. Ha logrado el segundo mejor estreno del año, con varios cientos de millones de dólares en el bolsillo tan sólo en sus primeros días. Todo gracias al poder de la fe y, por supuesto, a la familia, informa el portal electrónico de Yahoo.

La saga de Rápidos y Furiosos ha pasado por muchas cosas a lo largo de los años mientras sigue a un grupo de corredores de autos liderados por el famoso Dominic Toretto. A medida que la saga avanza, se enfrentan a desafíos cada vez más peligrosos, incluyendo robos, persecuciones y misiones encubiertas, formando una familia unida por la lealtad y la adrenalina. Destaca por sus espectaculares escenas de acción, personajes carismáticos y una combinación de velocidad, emoción y vínculos emocionales.

Rápidos y Furiosos 10 ha logrado 319 millones de dólares en su fin de semana de estreno, un logro sorprendente que ya se veía venir para uno de los lanzamientos más esperados de 2023. La décima entrega de la franquicia queda por debajo de Super Mario Bros, la Película, que obtuvo 375 millones de dólares en sus primeros días, una enorme satisfacción para Nintendo e Illumination, encargadas de su desarrollo. Cabe mencionar que Fast X todavía tiene la oportunidad de mejorar su taquilla mucho más y colarse hasta la ambiciosa lista de películas con las mayores recaudaciones de toda la historia. Varias de sus entregas previas ocupan puestos de honor en los compendios de mayores ingresos.

La franquicia ha logrado alcanzar un éxito taquillero masivo gracias a una combinación de factores. En primer lugar, la saga ha sabido mantener su esencia y expandirla de manera efectiva a lo largo de los años. Desde sus inicios como películas centradas en carreras callejeras ilegales, ha evolucionado hacia tramas de situaciones de alto riesgo, sin perder su esencia de velocidad y adrenalina. Esta evolución ha permitido a la saga atraer tanto a los fanáticos originales como a nuevos espectadores que buscan emociones fuertes y entretenimiento escapista.

Por otro lado, Rápidos y Furiosos ha construido un universo cinematográfico coherente y expansivo, en el que los personajes se entrelazan a lo largo de múltiples películas. Los espectadores se han convertido en seguidores apasionados de estos personajes y han establecido un vínculo con ellos a lo largo de los años. La saga supo mantener la continuidad y la cohesión narrativa, permitiendo a los espectadores seguir la historia de los personajes en cada nueva entrega.

Otro aspecto clave del éxito de la saga es su enfoque global. Rápidos y Furiosos ha sabido trascender las barreras culturales y geográficas, ofreciendo una poderosa combinación de espectáculo y diversidad que atrae a audiencias de todo el mundo. Se han explorado todo tipo de escenarios internacionales, presentando diferentes culturas y paisajes exóticos, lo que ha permitido a la audiencia sentirse parte de una experiencia mundial y disfrutar de la increíble experiencia visual que ofrece Diesel y su equipo, continúa Yahoo.

Uno de los grandes aciertos de la marca es que pudo adaptarse a los gustos cambiantes del público y a las tendencias cinematográficas. Ha incorporado con astucia elementos de películas de espías, de asaltos y filmes de superhéroes, lo que ha contribuido a su atractivo y frescura. Tampoco podemos olvidarnos de las estrellas de renombre que dan sentido a toda la historia, tales como Dwayne Johnson y Michelle Rodríguez, lo que ha ayudado a captar la atención de la audiencia y generar expectativas en torno a cada nueva entrega.

Resta Rápidos y Furiosos 10, parte 2, la siguiente y última entrega de la enorme saga, el esperado final y la conclusión de una era en el mundo del cine hollywoodense. Aunque los fanáticos siempre podrán confiar en el desarrollo de spin-offs y otras historias alternas en diferentes formatos. Sólo el tiempo dará la respuesta.

Críticas

Tras la presentación en diferentes salas, ya han comenzado a publicarse las primeras críticas de la película, informa el diario en línea As Usa Latino. De acuerdo con el portal Metacritic, Fast X tiene una calificación de 58/100, basada en 45 reseñas de críticos de diversos medios, incluidos Variety, The Wrap, Observer, The Telegraph, The Independent, The Hollywood Reporter, USA Today, Los Angeles Times, The Guardian, The Washington Post, New York Post y más.

De acuerdo con Emily Zemler, del Observer, una de las críticas más positivas, “Fast X es una película extravagante”. “Literalmente, nada en esta película podría suceder realmente, pero ¿no es por eso que vemos películas en primer lugar? El mundo imaginado de la saga Fast & Furious es apasionante y basta. ¿Hay demasiados personajes ahora? Sí. ¿Siempre sabes lo que está pasando? No. Pero te reirás, te alegrarás y te sentirás, por unas horas, como parte de una familia”.

Según Frank Scheck, de The Hollywood Reporter, “lo que salva a Fast X es que es tan consciente de su propio absurdo que se convierte en una entretenida parodia de sí mismo”.

Ann Hornaday, de The Washington Post, dice que “no es sorprendente que Fast X aporte un nuevo significado al término ‘suspenso’”. “Definitivamente hay más por venir. Siempre lo hay”.

Por otro lado, Pedro Debruge, de Variety, señala que “Leterrier es malo con la historia pero razonablemente fuerte en el frente de acción”.

Johnny Oleksinski del New York Post compartió una de las críticas más duras y la calificación más baja de esta película de acción, señalando: “No espere un solo elemento novedoso aquí: todo se recicla del depósito de chatarra”.