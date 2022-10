¡Recuérdame! México despide a la alfarera que forjó a Mamá Coco

Coco cautivó al público mexicano al ser la primera película producida por Disney y Pixar que habla sobre una de las tradiciones más entrañables de ese país: el Día de Muertos, informó BBC Mundo.

Sin embargo, se trata de una celebración que también se realiza en otros países de la región.

Y no sólo fascinó al público mexicano, pues Coco obtuvo el Globo de Oro a mejor película de animación y también se llevó el Óscar en esa categoría.

Uno de los directores de la cinta, Lee Unkrich, confesó en una entrevista en 2018 que no sabía mucho de esta festividad ni de las tradiciones, lo cual le causaba cierto temor.

“La comunidad latina dice lo que le ofende y tiene opiniones fuertes... Como no soy latino, sabía que el proyecto iba a estar bajo la lupa”, dijo al diario The New York Times.

Seis años de producción finalizaron con la puesta en cartelera de Coco, una cinta que ha cautivado a México por la cercanía de su historia y el nivel de detalle a la cultura.