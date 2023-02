Zonia continúa trabajando en la Forno, pero ya no en lo que fue la textilera, donde, junto con cientos de hombres y mujeres, tejió los casimires, telas y frazadas más cotizados de Bolivia, que incluso vistieron y abrigaron al Ejército boliviano en la Guerra del Chaco (1932-1935). Ahora trabaja para el Grupo Forno, que emerge de las inmensas instalaciones de la fábrica para crear Chacaltaya SA, empresa que ofrece servicios de almacenamiento de productos y logística.

“Lo que más me impresionaba era el tamaño de la fábrica, enorme, con una guardería para los hijos de los trabajadores; la posta médica, las canchas y las instalaciones donde trabajábamos”, añade.

“Yo llegué a trabajar en los años 70 a la Forno y competencia casi nunca hubo. Los compradores agarraban nuestras telas y frazadas, miraban y si no las veían finas decían: ‘No es de Forno’”, cuenta la mujer.

También recuerda las prácticas de fútbol de los varones, después de sus horas de trabajo, para coronarse más de una vez como campeones ante equipos de la Said, Estatex, Soligno, Universaltex y otras factorías.

Pero la alegría de ser un trabajador fabril de la Forno se fue diluyendo a medida de que el contrabando fue creciendo y el país fue sucumbiendo ante la hiperinflación de los años 80 del siglo pasado. Entonces los conflictos obrero-patronales se volvieron una constante que dejaban a la fábrica paralizada durante semanas.

“Así como lindos recuerdos también tengo malos”, comparte Zonia, quien asegura que los malos son esos días de huelga.

“Íbamos a la fábrica, pero no entrábamos a trabajar. Caminábamos alrededor, sin sueldo. Me sentía tan mal porque pensaba cómo podíamos tener sueldo si no producíamos, pero los dirigentes tenían la decisión”, cuenta.