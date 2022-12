Rosario Aguilar tenía una vida sin muchos sobresaltos durante cuatro décadas de su vida. Todo comenzó cuando decidió ir más lejos de lo que sus pies le permitían y tomó valor para desprender sus pies del suelo y volar.

Por entonces tenía a un Pepe Grillo que le taladraba el oído. Le decía siempre que podía “no te quedes, tú puedes más”. Y ella hizo caso. Así, alrededor de los 40 años decidió acabar el colegio, luego se inscribió a la Universidad. Después emprendió un camino en el cual siempre fue hacia adelante.

Primero la educación

Le brillan los dientes al reír. El tiempo pasa por ella, pero no le deja secuelas, ella decidió almancenar sólo gratos recuerdos. “No vas a decir mi edad”, pide y sus palabras son una extensión de su coquetería. Viste una manta clara y el sombrero inclinado.

Las joyas, no grandes pero sí elegantes de Bolivianita, brillan al contraste de su piel morena.

Ella es todo un simbolismo, es más cuenta que nació en las fiestas paceñas, un 15 de julio de mil novecientos tantos tantos.

Recuerda que antes su vida estaba tranquila, sin mayores apuros. Fue al altar muy pronto, aunque no tuvo suerte en el amor.

“Tengo tres hijos y pues me fue mal en el matrimonio. Desde entonces hasta ahora los saqué adelante sola. Ellos ya están mayores por cierto”. Todos acabaron el colegio y fueron a las aulas universitarias; porque ella cree que siempre es bueno formarse académicamente.

Aunque Rosario a ntes no opinaba así. Años atrás era más joven y con otros intereses. “Me gustaba generar dinero y dedicarme al negocio”, cuenta.

Pero tenía a un Pepe Grillo que no la dejaba en paz y siempre que podía le recordaba que ella debía convertirse en un ejemplo de superación.

Explica: “A mi padre nunca le gustó eso de que a mí me gustara generar dinero y que no estudiara”.

Un día, cansada de los consejos de su progenitor, ella se dijo a sí misma: “¿Por qué no puedo salir bachille? ese fue mi paso más importante. Ya no tenía niños que cuidar porque ellos ya estaban en la universidad. Entonces me inscribí al colegio nocturno Hernando Siles de Villa Fátima”.

Había dejado sus estudios cuando ingresó a tercero medio y de pronto acabó el colegio casi en un abrir y cerrar de ojos. Comprobó que ese paso no era el más difícil de dar, pero sí el que más tiempo le ha costado.

Como los niños cuando no quieren tomar la sopa y el papá les obliga a nombre del cariño, su papá le aconsejó no dejar sus estudios y seguir con las clases. Le dijo “hazlo por tus hijos”.

Y ella tomó esa sopa más con obligación que con convicción. Y, además, era un reto que ella misma se impuso: ¿Por qué no acabar la universidad? ¿Qué tan difícil puede ser?

¿Qué es la discriminación?

Ella siguió con sus estudios universitarios y se propuso también seguir sus clases de inglés. “Mi papá dijo ‘está bien, perfecto, estudia inglés”.

Pero él no estaba tan seguro de la palabra de su hija y le recomendó seguir la carrera de Derecho, en la Universidad Mayor de San Andrés, junto con su hermano, quien había aprobado vestibulares un año antes. “Van a ir con él, van a ir los dos y se van a ayudar”, les recomendó el hombre a sus hijos, cual si los estuviera mandando al primer día de clases en un kínder.

“Ingresé al prefacultativo y aprobé. Tenía el cincentivo de mi familia y de mis hijos; pero en mi pensamiento también estaba estudiar inglés que es lo que más me gustaba entonces”, explica Rosario.

Ella, muy en el fondo sabía que el hecho de acabar una carrera universitaria no iba a ser el objetivo más importante de su vida; y mucho menos tener una vida profesional ligada con los bufetes y los pleitos judiciales.

Pero antes de que la vida profesional se convierta en una realidad, ella debía comcluir con su preparación académica y para eso tenía que esgar en clases.

Recuerda: “Fui con mi hermano, creo que fue para controlarme y cuidarme (vuelve a sonreír con un dejo de coquetería quizás con el pasado). Estudiar era muy nuevo para mí, después de tantos años de haber dejado las clases”.

Cuando volvó la mirada hacia los otros pupitres ella se dio cuenta de que sus compañeros arrastraban sus historias particulares. Algunos eran personas con dos o tree carreras encima y otros recién salidos del colegio y con ansias de comer el mundo. Eso sí, nungana de las mujeres del aula llevaba polleras, ella era la única.

Cuando se le pregunta si se sintió discriminación, respond que no. “¿Crees que me miraban como a bicho raro?... no, jamás. Yo les miraba a ellos como a bichos raros. Me asombraba que tenían la mente tan fresca para aprender y que había otros profesionales (su hermano por ejemplo estaba estudiando su segunda carrera)”.

“En un principio decía ¿Quién es Platón, quién es Aristóteles?”, pero luego aprendí”, revela en el Hotel Torino, donde está uno de sus logros personales más importantes.

Acabó la carrera sin ingún problema y por entonces fue designada dirigente vecinal en Villa Fátima. Entonces ocurrió algo que le cambió la vida, le hicieron una sesión de fotos.

Su colega Juan del Granado había postulado a la alcaldía de La Paz y convocó a Rosario a ser parte de un nuevo mundo, el mundo de la política.

Candidateó como sexta concejal y el Movimiento Sin Miedo (MSM) de Juan Del Granado sacó siete concejales. “Me siento honrada y feliz de haber sido la concejal del mejor alcalde de la ciudad de La Paz”.

Pero tenía una inquietud dentro que le escocía de vez en cuando. Adoraba las cámaras fotográficas y siempre que podía lucía su pollera con gracia.

Se animó a dar vida a un desfile de cholas. Del Granado se sumó a esta iniciativa y en 2004 hubo polleras sobre pasarelas.

Casi van dos décadas de la creación del desfile que se repite cada año en la ciudad de La Paz. Pero son más de dos décadas que Rosario reivindica el uso de la pollera.

“En los años 90 hemos visto cómo Remedios Loza ha sido la primera mujer que estuvo en un espacio de decisión y ha hecho respetar su indumentaria con trabajo”, explica la mujer que hoy en día es voz autorizada para hablar de moda en Bolivia.

Se dedicó al diseño de modas inspirada siempre en motivos andinos. Y, consolida aquella máxima: no hay distinciones entre la mujer de pollera y la de vestido... todas son mujeres.

Le va bien con su obra. Ella que tanto deseaba aprender inglés sí lo logró y viajó a Estados Unidos llevando su creaciones.

Fue invitada a diversas partes del mundo con su propuesta sobre la pasarela. Sus diseños están en Hong Kong, Londres, Madrid, Ginebra y Milán... por mencionar algunas ciudades.

Junto con Bolivia Moda estuvo en las capitales del país . En 2017 fue ovacionada en Santa Cruz de la Sierra tras vestir a las reconocidas Magníficas de Pablo Manzoni.

En su agencia en el Hotel Torino Rosario viste a las mujeres paceñas con un estilo muy propio. Tiene una prenda que es su favorita en el vestido, la falda o la pollera... un atuendo que es el orgulo de la chola.