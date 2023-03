Una persona puede salir del país, pero el país no sale de ella. Algo parecido le sucede a la cantante orureña Rosario Arce, quien tiene más de media vida hecha en Canadá. Allá ofrece conciertos y hace presentaciones musicales con sones bolivianos. Recién en el país del norte obtuvo el premio de Artista Folklórica del Año. Ya van tres gestiones levantando galardones y en unos días presentará su nueva producción musical.

Ella recuerda que a temprana edad comenzó a ser parte de algunos eventos de talentos y concursos de canto. Ganó el Festival Estudiantil en la categoría de solista y participó un par de veces en el Festival Charango de Oro en el que obtuvo los dos primeros lugares. Cuenta: “Estuve en el Festival Aquí Canta Bolivia donde fui reconocida como Revelación del Año por los medios de comunicación. Conocí a grandes compositores que me llenaron de elogios; entre ellos estaban Néstor Olmos Molina, Óscar Elías Siles y Rogers Becerra Casanovas”.

Canadá cuenta con dos idiomas oficiales: francés e inglés. Rosario estuvo en ciudades donde se hablaba ambas lenguas; por eso en aquellos primeros años lejos de Bolivia tuvo que aprender francés e inglés. Todo ese aprendizaje no fue en vano porque ahora domina tres idiomas internacionales y cuando está sobre el escenario habla con el público en su misma lengua.

Rosario viaja hacia años atrás, a sus inicios en Canadá. “Ir a un país que no es el tuyo es como volver a nacer. Debes aprender el idioma para comunicarte, debes adaptarte a una nueva cultura, sus leyes, su comida, su clima. No fue nada fácil para mí porque extrañaba a mis amigas de escuela, mi rutina, mi comida y todo lo que viví. Lo importante es que en Canadá tenía el apoyo de mis padres y sólo debía preocuparme de estudiar”.

Rosario recuerda que en ese primer concierto el público canadiense no entendía el idioma español, pero se movía y disfrutaba con los ritmos bolivianos. Los charangos y las zampoñas eran parte del show.

Explica que su segundo acierto en Canadá fue la participación en una audición de canto. Salió elegida y viajó hasta Winnipeg, en la provincia canadiense de Manitoba, donde permaneció durante un mes. El evento fue organizado por el Gobierno canadiense y ella tuvo la oportunidad de cantar en inglés, francés, español y quechua.

Esos años ella descubrió una nueva pasión. “En los inicios de mi carrera artística mis padres contrataban a diseñadores para que me hicieran vestidos especiales y hacían un trabajo espectacular, pero a pesar de ello yo sentía que faltaba algo y no podía descubrir qué era. Al pasar los años me di cuenta que lo que faltaba era mi sello, mi toque en esos trajes. Decidí comenzar a costurar y diseñar mis trajes”, narra Rosario.

Su mamá, como siempre, aplaudió la iniciativa y le regaló un maniquí con sus medidas. Ahora, en cada presentación ella busca lucirse y diseña sus trajes con tiempo. No deja nada al azar, escoge los colores, la textura de las telas, hace los cortes y costura sus prendas.