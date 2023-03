Utiliza el maquillaje sólo para para quitarse el brillo del rostro y emplea algunos filtros únicamente para retocar sus fotografías; después le gusta ser natural, genuina, mostrarse tal y como es.

Sandra Alcázar está en su cuarto mes de embarazo y, en la antesala de la maternidad, ella conversa con Página Siete. Habla de los errores, las virtudes y una búsqueda constante de eso que se conoce como felicidad.

Hogar dulce hogar

Hay un lugar en el mundo que ella no cambia por nada: la ciudad de La Paz. Nació en la sede de Gobierno hace 35 años y desde pequeña le gustaron las cámaras. Cerca de la puerta de ingreso a la Red Unitel, Sandra repasa algo de su pasado: “Yo soñaba estar en la televisión desde pequeña. Me grababa actuando y quería tener mi show. Bueno, cuando ya salí de la Unidad Educativa del Ejército, pues, he estudiado comunicación social, pero me decían que no me iba a ir bien, que no era lo mío, que no iba a triunfar”.

El papá de Sandra es militar y recorrió muchos departamentos del país. Por eso, durante años Sandra no tenía un lugar de residencia fijo. Su familia iba de un lugar a otro. “Me crié en todos lados; me encanta conocer gente y siempre soy sociable porque mi papá me crió así”, refiere la presentadora de televisión.

Por lo general suele seguir lo que le indica su instinto y muchas veces acierta; por ejemplo, cuando le dijeron que debía cambiar de carrera ella hizo caso y no le fue bien. “Escogí administración de empresas porque mi familia decía que era lo mío y que yo era buena para los negocios; pero no. Resultó que lo mío era estar en contacto con la gente. Este mensaje va para los jovencitos: que siempre escuchen su corazón y que sigan sus sueños”.

Fue reina de belleza y aquello abrió las puertas a sus sueños de tele. Su primer trabajo fue a los 18 años, junto con Rodrigo Zelaya, en Bolivisión.

Estuvo por diferentes canales de tele. La Red Uno y luego ATB fueron sus pasadas casas televisivas antes de Unitel. Está bien remunerada y no se habla de dinero: “Ahora estoy en mi país, con mi gente. O sea el mejor sueldo para mí es el cariño que recibo de la gente y eso está clarísimo”.

Mi familia en la tele

Ella no sirve para estar detrás de bastidores: es alta, tiene una voz potente y una risa contagiosa. Además es ocurrente y no le teme al error; le tiene pánico a no intentarlo. “Al comienzo chocó mi carácter porque siempre traté de ser extrovertida y no tener miedo a equivocarme. Somos seres humanos y también podemos equivocarnos en vivo. No todo puede salir todo perfecto”.

Los aciertos y los errores la acompañan en los sets de televisión. “Siempre me equivoqué, me caía y vivía en el piso; pero era porque era un accidente y yo trataba de normalizar eso porque a cualquiera le podía pasar. Sí, a la gente en un principio le chocó eso o que yo sea muy directa con mis chistes; pero después les gustó porque ésa soy yo”.

No podía aparentar ser alguien que no era y en la Red Uno le dieron la oportunidad de mostrarse como es. Ella comenta: “La gente comenzó a identificarse conmigo, me aceptó y eso provocó que me vieran como parte de su familia, no como una presentadora o como la chica de la tele. Llegar a tantas personas de una manera tan familiar, como si nos conociéramos toda la vida. Fue el regalo que me dio la tele”.

Por lo general, las mujeres se identifican con ella. Algunas le escriben para darle consejos de maternidad, como si ella fuera la hija que aparece que en la televisión; y otras la ven como una amiga con capa de heroína. “He recibido mensajes de mujeres que están pasando por situaciones de violencia y no saben a quién recurrir ni pedir ayuda y lo hacen a mí; trato de aconsejarles, de darles las fuerzas que ellas necesitan y claro que les ayudo”, revela.

Y sigue recordando esas palabras que la marcan: “Hay personas que me escriben mensajes tan duros como el siguiente: ‘Mi mamá siempre soñó verte de mamá y ahora ya no está, pero desde el cielo te va a cuidar’”.

Lo perfecto es inhumano

Es consciente de que no es monedita de oro. Refiere: “Durante mucho tiempo recibí mucho amor, mucho cariño de las personas en las redes sociales, pero cuando decidí hacer mi vida privada pública también recibí muchos comentarios negativos. He sido señalada, he sido juzgada, he sido criticada por tomar decisiones en la vida; y que mi única decisión en la vida siempre fue ser feliz”.

El miedo al qué dirán es una piedra que ella no está dispuesta a cargar. Lo tiene claro: “Muchas veces por no tomar decisiones, por miedo al qué dirán, nos quedamos en un hueco donde no sabemos cómo salir. Para mí, si no tomo decisiones hoy, mañana me puedo arrepentir. Entonces para mí es día a día. Creo que la pandemia nos ha tenido que ayudar a cambiar de mentalidad, que no hay tiempo para perder el tiempo”.

Un día decidió casarse y lo hizo en septiembre de 2021. Llegó al altar junto con su novio de años y tuvo una boda de ensueño. Once meses después se divorció.

En ningún momento pronunció una palabra demás de su exesposo. Es más, le agradeció con estas declaraciones: “Me ha hecho la mujer más feliz en la relación que hemos tenido”. Y cuando escribió este mensaje anunció que tenía “el corazón curado”.

Cuenta: “He sido transparente y eso me ha generado mucha polémica, pero también me ha generado mucha cercanía a la gente porque se ha identificado conmigo. Soy una persona que me he casado, que me he divorciado, que he tenido problemas como cualquiera; no porque trabaje en la televisión mi vida va a ser perfecta. Creo que eso me ha ayudado a que la gente se identifique conmigo y me pida consejos y yo, en la medida de mis posibilidades, pueda dárselos”.

Cuando cae suele levantarse. Le duele, se sacude y sigue adelante. Es más, avanza igual de erguida. Esto le sucede tanto en la televisión como en la vida diaria. “Tú entras a las redes sociales y pones ‘bloopers Sandra Alcázar’ y hay de todo, en especial mis caídas. Mis compañeros me decían ‘¿Sandra, estás bien?, ‘sí’ les decía yo. Después llegaba a mi casa y me ponía mi bolsa de hielo para los moretes. Me fracturé la nariz tres veces, me he roto la muñeca. Pasé de todo en la televisión, pero de las caídas siempre me levanté”.

Mamá

Con el corazón curado, dio chance al amor y hoy tiene cuatro meses de embarazo. “Para mí el saber que estoy embarazada ha sido un sueño que he tratado de cumplirlo durante muchos años: yo siempre me veía como mamá, pero nunca he encontrado el momento indicado. Cuando me llegó la noticia fue algo muy especial porque nosotros (con su pareja) cuando tomamos la decisión de comenzar a buscar el bebé pensábamos que iba a tardar, teníamos otros planes y decíamos mientras tanto lo vamos a buscar... pero los planes de Dios son perfectos y nos cambió la vida”, refiere la exreina de belleza.

Ella es tradicionalista y cree que este bebé trae una marraqueta bajo el brazo. Además, ha llegado a su familia para unirlos a todos, tras la muerte de su abuelita. “Ahora me estoy enfocando en que crezca bien, que esté sanito. Yo creo que este bebé ha llegado para iluminarnos a todos”, afirma la mujer que tiene el mejor sueldo que puede querer... el cariño de su gente.