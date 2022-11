Sergio Rodríguez, no escucha bien, pero sabe lo que quiere: romper las barreras de la discapacidad

Sergio Rodríguez mira la vida con optimismo, aunque él no escucha muy bien. Tiene 31 años, estudia Comunicación social, sufre hipoacusia y necesita usar audífonos para conversar. Esta discapacidad lo ha llevado a cuestionarse sobre la falta de espacios y de herramientas digitales para gozar de una verdadera autonomía e inclusión no sólo para él, sino también para otras personas que arrastran algunos problemas físicos.

Trabajó en proyectos tanto virtuales como físicos para vencer los obstáculos que puedan impedirle a él y a otros el pleno ejercicio de sus derechos dentro de la sociedad.

Por ejemplo, ha sido muy activo en impulsar y en participar en eventos incluyentes, como el celebrado el lunes 24 de octubre en la Casa de la Cultura de la ciudad de La Paz, el Inclufest.

Aquella vez los asistentes realizaron bailes y actividades en parejas con diferentes tipos de discapacidad y sin discapacidad. Hicieron un llamado de concientización a la sociedad. Amplificaron su pedido de vivir en una sociedad con inclusión y sin discriminación o capacitismo, que engloba a los prejuicios para las personas con capacidades diferentes, por ejemplo, existe la creencia incorrecta de que no pueden trabajar en determinadas áreas.

De inicio, para explicar sus diferentes propuestas de cambios a favor de una sociedad con mejor inclusión, Sergio aclara algunas confusiones que se deben evitar cuando se habla en concreto del sector con problemas para oír, como ocurre en su caso.

En ese sentido, comenta que existe la creencia de que las personas sordas son sólo las que utilizan el lenguaje de señas como principal fuente de comunicación, pero muchas veces para una tener un buen intercambio comunicacional también se requiere de un intérprete.

Por otro lado, según explica, están las personas con problemas de sordera que sí tienen accesos al aprendizaje de lectoescritura, pero es un sector minoritario. Después está el sector de los hipoacúsicos que, en palabras de Sergio, es un sector “invisibilizado”, que tiene requerimientos propios.

Finalmente, se encuentra el sector de las personas sordociegas, quienes tienen más barreras y para ellas se les dificulta mucho más el acceder a la información, pero son quienes deben proponer soluciones de acuerdo con sus necesidades específicas.

“Las personas con discapacidad auditiva atravesamos una serie de barreras. Casi nadie sabe de nuestra situación. Entonces, creo que al final los mismos hipoacúsicos somos los expertos en nuestra convicción, conocemos nuestro día a día”, comenta Sergio.

A pesar de su discapacidad, el universitario señala que este grupo puede aportar a la comunidad, ya que para otros sectores es mucho mayor la dependencia de alguien que los asista.

Por ejemplo, uno de sus aportes es la mejora del trabajo en el ámbito virtual, como las reuniones por Meet, Zoom y otras plataformas de comunicación remota, para las que Sergio propuso incorporar subtítulos mientras el expositor esté hablando, como lo hizo precisamente durante la entrevista con Página Siete.

“El proyecto que yo estoy haciendo está pensado en persona con discapacidad auditiva. Se trata de fomentar las herramientas para que las personas con discapacidad auditiva o sordoceguera puedan acceder a la información, ya que sin información no es posible obtener sus derechos”, subraya Sergio.

El empleo de estas herramientas puede ayudar a las personas con discapacidad a lograr más autonomía, lo que reduce la dependencia de la sociedad, que muchas veces, según cuestiona Sergio, tiende a “disfrazar” y “sobreproteger” a quienes tienen limitaciones.

Además del subtitulado, también se pueden usar un micrófono y auriculares para mejorar la calidad de sonido. Dentro de las posibilidades, es mejor poner a un intérprete en un lado de la pantalla para quienes utilizan más la lengua de señas.

El espacio para el intérprete en la pantalla “no puede seguir siendo pequeño como muestran en los noticieros, tiene que ser como la mitad de la pantalla”, reclama.

“Estas herramientas nos ayudan a potenciar nuestra autonomía, para potenciar nuestro requerimiento de no depender de una tercera persona”, insiste. Añade que si hay mucha necesidad de pedir ayuda, esto puede ser “desgastante” para ambas partes.

Por ello, recomienda, muchas veces es bueno utilizar un transcriptor y ponerlo a la altura de los labios para poder leer el mensaje con el subtitulado.

Otra propuesta, que va más allá de lo tecnológico, pero que es necesaria en estos tiempos de pandemia y necesidad de cuidado, es la promoción del uso de los cubrebocas transparentes, ya que se pueden leer los labios. “La propuesta es solo usarlos en espacios cerrados y cuando hay una persona con discapacidad auditiva”, añade Sergio.

Así, sus ideas incluyen propuestas prácticas para mejorar la comunicación con el sector afectado por la sordera. También valoró el evento del Inclufest, organizado por la Alcaldía de La Paz, junto con otras organizaciones de personas con discapacidad. Él participó con estudiantes con capacidades diferentes de la Universidad Mayor de San Andrés.

Sergio bailó con varios de los asistentes al evento. “Fue muy inclusivo en el sentido de que estaba conviviendo con personas con diferentes discapacidades, en este caso discapacidad auditiva y visual. La que cantó tenía baja visión, la que bailó conmigo era ciega y también bailaron otras personas sin discapacidad”.

Este evento se lo realizaba desde antes de la pandemia, sin embargo, recién este año se lo pudo retomar de forma presencial. De alguna manera, esta actividad puede representar de manera simbólica lo que tendría que ser el contexto social.

En palabras de Sergio: “Hay que lograr que la sociedad sea como una pista de danza, baile, donde no bailen sólo entre personas con discapacidad, sino entre todos, ahí recién se puede hablar de inclusión”.

Para Sergio el avance fue importante, pero se pudo ser más inclusivos en el encuentro en la Casa de la Cultura, ya que él menciona que había parejas exclusivas de personas sin discapacidad, lo que consideró como la manifestación de una segregación. “La inclusión es la meta, pero también es el camino”, reflexiona el activista.

Las propuestas y los proyectos de Sergio son una parte de las demandas de soluciones del sector de personas con discapacidad. Está consciente de que los desafíos son muy grandes, como en el caso de las mejoras en infraestructuras para acceder a espacios y edificios públicos.

De otra forma, los obstáculos seguirán siendo una verdadera barrera para quien, con una silla de ruedas, por ejemplo, quiera estudiar una carrera o tener educación superior, pero no encuentra en el ambiente universitario cómo movilizarse. Así no se sienten cómodos, no acceden a los ascensores ni a rampas y por lo tanto sus derechos terminan siendo negados.

Es una batalla constante que se grita desde diferentes cuerpos y con una variedad de voces.