“Aquí no queremos música todo el tiempo, queremos silencio. No ponemos luz en todas partes, la gente camina con linternas en la noche. No tenemos televisión. Podemos poner televisión en una cueva, pero no en medio de un jardín (risas). La experiencia que queremos dar es estar dentro de la naturaleza, sintiendo el aire, oyendo el agua, escuchar a los pájaros”, añade la mujer.

“Después de la pandemia estaba preocupada por el hostal. Pensaba en buscar un administrador, cuando Ruddy me encontró y me dijo: ‘Sigrid, ¿qué harás con el hostal? ¿No quieres que me haga cargo de la administración?’. Yo le dije que sí de inmediato. Fue increíble la casualidad”, comenta con un tono de asombro.

Recuerda los viajes de salida y de regreso al pueblo por el “camino de la muerte”. “Yo amaba el viaje porque era parte de Coroico, para mí era bello. Nunca me daba miedo. Antes de comprar el terreno hice una especie de visualización. Me vi haciendo el viaje por ese camino, por donde a veces, cuando aparecía alguna movilidad en sentido contrario, nosotros, los que estábamos en el otro vehículo, teníamos que ponernos al borde del precipicio, y no me dio medio”, afirma sonriendo.

“Esa noche no pude dormir pensando en Coroico, cuando desperté al día siguiente estaba segura de que quería venir, que era el lugar donde quería vivir. Me había enamorado de Coroico a primera vista”, afirma.

Integrándose

Sigrid asegura que desde que llegó a Coroico fue tratada con respeto. “Fui respetada y nadie se asombró porque era extranjera y una mujer sola, eso fue lindo”, señala.

Recuerda esa noche cuando se dio lo que podría ser su aceptación oficial en el pueblo. Estaba en su casa cuando oyó música de banda y bajó corriendo a la plaza.

“Siempre me gustó la música boliviana, desde que la oí por primera vez en Argentina. Bajé corriendo de mi casa y era una banda que tocaba el Putucún. Unas cholitas practicaban el baile. Me vieron y me llamaron con el dedo (hace la señal con su dedo medio). ‘¿Te gusta? ¿Por qué no bailas con nosotras?’, me preguntaron. Yo les respondí pero soy gringa. ‘No importa’, me dijeron. ‘Te pondremos unas trenzas y no se va a notar’”, cuenta disfrutando ese recuerdo con unas risas.

“Aprendí rápido los pasos y fui muy feliz bailando. La gente me vio bailar tan bien; eso me trajo mucho cariño, respeto y aplausos. Después bailé en muchas fiestas. Eso me hizo sentir parte de Coroico”, añade Sigrid.