Taz, la filósofa y restauradora que cuida el patrimonio nacional

A los 14 años le gustaba la ausencia de color. Tatiana Suarez Patiño andaba vestida de negro desde la cabeza hasta los pies y además llevaba el cabello largo suelto. Mientras escuchaba The Cure, sus compañeros de curso bailaban con Wisin y Yandel. Ella aprendió a caminar a su ritmo, por un costado del camino.

Con el tiempo se convirtió en una defensora del patrimonio del país. En estas líneas nos cuenta su historia hoy 27 de enero, fecha que se celebra el Día Internacional del Conservador Restaurador.

Intensidad Escorpio

En su adolescencia, Tatiana saltó a las aguas pantanosas de la filosofía y de ahí cruzó al terreno de la conservación y restauración.

Por sus manos pasaron documentos históricos, pinturas, bibliotecas y una serie de objetos llenos de vivencias gracias al paso irremediable de los años. Cuenta que es intensa como sólo suelen serlo las personas nacidas bajo el signo de Escorpio. Quizás por eso detesta aquella mirada aburrida de quienes tratan a las reliquias como una cuestión lejana a nuestra época.

Inquieta y curiosa, Suárez ingresó al mundo del patrimonio nacional poniéndole su sello. Creó el #TwitterCulturalBo junto con otros actores culturales, en el cual se recrearon obras nacionales en la pandemia, evento que tuvo cientos de participaciones.

Comienzos filosóficos

Suárez se divierte al recordar su época colegial. Rememora cuando su profesor de Matemáticas cantaba divertido entre las bancas de su curso: “Arroz con leche, se van a aplazar”. Ese profesor, llamado Wálter Chávez, se convirtió en un referente para la vida de Tatiana, conocida coloquialmente como Taz.

“Mi primer amor siempre, siempre, han sido las letras. Desde el momento en que yo he aprendido a leer ya no he parado de hacerlo. Yo era emo (así se denomina a la tribu urbana que puso acento emocional a su vida) antes de que exista la categoría emo. Me gustaban las poesías oscuras al estilo de Edgar Alan Poe”, explica a Página Siete la mujer vestida de negro con un collar de perlas rojas en el cuello.

Una noche ella cayó vencida por el sueño y tenía la televisión encendida, se durmió mirando el canal ISAT. Despertó de pronto casi asustada y en la pantalla chica estaba una película noruega: “Justo vi la escena de una parte del libro El Mundo de Sofía (de Jostein Gaarder), en la cual un hombre golpeaba la pared y ésta cayó. Del otro lado se veía el medievo y yo me pregunté: ‘¿Qué está pasando aquí?’”.

Tras ese sueño con cara de pesadilla, Tatiana decidió estudiar filosofía. Fue a la biblioteca de su abuelo y tomó la primera obra que le llamó la atención. Se trataba de un ladrillo —por lo extenso, grueso y pesado del libro— escrito por Will Durant, titulado Historia de la Filosofía.

Hoy la pieza se encuentra en su departamento de Sopocachi, como un recuerdo de aquellos densos años.

El maestro Chávez le recomendó leer El Banquete de Platón. Su alumna lo hizo, aunque todo aquello era poco menos que chino mandarín para una adolescente. “Él era un profesor chistoso, inteligente, ácido y gracias a este hombre me he decidido a estudiar filosofía”.

No era una decisión fácil, cuenta. “Recuerdo que estaba de moda Daddy Yanqui y yo era una chica oscura que estaba negada para perrear hasta abajo... ahora me arrepiento de aquello”, menciona la risueña restauradora que salió bachiller del colegio miraflorino Miguel de Cervantes.

De esos años meditabundos y profundos nació su poemario Todas las horas hieren y la última te mata, libro que escribió a sus 19 años y que se agotó en su primera edición. Tres años después publicó su obra Cuentos de gallina sin watto.

El sueño de restaurar

Una de las tías de Tatiana fue bastante didáctica a la hora de criticarla. Dijo a la mamá de Taz: “Muy burguesas las carreras que han escogido tus hijas”. “Aquella vez mi hermana decidió estudiar antropología y yo, filosofía”. Era que entonces su familiar no veía un horizonte muy próspero para ellas... desde el ámbito laboral y económico.

Pero vivir del arte y no apostar por carreras rentables estaba en varias ramas del árbol genealógico de Tatiana. Por ejemplo, su abuela Raquel Reynolds era sobrina del doctor en letras, poeta y diplomático Gregorio Reynolds.

Tatiana fue creciendo en casas con cierto aire de museos y bibliotecas. Sus abuelos paternos tenían infinidad de libros de arte y su abuela Raquel era fanática de la obra del pintor holandés Vincent van Gogh. Taz, a su modo, comenzó a querer al popular artista desorejado y se dio cuenta de que heredó el gusto de la mamá de su papá.

“Siempre hubo en mi casa una madera fina o un cuadro bonito y lo curioso es que también me heredaron la vocación de conservar todo en buen estado”, afirma la mujer que nació en 1988 y que no soporta colocar un vaso sin su respectivo posavaso debajo.

Un personaje clave en la vida de Taz es la mujer que le dio la vida, Teresa. Comenta: “Mi madre es la primera conservadora que conozco. Si tú le dices yo quiero que me des una foto de la Tatiana a sus cinco años estornudando, es más que seguro que mi mamá va a ir a su gran archivo fotográfico codificado y te va a pasar la fotografía exacta”.

Infla el pecho y acota que Teresa conserva los recuerdos de Tatiana desde que tenía dos horas de vida. Lo que más recuerda con cariño es que le dio todo el impulso necesario para seguir con sus estudios en filosofía.

Mientras una parte de Suárez se hundía en las arenas de su carrera universitaria —recuerda con algo de hastío al pesimista filósofo Emil Ciorán, quien ponía veneno a la punta de su pluma— tenía las manos aburridas y su mamá le aconsejó ir a la Escuela Taller La Paz.

Tenía 23 años cuando supo de esta entidad que, entre otras tareas, se dedica a la conservación del patrimonio. “Amor a primera vista”, dice y abre los ojos al recordar aquella vez que logró una beca para aprender a restaurar. “Pertenezco a la última promoción de Conservación de bienes muebles de la Escuela Taller”, comenta entre alegre y orgullosa.

En sus manos tuvo para restaurar y conservar obras de Cecilio Guzmán de Rojas, escritos de Franz Tamayo, libros con siglos de historia, mapas de cuando Bolivia era un gigante en la región; en el último tiempo hizo una revisión histórica de manufacturas textiles Forno y viajó a diferentes departamentos para luchar por la conservación de la historia de Bolivia.

Y como el arte no se estanca, Taz decidió escribir y reescribir el pasado desde su mirada. Su cuento Las mariposas de los Lara trata con realismo mágico la historia de Raúl Lara y los suyos. La pieza fue finalista en el concurso Franz Tamayo, en 2016.

Sus escritos fueron galardonados en cuatro premios nacionales. Y tiene un tema recurrente: el arte boliviano y sus exponentes.

Ya no es dark, ni se encierra... hoy le gusta viajar, oír reguetón y sigue con su pasión lectora. “Soy chojcha, soy del pueblo y para el pueblo”, sentencia la mujer que es un hit en redes sociales, más aún cuando debe acercar a los jóvenes con la historia.