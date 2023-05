Dream On • Aunque “Dream On” es una de las canciones más famosas de Aerosmith, no tuvo gran repercusión durante su lanzamiento. Esta balada compuesta por Steven Tyler es uno de los sencillos que podemos encontrar en su disco debut de 1973. En un principio, pasó sin pena ni gloria para los fans, hasta que en 1975 volvió a reeditarse y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda. Un clásico que se escuchará en su gira programada.

Walk This Way • Se estrenó en 1975 y forma parte de los sencillos que podemos encontrar en el álbum “Toys in the Attic”. En 1977 llegó alcanzar el número 10 de las listas de éxitos y años más tarde, en concreto en 1986, volvió a ser un boom de nuevo gracias a la versión rap de Run DMC. Si está entre tus 10 mejores canciones de Aerosmith, sabrás que la letra se encontraba al límite de la censura de la televisión y las emisoras de radio de la época. La expresión “caminar por aquí” es un guiño a la experimentación durante el sexo.

Sweet Emotion • Escrita por el bajista Hamilton y Tyler, este single fue el inicio de una larga lista de éxitos dentro de la trayectoria profesional de la banda estadounidense de rock. Puede presumir de ser el primer sencillo en alcanzar el Top 40 del Billboard. Según han comunicado ellos mismos existen varias interpretaciones del significado que hay detrás de la letra de esta canción. Aunque la más popular hace referencia al “odio” que había entre la primera mujer de Joe Perry y el resto de la banda.

Crazy • Un Grammy por la Mejor Actuación Rock, el número 17 en la lista Billboard de Estados Unidos y la posición número 23 entre los 100 mejores videos musicales según la MTV. Estos son sólo algunos de los premios que han avalado durante años la magia de esta balada. En el videoclip actúa Alicia Silverstone.

I Don’t Want to Miss a Thing • La versatilidad de este grupo no tiene límites y muestra de ello es el sonido de este tema. Como sabrás, esta canción forma parte de la banda sonora de la película “Armageddon”, la cual se convirtió en todo un éxito a nivel mundial.