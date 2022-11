$!Un aventurero, dos lugareños y un empresario: los potosinos que abrieron el salar al mundo

“No había guías, ni movilidades pequeñas, menos gente que quisiera llevar turistas a semejante aventura por lugares tan fríos, inhóspitos y deshabitados, donde no se podía encontrar auxilio de ninguna clase (...), resultando una odisea y un fracaso para continuar viaje a tan ansiados paisajes maravillosos”, se lee en el texto.

“Estaba apenado porque llegaban extranjeros preguntando al sindicato si podían llevarlos al Salar, porque en el pueblo les daban esa indicación. Un día, para salir del apuro, me buscó y me pidió que llevará a unos turistas en mi pequeño Land Rover corto de origen inglés”, cuenta Calixto.

Recuerda que para llevar a los visitantes alquilaba jeeps de gente particular. “Era muy caro”, comenta.

“Si nos plantábamos en el Salar, no había a quién pedir ayuda. Por eso teníamos que salir bien equipado para un viaje de seis a 12 días, porque tomaba ese tiempo visitar la Laguna Colorada, Laguna Verde y otros. Hoy se puede hacer todo en tres días”, afirma.

“¡Gringo, gringo ha llegado!”

De forma paralela a la incursión del los guías, en el Salar fueron apareciendo los visionarios que pensaron en espacios donde los turistas pudieran alojarse. En ese grupo se anotan Teodoro Colque y Juan Quezada. Teodoro recuerda esos primeros años cuando comenzaron a llegar los extranjeros y cómo los niños se arremolinaban a su alrededor gritando: “¡Gringo, gringo ha llegado!”.

Entonces pensó que los aventureros, que se subían a los camiones que llevaban sal para internarse en el desierto blanco, necesitaban refugios, por eso en 1982 comenzó a construir unas pequeñas cabañas salinas. “El expresidente Jaime Paz Zamora me dio permiso”, cuenta. “Fui a buscar a Juan Quezada a Potosí, me aceptó el desafío y me dijo: ‘Tómeme como un compañero’”, continúa.

Así nació el albergue Playa Verde, cuya inauguración fue todo un acontecimiento. “Juan Quezada invitó hasta a Mario Vaca Guzmán, entonces presidente de los hoteleros de Bolivia”, cuenta Teodoro.