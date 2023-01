“A cada quien lo suyo” —en alemán “Jedem das Seine”— son las palabras escritas en el portal de metal de ingreso al campo de concentración de Buchenwald. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, en este sitio se torturó y asesinó a decenas de miles de personas que no eran del agrado de los dueños del recinto: primero los nazis y después los comunistas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la República Democrática Alemana (RDA).

Los soviéticos renombraron el campo de concentración como Campo Especial Número 2, pero la maldad sembrada por los nazis no se fue del sitio.

He aquí un repaso, con voz propia, de una visita a Buchenwald, el campo de concentración que se encuentra en el estado alemán de Turingia. En la actualidad el predio sigue en pie y es un recordatorio de la barbarie humana que rondó ese lado del mundo y que no debe repetirse nunca más.

Un paseo por la historia

Turingia es uno de los 16 estados que componen la República Federal de Alemania. Luego del final de la Segunda Guerra Mundial (2 de septiembre de 1945) y hasta la caída del Muro de Berlín (9 de noviembre de 1989) fue parte de la RDA. Entre sus ciudades más emblemáticas se encuentra Weimar, la pequeña urbe que fue hogar del poeta y novelista Johann Wolfgang von Goethe; del maestro de la música, Johann Sebastian Bach; y del líder reformista Martín Lutero. Cada uno de ellos dejó una huella imborrable en el lugar.

En medio de toda esta imagen luminosa, a ocho kilómetros de Weimar se instaló en 1937 el campo de concentración nazi de Buchenwald. Hasta su caída en poder de los aliados en 1945, pasaron por sus instalaciones, cerca de un cuarto de millón de prisioneros (judíos, homosexuales, gitanos, Testigos de Jehová e incluso republicanos españoles). Se estima que murieron más de 56.000 personas, de las cuales 11.000 eran judíos.

Entre 1945 y 1960 el campo fue administrado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante ese período estuvieron recluidas allí unas 25.000 personas —mayormente alemanes; por lo general antiguos miembros del partido nazi o acusados de serlo— y enemigos políticos de los soviéticos. Se estima que por aquellos años murieron más de 7.000 personas en el Campo Especial Número 2. En 1960, el predio fue entregado a la República Democrática Alemana. Las actividades allí llevadas a cabo fueron guardadas como un secreto de Estado por sus gobernantes.

Ahora el antiguo campo se mantiene como un testimonio de lo sucedido y una muestra de la inhumanidad de nazis y comunistas. Su existencia es también un recordatorio de la vigencia de las palabras del político, filósofo e historiador romano Cicerón: “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”.

El pasado desde el presente

Buchenwald durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizado, sobre todo, para contar con mano de obra esclava en la industria del armamento. Muchos de sus prisioneros fallecieron debido al trabajo duro y a las inhumanas condiciones de vida en el sitio. Hubo quienes fueron víctimas de experimentos pseudocientíficos que buscaban desarrollar vacunas contra enfermedades como el tifus; en algunos casos servían como conejillos de Indias y en sus cuerpos probaban hormonas que “curaban” la homosexualidad.

El campo, con una extensión de unas 120 hectáreas, está ubicado en un área boscosa, a unos ocho kilómetros de Weimar. A poca distancia se encuentra el Castillo de Ettersburg, Patrimonio de la Humanidad desde 1998.

La entrada es gratuita porque se considera que no se puede lucrar con recuerdos tan dolorosos. Audioguías en diferentes idiomas, entre ellos el español, explican lo que eran esos predios y lo que sucedía en los principales lugares.

El lema de ingreso es impresionante “Jedem das Seine”, al atravesar estas rejas, en medio de una persistente llovizna y un fuerte viento, propios del invierno alemán en esta zona. Se observan grandes extensiones de terreno vacías; en el pasado estaban las barracas que albergaban a los prisioneros. Cerca de la entrada, en el patio principal, los prisioneros debían formar y ser contados, para asegurarse de que nadie se había escapado, en la mañana y en la noche.

Para evitar los intentos de fuga, todo el campo estaba rodeado de una cerca electrificada y contaba con torreones de vigilancia. Además, había perreras donde feroces animales estaban entrenados para atacar a cualquiera que quisiera escapar del sitio. Según los registros de Buchenwald, nadie pudo huir del campo. La única forma de salir, era muerto.

En el fondo se puede divisar el edificio donde los prisioneros dejaban todas sus pertenencias personales, a cambio recibían un número que los identificaba y un uniforme blanco y azul a rayas. Este vestuario era lo suficientemente delgado como para no calentar el cuerpo de la persona que lo llevaba, lo que ocasionaba frecuentes enfermedades que muchas veces acababan en la muerte.

La mayor parte de los prisioneros de guerra soviéticos fueron ejecutados utilizando las instalaciones con tal macabro fin. Uno de los mecanismos comunes era hacer pasar al condenado a la enfermería, so pretexto de someterlo a una revisión médica. El momento en que éste se paraba en el lugar señalado para ser medido se abría una pequeña ventana a la altura de su nuca y recibía el disparo fatal.

Datos de la administración del campo dan cuenta de que en una noche se podía ejecutar a aproximadamente 400 personas.

Otra forma de ejecución era el ahorcamiento. Esta sentencia de muerte se ejecutaba en los ambientes subterráneos del vetusto edificio, debajo de los hornos de cremación.

En esta maquinaria del terror hubo mucho de ciencia. La tecnología de cremación de los cuerpos era tan sofisticada que evitaba que la llama entre en contacto con el cuerpo, para que así la cremación se produzca sin desprendimiento ni de humo ni de olor.

No se puede entender cómo la patria de los pensadores, inventores, científicos, artistas, intelectuales e industriales; la patria de las ideas; de las revoluciones de Dresde y Frankfurt; la de los castillos románticos; de las universidades y de la primera Imprenta, se viera sometida a un gobierno que mató casi sin dejar rastros.

Hoy, en este silencioso lugar, lo único que se puede sentir es compasión y respeto por quienes perdieron la vida allí. Muchos de los que visitamos el sitio pedimos que las víctimas del Holocausto reposen en paz.

Se espera que la muerte no vuelva a cambiar de bando. Que la muerte no se lleve a gente que no tuvo más culpa que su origen étnico, sus ideas religiosas y políticas, o simplemente su forma de pensar diferente de la de los administradores de Buchenwald, en uno u otro momento de la historia.