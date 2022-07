Una lluvia, un traje y una corbata llevaron a Mario Espinoza a rozarse con el poder y quedarse en el periodismo

“Mariano Baptista, director de Última Hora, se equivocó, porque Mario Mercado le dijo me pusiera en periodismo deportivo, pero Mariano dijo no, al periodismo general”, recuerda Espinoza, nieto de Luis Espinoza y Saravia (1893-1952), uno de los fundadores y directores de El Diario (1904) y que junto a Franz Tamayo, en 1915, dirigió El Fígaro.

“Metió un gol Independiente y le pasé un papelito. Juan Carlos lo leyó. Luego vino el empate, le escribí de nuevo, pero me hizo señas para que yo lo leyera. Agarré el micrófono y me inicié como periodista deportivo”, cuenta sonriente el hijo de la profesora de historia Lilian Osorio y del actor y radialista Luis Espinoza, quien dirigió las radios Illimani, Altiplano y El Cóndor.

Todo comenzó a mediados de los 70, después de su regreso de EEUU, adonde se fue de aventurero porque no quería estudiar ninguna carrera universitaria. Trabajaba en el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) como jefe de tráfico. Una ocupación maravillosa para el hincha de The Strongest que siempre fue. Podía viajar adonde quisiera siguiendo a su equipo.

No, la verdad. Con la experiencia en Palacio de Gobierno se me cercaban bisoños periodistas que me veían como una especie de patriarca hebreo y me preguntaban: ¿Mario, qué pasará? Yo tenía siempre la respuesta: No sé.

Me politicé mucho. Le di demasiada importancia a las declaraciones. De pronto uno se olvida de la gente. Hay que mirar a la calle, no tanto al político, sobre todo ahora que estamos tan enfrentados.

Lo resumo en algo: hago lo que me gusta y de paso me pagan. Ya es el colmo. Estoy agradecido.

Obtuvo muchos logros con el periodismo y la historia

Fue con Carlos. En PAT empecé con Detrás de las noticias, que fue la mamá de Bolivia siglo XX. Hacía el documental y le pedía a Carlos la presentación, pero lo veía inconforme. Él era él historiador; yo tenía que escribir, investigar... era un desastre. Carlos me dijo que él lo haría. Me molestó un poco pero luego entendí que era necesario, y ahí tienes: 24 documentales presentados por Carlos con una edición mía. Terminamos ganando el Rey de España con el documental , ¿Por qué Paz Zamora?, que nunca verá nadie.

¿Por qué nadie lo verá?

El tratamiento periodístico fue impecable, pero fuimos injustos. Entonces no entendí qué pasaba con la Presidencia. Después de que Carlos fue Presidente reflexionamos y vimos que fuimos excesivos con Jaime Paz Zamora. A Óscar Eid lo metieron preso cuatro años porque pagó la cuenta de un hospital a Isaac Oso Chavarría, que murió sin ser condenado (por narcotráfico).

¿Con qué otros temas tiene esa sensación?

Me arrepiento de varias cosas, hice barbaridades. Recuerdo a un diputado que tenía unas acusaciones en su contra y su explicación era que le hicieron firmar un documento que no leyó porque no sabía leer. Le reclamé, le dije que no era posible, que en manos de quién estamos. Y, claro, fue una barbaridad. Sabiendo que Bolivia era seminalfabeto, critiqué a un representante nacional que no sabía leer. Me arrepiento.

De periodista se convirtió en empresario con PAT, ¿cómo nació el canal?

Entramos a Bolivisión con Carlos y el dueño nos echó; fuimos a ATB y también nos echaron porque Carlos era incontrolable con sus comentarios, pese a su ecuanimidad. De ahí fuimos a Unitel. Estábamos bien, hasta que apareció Ximena Valdivia con una idea previa que teníamos de una productora, y nos lanzamos al estrellado. Mala idea, por dos razones. Primero, o eres periodista o empresario. Aunque separamos las cosas. Era el director de noticias con Amalia Pando y nunca dejé que comercial entrara a la redacción.

Segundo, los medios dependen mucho de la propaganda del Gobierno: Hugo Banzer no nos quería y Goni nos daba la publicidad que a todos.

Terminamos mal porque nos adelantamos años al concepto de la televisión inteligente. ¿Y nos encontramos con que nos hacíamos demasiado inteligentes? No sé. Teníamos gente muy interesante, Gabriela Orozco, Katia Rodríguez, Ximena Guzmán y Adriana Gutiérrez. Fue una escuela linda, años muy lindos; lo malo es que morimos por ampulosidad, creo.

¿Sólo fue eso?

Sí, pero fue Carlos ¿no?, que se fue a hacer política, pero yo lo apoyé para que hiciera política. Carlos siempre fue una plomada.

¿Ocupó algún cargo?

No, nada, nunca.

¿Por qué no?

Carlos había aceptado la Vicepresidencia y lo acompañé el primer día para conocer la casa de Goni y ahí vi a todos los movimientistas. Me senté al lado de Guillermo Bedregal que me dijo: Usted, Mario, ¿cuántos ministerios pedirá? Tiene que tener tres o cuatro diputados de confianza que le tienen que responder, así funciona la política, añadió. Me fui en ese momento. Hay que nacer para ser político. Me quedé en el Palacio de Gobierno haciendo lo único que sé hacer en mi vida: periodismo. Estaba feliz por Carlos y lo apoyé. Cuando fue Presidente dejé la cobertura por ética. Sufría tanto por los paros que le hacía Evo Morales, que estaba decidido a destruir la democracia y lo consiguió. Mucha gente dice que Carlos fue cobarde; seguramente ellos son muy machos para matar gente. Carlos no iba a matar a nadie y no lo hizo, por eso se fue.

PAT terminó con problemas

No, no. Cuando Carlos deja la Presidencia volvimos a hacer PAT pero ya era tarde. Debíamos Impuestos, sueldos. Teníamos socios, pero aún controlábamos PAT. Apareció un caballero (Abdallah Daher) que quiso comprar el canal. Nos propuso que nosotros manejáramos contenidos y él las finanzas. Eso duró un día porque no funciona así. Compramos todo a los socios y lo entregamos a Daher. Lo único que pedí es llevarme el archivo. Ahí se acabó PAT.

PAT también lastimó algunas relaciones, con Amalia Pando, por ejemplo, ¿qué pasó?

Amalia quería controlar todo. Nos conocíamos desde kínder, estuvimos en el Americano, éramos buenos amigos. Carlos se iba a la Vicepresidencia y le pedí que manejara producción y yo prensa, o al revés, pero ella quería todo y que yo me fuera con Carlos. Votamos los socios y decidimos que yo haría producción y Amalia prensa. No le gustó. Se despidió y sin motivo me agredió. Fue la última vez que hablé con ella.

¿Qué hizo después de PAT?

Estaba devastado con la venta de PAT o por lo menos parecía eso, pero aparecieron oportunidades. Primero en Radio Deseo, con María Galindo. Después Sandra Mallo me ofreció hacer el programa Dialocracia en Radio Fides, donde conocí a Beatriz Cahuasa y me quedé dos años.

Luego Juan Carlos Rocha me invitó a escribir en La Razón. Hice el programa Cuarto Siglo y comenzamos a trabajar con Carlos. Después estuve cinco años Radio Compañera a invitación del Gringo González. Dejé la emisora y volví a Fides.

En el ínterin me llamó Toto Loayza para dar clases en la Universidad Católica. Le aclaré que era antiacademisista, que no tenía título y que era ateo, pero él me dijo: “Mario, esta es la universidad, un centro de ideas”. Lo mismo pasó con Eduardo Pérez en Fides. “Mario, yo soy un fanático católico, pero esto es periodismo”, dijo. ¡No sabes qué sensación tengo!

Ahora, ateo es muy fuerte, soy agnóstico y no hago aspaviento.

¿Viajó mucho?

Sí, debo estar por mi décimo pasaporte. Me falta conocer Australia, algún día será.