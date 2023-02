En apenas unas horas aquellos rasguidos en el charango se hicieron populares en distintas partes del mundo. La interpretación de un minuto llegó a más de un millón y medio de vistas. Hoy, a cuentagotas, aún suben las cifras de la gente que escucha la interpretación de César Alvaro Requena García de la Sesión 52 de Bizarrap, aquel tema que cantó la colombiana Shakira y que dejó una tiradera en el mundo musical.

Sí, César se encargó de replicar aquella versión en charango; pero aunque es sólo un minuto de interpretación, detrás hay un arduo trabajo previo.

Primero había que afinar el oído y escuchar las distintas tonalidades del instrumento. “Hay más de 30 afinaciones, escalas, tamaños y variaciones de charangos. En este caso iba a sacar la Sesión con un charango estándar de 10 cuerdas, el que conocemos; pero he usado un charango sonko porque el sonko encaja perfectamente al tema”, explica el músico orureño de 32 años.

Luego, durante una noche estuvo sacándole notas al instrumento. César es así, tiene una pizca de obsesividad, como la mayoría de los artistas perfeccionistas. Explica: “Cuando quiero hacer algo comienzo y no duermo hasta terminarlo de hacer. Me inspiro y no quiero dejar el trabajo a medias”. Así fue que adaptó la melodía al charango sonko.

Bizarrap on fire

El 2 de febrero, vestido con una chamarra negra brillante y dentro una polera blanca, el músico orureño fue grabado en su estudio azul. Delante suyo el micrófono registró la voz del charango sonko y el video fue compartido en el TikTok de César. Luego hizo algo similar en su cuenta de Instagram.

Uno de los que reaccionó a aquel video en Instagram fue Gonzalo Julián Conde, el argentino de 24 años más conocido como Bizzarap, BZRP. Puso tres llamas ardiendo, un sello característico que significa “on fire” o “prendido”.

La idea original de César era que Shakira también comparta el video. La cantante colombiana no lo hizo, pero el orureño se consuela diciéndose a sí mismo: “Justo ha sido el día de su cumpleaños y quizás no lo ha debido ver”. Respecto al sello que dejó Bizarrap en su cuenta, él comenta: “Ha sido algo bueno para mí. Ha sido asombroso porque creo que ni en YouTube se puede llegar a tener esa cantidad de reproducciones en un solo día, en horas (1,5 millones). Eso también permitió que crezca mi número de seguidores”.

El tema de Shakira y Bizarrap ha roto récords en el mundo, su canción en las primeras 24 horas después de su presentación, el 13 de enero, acumuló más de 50 millones de vistas en YouTube.

Un éxito Despacito

No es la primera vez que un éxito se recicla en el charango de César. En 2017 el músico interpretó la canción Despacito, de Luis Fonsi. Se trata de la misma pieza que se escuchó 25 millones de veces en un día y que hizo estallar las redes sociales aquel año.

En las estadísticas de YouTube de Requena hay más de 41.200 vistas de su interpretación. Durante dos minutos y 39 segundos el charango de César muestra toda su destreza en las manos del orureño.

“Así de la nada se me ocurrió hacer un cover para las redes, en mi Facebook personal, y para entonces tampoco tenía una página de artista, pero ha llamado mucho la atención ese cover. Es uno de los primeros videos que se ha viralizado en redes y de ahí he continuado tratando de incursionar con el sonido del charango en otros géneros internacionales”, refiere el músico que durante años fue parte de Pasión Andina.

Estas interpretaciones Requena las hizo y las hace sin buscar ningún rédito económico. Uno de sus objetivos, según cuenta, es que el público disfrute de las cualidades del charango.

Como trabajo rentable, él se ha dedicado a la música. “El año 2011 se me dio la oportunidad de formar parte del grupo Pasión Andina en donde he podido grabar casi dos discos. Estuve ahí hasta 2018 y ha sido una etapa importante porque el grupo me ha ayudado a mejorar. Realizamos giras a Ecuador, Chile, Perú, Argentina y hemos llegado a participar en Viña del Mar en 2015 donde hemos representado a Bolivia”, explica.

Luego, según relata, fue tentado para hacer una gira musical por Europa y conoció seis países del viejo continente. Durante tres meses tuvo la oportunidad de compartir con músicos del Viejo Mundo y hacer amistades, las cuales le impulsaron a sacar un disco instrumental. Volvió al país renovado, sacó el disco e instaló su estudio de grabación.

Enigma de César

¿Quién dijo que el charango ha sido creado únicamente para temas nacionales? Requena está a favor de la internacionalización de este instrumento boliviano.

Enigma se titula el primer disco de César. “Es mi primera composición instrumental. Enigma para mí significa algo especial porque siempre he tratado de tener un sonido propio en el charango y creo que con este disco logré plasmar algo diferente. Estamos acostumbrados a escuchar música folklórica de tierra adentro, ya sea cuecas, bailecitos, huayños en charango; y en este caso con mi disco he tratado de hacer algo nuevo e innovador”.

Las cuerdas de sus charangos se encargaron de replicar los sonidos del jazz, el rock y otros ritmos poco comunes para el instrumento andino.

En 2022 apuntó a más éxitos e hizo un cover de Michael Jackson, el cual se ha viralizado con éxito. “Por diferentes factores aún no he podido concretar mi siguiente disco, que contiene adaptaciones de las canciones de Michael Jackson. Para el 6 de abril Día Internacional del Charango quiero presentar este disco”, narra el hombre que se tituló en la Escuela Boliviana Intercultural de Música.

Requena ya se ha ganado un espacio en el mundo musical del país. Hizo arreglos musicales para los artistas Eleonora Cardona, Gardenia y trabajó para Lin Angulo (Los Kjarkas) entre otros.

Se busca ayuda

El trabajo de Requena es a puro pulmón. Él prepara sus videos de TikTok e Instagram, promociona sus covers y ahora pone a punto su siguiente disco, con temas de Jackson. Es un lobo solitario, a pesar de que autoridades nacionales le prometieron ayuda. “Tuve la oportunidad de tocar para la Cámara de Senadores y estreche la mano a senadores de diferentes partidos. Estaban Andrónico Rodríguez, del MAS, y Cecilia Requena de Comunidad Ciudadana. En ese momento me brindaron su apoyo y dijeron que me comunique con ellos. A la hora de hacer algún proyecto ellos desaparecen”, se queja el músico con raíces rurales.

“Cuesta tener ayuda incluso de los medios de comunicación. En otros países apoyan a sus artistas, acá no es igual. Antes de que se viralice el trabajo de Michael Jackson, yo había tocado puertas de televisión y radio y no querían darme espacio”, reflexiona. Añade que para salir en programas de canales televisivos en Santa Cruz de la Sierra y La Paz él tuvo que viajar a esas ciudades.

Recién el 6 de febrero obtuvo un nuevo premio, la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante la Brigada Parlamentaria de Oruro, lo reconoció como “orgullo orureño”. Resta saber si este galardón representará ayuda para Requena.

Mientras espera que se concreten las promesas que le hicieron, se jacta del exito que tiene hasta ahora, en especial de tener una interpretación que la vio el mismo Bizarrap, un video que tiene casi 1,6 millones de vistas.