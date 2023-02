Sí, César se encargó de replicar aquella versión en charango; pero aunque es sólo un minuto de interpretación, detrás hay un arduo trabajo previo.

Primero, había que afinar el oído y escuchar las distintas tonalidades del instrumento. “Hay más de 30 afinaciones, escalas, tamaños y variaciones de charangos. En este caso iba a sacar la Sesión con un charango estándar de 10 cuerdas, el que conocemos; pero he usado un charango sonko, porque el sonko encaja perfectamente al tema”, explica el músico orureño de 32 años.

Luego, durante una noche estuvo sacándole notas al instrumento. César es así, tiene una pizca de obsesividad, como la mayoría de los artistas perfeccionistas. Explica: “Cuando quiero hacer algo, comienzo y no duermo hasta terminar de hacer. Me inspiro y no quiero dejar el trabajo a medias”. Así fue que adaptó la melodía al charango sonko.