Vadik: “La música y la poesía tienen que ver con vivir intensamente”

Es un hombre orquesta. Un tiempo se encuentra en la creación musical y al poco rato ya salta de verso en verso, siempre creando. Vadik Barrón es poeta, pero desde hace un tiempo demostró su vena periodística, con la publicación de la revista de arte y cultura La Trini. Y así va años de años; ya lleva más de un cuarto de siglo como músico y escritor. Tiene más de una docena de libros y también en agenda más obras.

Nació en Moscú, sin embargo, pasó la mayor parte de su vida en las tierras altas de Bolivia, principalmente las ciudades de Oruro y La Paz. Aunque también estuvo en Berlín (Alemania). Se convirtió en un verdadero trotamundos, que va recolectando experiencias allá donde llega. Eso sí, confiesa que el lugar donde quiere vivir es Bolivia.

Sus obras musicales se encuentran en las diferentes plataformas digitales y tiene centenares de seguidores.

Hace poco tiempo publicó fue parte del Festival Internacional de Poesía, en Venezuela. En su maleta de regreso al país trajo muchas experiencias y, sobre todo, aprendió que la realidad es diferente cuando se la mira de cerca; dicho de otra manera, “otra cosa es con guitarra”.

Página Siete habló con él y contó sobre las obras por venir y los trabajos por hacer. Y sobre todo, Vadik explicó cómo hace para ser un hombre orquesta sin morir en el intento.

Cantas, escribes, editas una revista cultural... ¿Cómo organizas todos tus tiempos, pensamientos y esfuerzos?

Es algo que intento que fluya según surge y que tiene temporadas de énfasis en alguna actividad. En épocas de conciertos o de grabaciones le doy mayor tiempo a la música. La escritura es algo permanente, espontáneo, y cuando tengo que publicar o participar de algún evento le dedico más atención.

Los últimos meses estoy bastante concentrado en La Trini, la revista cultural que dirijo, que es algo que siempre quise hacer y se me dio la oportunidad desde este año. Es otra lógica de actividad y exige tiempo y trabajo. Por eso actualmente doy pocos conciertos.

Estuviste en el extranjero y al retornar a Bolivia mencionaste en varias entrevistas que ya era hora ¿es un camino sin retorno?

Sí. Ya tuve la experiencia de vivir afuera, de ver otras formas de vivir, de pensar, y de hacer arte, que era lo que más me atraía.

Pero, aunque me encanta viajar, quiero vivir en Bolivia.

Algo que te caracteriza es que siempre haces presentaciones de música donde tu público está muy cerca de ti ¿cuán importante es el público para ti cuando se trata de crear?

No creo pensando en un público en particular. Me condicionaría mucho. Lo que sí intento es tener una relación cercana con mi audiencia a la que le puedo ofrecer algo nuevo e interesante. Soy consciente de que lo que hago no llega a mucha gente.

En medio de tanto frenesí ¿cómo mantener viva la llama de la poesía, música trova y todo aquello que nos invita a estar más relajados y tranquilos?

Para mí la música y la poesía tienen que ver con vivir intensamente, y eso no necesariamente se traduce en algo bailable o escandaloso. Es algo que llevas dentro y que tienes la necesidad de expresar y compartir. No todo lo que grabo y escribo es tranqui.

En el área de la poesía ¿en qué proyecto estás trabajando ahora?

Estoy trabajando en una nueva serie de poemas, que surgieron en mi reciente visita a Venezuela. Estoy gestionando la publicación de mi libro Mosaico, que ganó el premio de poesía Edmundo Camargo, de Cochabamba, y hasta ahora no ha sido publicado. Hace poco obtuve el segundo lugar en el Premio de Poesía Franz Tamayo con el libro Urdimbre y estoy trabajando en la revisión del texto. Por otro lado tengo cuentos, crónicas y una novela inédita que todavía no me convencen y espero sean publicables en algún momento.

Cuéntanos de tu experiencia en el Festival Internacional de Poesía en el que participaste.

Fue una experiencia increíble. El Festival Mundial de Poesía de Venezuela es un evento de muy alto nivel poético, que involucra una gestión impecable, y me permitió no solo conocer una parte del país y su gente, sino también mucho de su literatura, historia y su gestión cultural.

Uno de los productos a futuro de este país serán los futuros congresos del Movimiento Poético Mundial, que es un colectivo internacional que difunde no solo la poesía, sino una cultura de paz; y la creación de la Escuela Nacional de Poesía, en Venezuela, que hará de la experiencia de la poesía un contenido transversal para sus niños y jóvenes. Además de poder constatar que toda esa propaganda contra el país miente bastante. Tendríamos que aprender mucho de ellos en cuanto a sus políticas culturales y la accesibilidad del arte y la cultura para toda la población.

Además de las facetas artísticas ¿qué otras actividades y pasatiempos tienes?

No me gusta la idea de pasatiempo porque no me gusta que pase el tiempo. Me aterra. Entonces intento siempre hacer algo que disfrute o tenga una consecuencia o termine en algo creativo o formativo. Aparte de la música y la escritura trabajo con diseño gráfico y diagramación, me gusta nadar, caminar, cocinar, ver películas y series cuando puedo y ver fútbol inglés los fines de semana.

¿Qué personas crees que fueron y son fundamentales en todo lo que tú haces?

Mis padres, por supuesto. Porque, aunque no aprobaban este oficio y esta forma de vida al principio, me apoyaron en la medida de sus posibilidades. Todos los músicos con los que toqué, que compartieron su tiempo y talento conmigo, los autores que me leyeron, que me comentaron cuando todavía no publicaba. Son muchos para nombrarlos. Actualmente, en Cocha, tenemos una relación muy cercana y de aprendizaje con el Mao Khan, que produjo mi último disco y es mi profe de música; y Leo Miranda, el bajista con el que creamos una nueva banda, Akirame, que estrena single esta semana.

¿Cuáles son las cosas que más te desagradan?

La injusticia, el odio, el racismo, la desigualdad, que el interés de algunos esté sobre la vida de los demás. Y el brócoli.

¿Cuáles son las situaciones donde te quiebras o sientes que debes buscar más fuerzas para continuar adelante?

Creo que sobre todo cuando veo violencia, injusticia y miseria. Creo son cosas que se podrían evitar. Cuando gente querida sufre. Hay momentos en los que dudé de este camino del arte, que es jodido. Pero ahora debo decir que ando bien, agradecido.

Mucha gente te aprecia y no sólo por tu producción artística, ¿cuán importante es la amistad para las personas?

La amistad es una forma de amor muy divertida y saludable. Tiene que ver con la complicidad, con hallar hermanos en el camino y decidir tener confianza y tiempo con ellos. Tengo amigos en todas partes y es algo que aprecio, agradezco y atesoro.