A la lista que ya mencionamos podemos añadir otras participaciones importantes como Pinocho, con Tom Hanks, en la que colaboró con las voces adicionales; Grey’s Anatomy, Agente Carter de Marvel o Zombies I y II en las que hizo el papel de Zoey.

Para su participación en Super Mario Bros, hizo una prueba de voz hace aproximadamente tres meses y la seleccionaron por sus habilidades. “Hace como un mes o dos me dijeron que me iba a quedar y yo estaba súper feliz, no creía que iba a estar en la producción”, nos contó Victoria en la entrevista que nos concedió junto con sus padres.

La mexicana de raíces bolivianas no logró asistir al estreno del filme, pero después vio la cinta y dejó un mensaje en su cuenta de Facebook: “Sólo queda decir que me encantó y que todos mis compañeros estuvieron brillantes, felicidades”. Su personaje es uno de los más populares de la película y, al más puro estilo de Mario Bros, ella saltó de la pantalla grande a un nuevo nivel.

La frase: “Nadie puede escapar, es el dulce alivio de la muerte” se convirtió en meme. Esta estrella deprimida azul fue catalogada como un hit y Lumalee se hizo viral, a pesar de tener escasos minutos en el filme. Esto confirma que “de lo bueno, poco”.