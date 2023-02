Sin vida, recostada en el suelo y apoyada encima de su guitarra, así fue descubierta Violeta Parra el 5 de febrero de 1967. Ella apostó por refugiarse en los brazos del olvido, pero su obra trasciende en el tiempo. Es más, su mensaje continúa vigente y su obra se la recuerda de forma frecuente.

Volver a los 17

Violeta del Carmen Parra Sandoval nació en Fabián de Alico, un pequeño pueblo ubicado en el sur de Chile el 4 de octubre de 1917. Su padre fue maestro de escuela y su madre era modista y tejedora; ambos también eran amantes de la música. Con los años, Violeta se convirtió en la cantautora más importante de su generación, tuvo 11 discos.

También dejó un importante legado de pinturas, en las cuales se conoce su postura respecto del mundo. Por ejemplo, una de sus piezas se denomina Contra la Guerra; tiene décadas de existencia, pero su mensaje se conserva actual. En la imagen de 1962 hay varios elementos: “Una crítica a la Iglesia, una figura mapuche y otra judía, una escopeta y también un continente sudamericano dividido. Todos ellos elementos que reflejan la preocupación de la artista en aquel momento”, refiere la web de El Mostrador.

Sus piezas fueron parte de muestras en museos europeos y latinoamericanos. Fue la primera mujer latinoamericana en exponer su obra en el Louvre de París.

Pero donde Parra consiguió el mayor reconocimiento fue en la música, la cual la llevó a vivir en distintas ciudades del mundo. Es casi imposible hablar de ella, sin imaginarla con una guitarra en las manos. Fue parte de la canción popular latinoamericana y toda una revolucionaria de esta parte del mundo que durante esos años sintonizaba las melodías rockeras y miraba fuera de las fronteras latinoamericanas.

Entre los artistas y grupos que se convertirían en exponentes de ese movimiento están los chilenos Víctor Jara, Quilapayún e Inti Illimani; los argentinos Los Chalchaleros, Los Fronterizos y la propia Mercedes Sosa; el uruguayo Daniel Viglietti; y los cubanos Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, por citar algunos, menciona la web de BBC Mundo.

Su nieta Javiera Parra, según el mismo portal electrónico, identifica la influencia de su abuela en la nueva camada de cantautores latinoamericanos, como el uruguayo Jorge Drexler y los mexicanos Leonel García y Natalia Lafourcade, e incluso en la música de ella y de su hermano.

“Todos estamos obligados a visitar el planeta Violeta en algún momento para ser mejores músicos. Porque es muy vasto y nos enseña mucho a conocernos como latinoamericanos”, sentenció Parra.

Bolivia

Mientras que en Bolivia eran los tiempos de Los Caminantes y también de Los Jairas, aquel grupo que estaba conformado por Alfredo Domínguez, Gilbert Favre y Ernesto Cavour.

Violeta Parra estuvo en la ciudad de La Paz y quedó enamorada. Son conocidas las historias en las cuales se hace referencia al tiempo que permaneció en la sede de Gobierno y sus veladas en la Peña Naira, de la céntrica calle Sagárnaga.

La comunión musical, el mismo sentimiento por lo popular fue el lazo que mantuvo unida la relación de ella con el arte boliviano. En esta parte de la frontera y al otro lado suelen recordar su presencia.

El martes 20 de diciembre de 2022 se realizó el Conversatorio Violeta Parra y la Peña Naira de Bolivia, ciclo los pueblos americanos. Este evento estuvo a cargo de la periodista María Antonieta Arauco, autora del libro Los Jairas y El Trío – Domínguez, Favre, Cavour – Creadores del Neo Folklore en Bolivia.

Una de las narraciones que se suele contar de su paso por la ciudad de La Paz es que ella creó en esta urbe la pieza Gracias a la vida, aquel tema que con alas propias voló a diferentes escenarios del mundo.

Gracias a la vida

La artista chilena fue la creadora de piezas inolvidables. Entre sus canciones más destacadas están Run run se fue pal’ norte, Volver a los diecisiete, Qué pena siente el alma, Levántate Huenchullán, Casamiento de negros, y el infaltable tema Gracias a la Vida.

Vicente Fernández, Juanes, Shakira, Plácido Domingo, Raphael, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Beto Cuevas, Rosario Flores, La Oreja de Van Gogh, Pasión Vega, Laura Pausini y una lista innumerable de cantantes mundiales interpretaron Gracias a la vida en diversos escenarios del mundo.

Las interpretaciones más recordadas son de la argentina Mercedes Sosa (que incluyó la canción en su disco Homenaje a Violeta Parra, en 1971) y de la mexicana Chavela Vargas (que grabó el tema en su álbum Grandes Canciones, de 2002).

En 2010 tras el terremoto y maremoto que sacudió a Chile, una serie de artistas se juntaron en Voces Unidas por Chile y cantaron Gracias a la Vida. Éste fue uno de los himnos de la reconstrucción del país vecino.

El tema estuvo en distintos momentos, en 1986 se escuchó en el funeral del exprimer ministro de Suecia Olof Palme. Sebastián Piñera, cuando era candidato presidencial chileno en 2017, también empleó la canción como parte de su campaña.

La cantante y nieta de Violeta, Javiera Parra, sobre Gracias a la vida contó a BBC Mundo: “Es una añoranza a la vida, como si ella ya se hubiera ido. Y viendo lo que vino después del disco Las últimas composiciones, uno entiende la canción de otra manera. Era una despedida”.

Las últimas composiciones salió a la venta en noviembre de 1966 y el 5 de febrero de 1967, Violeta Parra se suicidó. Tenía 49 años.

La carta

Violeta Parra sufrió de amores. Su hijo Ángel Parra en conversación con la web El Espectador de Colombia, en 2013 afirmó: “Fue una excelente amante, igual que una buena cocinera, pero fue una mujer malherida por amor. El proceso de seducción con sus amantes era delicioso, como la danza que hacen los pavos reales cuando se están enamorando. Tuvo tres o cuatro grandes amores, además de algunos colibríes, de esos que pasan, se detienen y se van. A cada uno de ellos les dejó una canción”.

Pero la historia tendría más recovecos. Cuando se descubrió el cuerpo sin vida de Parra, se especuló que decidió quitarse la vida por una desilusión sentimental. Ella, según reveló su familia, dejó una carta póstuma a su hermano Nicanor. En la misiva ella demostró la desesperanza que la atormentaba: “Yo no me suicido por amor. Lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres”, escribió. Y continuó mostrando su desilusión: “El presidente (Eduardo) Frei es un farsante. Fidel (Castro) es un romántico. Lenin se equivocó. No quiero que mis hijos sean más cobardes”.

El Museo Violeta Parra tiene un mensaje que lo replica en todas sus publicaciones en redes sociales: #VioletaSigueContigo. Es como si ella hubiera trascendido y gracias a la vida, su mensaje continúa vigente.