Toda buena historia siempre tiene su precuela, en el caso de Wara hubo un antes y un después del estrellato. Sí, mucha agua corrió bajo el puente del grupo folklórico que revalorizó la música boliviana, con un estilo propio.

Fueron más de 60 músicos los que conformaron la agrupación en medio siglo de vida. Se prepara un concierto para revivir los buenos momentos de Wara, también se alista un libro; hay giras a la vista y discos de vinilo en puerta.

Antes

El lunes 14 de febrero de 1972 hubo una fiesta carnavalera inolvidable en el local Cenafi, ubicado en la calle Ballivián de la ciudad de La Paz. Pandilleros de Los Marqueses se enfrentaron con los miembros de San Pedro 72. Fue una mortal pelea callejera que se saldó con el asesinato de una adolescente de 16 años. El reporte del periódico Hoy, cuatro días después, refiere sobre la muchacha: “Encontró la muerte en circunstancias en que el fragor de rebelde de la juventud habló su lenguaje de violencia con tiros de revólver, puñales, cadenas y cachiporras”.

Aquella vez el grupo de moda era Tabú y estaba a cargo de amenizar la fiesta en Cenafi. Ellos vieron incrédulos gran parte de la trifulca desde el escenario. Al final de la jornada 13 personas quedaron detenidas. Y, al poco tiempo, se descubrió al responsable de la muerte de la joven.

Carlos Daza, quien entonces era guitarrista de Tabú, cuenta: “Era un problema entre dos bandos juveniles y a raíz de eso se produjo este hecho fatídico. Entonces salió en la prensa que por culpa del grupo Tabú hubo esta pelea y hubo algunas especulaciones para achacarnos a nosotros responsabilidades. Nosotros no teníamos problemas, ellos se agarraron entre grupos”.

Los Tabú no sólo fueron señalados, el periódico Hoy publicó una noticia con este titular: “Amenazan de muerte a conjunto Tabú”. En los medios de comunicación, los músicos solicitaban garantías a las autoridades policiales; sin embargo, este pedido cayó en saco roto.

Tabú era un conjunto que interpretaba canciones de Uriah Heep, Carlos Santana, Deep Purple, Black Sabbath. Eran años en los cuales el rock no era bien visto por las autoridades. Los melenudos eran relacionados con los hippies y la trilogía “rebelde” de ese entonces: “Sexo, droga y rock and roll”.

La década del 70 era difícil para la libertad de expresión. Por ejemplo, la Alcaldía de la ciudad de La Paz sacó una ordenanza en la cual estaba prohibido disfrazarse de militares, sacerdotes, policías y autoridades. Había la premisa de que en el país debía existir “orden, paz y trabajo”.

Daza recuerda: “A nosotros nos detuvieron en una fiesta y nos requisaron para saber si teníamos drogas y no teníamos nada; pero ordenaron ‘hay que detenerlos’ y nos llevaron a una comisaría. Fue el 73 y nos dijeron: ‘Ustedes incitan a la violencia, incitan a escuchar esta música foránea con mensajes de rebeldía’. Llamaron a nuestros padres y les informaron: ‘Estos jóvenes son mala influencia para la juventud y los vamos a liberar, pero ustedes tienen que firmar un compromiso de que ya no vuelvan a tocar’”. Los músicos se cortaron el cabello, pero no las ganas de hacer música. Y entonces nació Wara.

La cima

Carlos Daza es uno de los sobrevivientes de Wara. Recuerda los orígenes. “Dijimos ‘tenemos que cambiar de nombre para seguir tocando’. Hubo propuestas entre los miembros del grupo, especialmente nombres en inglés; pero acordamos mejor un nombre en idioma nativo. Había la opción de Wara Wara (estrella) Antawara también era otra propuesta y Wara que significa La luz de la estrella. Hicimos votación y elegimos Wara”.

El tiempo en el cual quedaron lejos de los escenarios, los integrantes de Wara se dedicaron a estudiar música y no soltaron los instrumentos. Daza recibió un consejo de sus maestros en el Conservatorio: “Nos decían que los grandes músicos rusos se inspiraban en sus montes rurales; ellos se iban al campo, se perdían ahí y volvían con grandes obras. ‘Ustedes tienen que hacer lo mismo y tienen que investigar las fiestas patronales’, nos decían”.

Los músicos viajaron a Pucarani, Achacachi, Italaque, Charazani y a otros poblados. Descubrieron más similitudes que diferencias entre el rock y la música altiplánica, así fueron tallando su estilo. En el 75 ya no tenían que pedir permiso a sus familiares para ir a las tocadas y siguieron su buena estrella.

Los instrumentos nativos y la fuerza del rock dieron voz a Wara, su álbum Maya resultó un éxito. “Tocamos en el festival sesquicentenario del año 1975 en el Coliseo Cerrado. El festival duró tres días con invitados de Europa y Asia. A la gente le gustó. No sólo teníamos la atención del público joven sino que también del público adulto”, refiere Daza.

Por entonces hubo un encuentro cercano con el poder. El guitarrista de Wara cuenta: “Llegó a Bolivia el presidente argentino dictador, Jorge Rafael Videla. Hugo Banzer nos contrató a nosotros, a Los Payas y a otro grupo del cual ya no me acuerdo. Nosotros estábamos en el número estelar y al frente teníamos a toda la representación diplomática. Se acercó Banzer y pidió un instrumento, la tarka si no me equivoco, y mostró a Videla, incluso creo que trató de soplar. Fue una experiencia bastante especial”. Banzer, acota Daza, estaba orgulloso de Wara y de la música que presentaron.

Para entonces ya no eran mala influencia, la Policía no los perseguía y sus padres estaban orgullosos de los muchachos que fueron creciendo.

Después

“Empezó y despegó la carrera internacional de Wara. Nos invitaron a Chile, Brasil, Argentina, Perú y otros países. Empezamos a hacer presentaciones y también fuimos grabando discos”, cuenta Daza. De Heriba pasaron a Discolandia y saltaron sus éxitos, luego hubo más cambios.

El más importante viraje lo propiciaron ellos en la sociedad. “En los años 70 no se escuchaba música nacional en las radios. La música nacional era para los indios, para los cholos”, añade el guitarrista. Sus interpretaciones de Collita, Basta corazón, Illimani fueron éxitos populares bailados por distintos públicos

La vida de Wara estuvo llena de cambios. En medio siglo de vida el grupo tuvo unos 60 músicos y muchas disputas. El elenco tuvo recambios y se hizo lo posible porque éstos no fueran a afectar la calidad interpretativa.

Aunque la salida de Dante Uzquiano sí levantó polvo... sin él en la alineación titular, Wara sigue de pie y celebrando un nuevo aniversario.

La Luz de la estrella brilla, el paso de los años no opacó su arte. Con el tiempo se consolidó en el gusto nacional.