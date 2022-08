Yannick Wende y el arte de volar sobre dos ruedas

Correr en bajada

Es un pionero del Downhill (descenso por la montaña en bicicleta) en Bolivia y colocó al país en el mapa mundial de este deporte extremo. Él es de los que piensa que es mejor dejar de pensar en las desventajas, salir de la zona de confort y ponerle mucho carácter a cualquier inconveniente. Además, en las competencias internacionales siempre hay un plus adicional... sacar la cara por el país. “Para mí representar a Bolivia no es sólo estar en una competencia, sino que es todo un evento que involucra mostrar lo que es Bolivia, cómo manejamos la bici en el país y quiénes somos los corredores bolivianos tanto dentro como fuera de las pistas”, explica.

Y Bolivia suele ser un país desconocido en el extranjero, tanto así que en alguna de sus carreras la gente confundió la bandera boliviana con la de Jamaica.

Tiene un montón de anécdotas. Cuenta que hace tiempo fue a participar en el Mundial Master en Canadá. Su bicicleta se perdió en el vuelo a Quebec (Canadá) y no logró inscribirse al Mundial Master. Habló con la UCI (Unión Ciclista Internacional) y transfirió su inscripción al Mundial Élite (el más complicado de todos), que se corría el siguiente fin de semana y esperaba recuperar su bicicleta para entonces. “Los de la UCI me dijeron que era primera vez en la historia que se hacía eso, y todos me miraban como si no supiese lo que estaba haciendo y estaban preocupados, pues la pista era mucho más dura y el nivel en el mundial Élite era mayor”.

Como se supo reponer de una adversidad (la pérdida de su bici) y se animó a participar en un nivel mayor hubo gente que le dio su respaldo y se formó un “fan club” con letreros de Bolivia. En la clasificación a la competencia su bicicleta tuvo varios problemas y él la compuso. Recuerda: “La tuve que arreglar con un perno de jardinería de Home Depot y un taladro. Llegué a la meta con la bici al pelo de partirse pues tenía como 15 radios rotos en el aro trasero, llegué a un decente puesto 59 en la general”. Este lugar es similar a un sitio 59 en el ranking ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). Yannick. Dice: “Fue una de las más carreras arriesgadas que hice en mi vida, pues si se rompía mi bici iba a tener serias consecuencias”. La bicicleta no se partió y él continuó cruzando metas.