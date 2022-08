Huarachi: “Un comandante

El líder la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, que en 2019 pidió la renuncia de Evo Morales, señaló ayer sin dar nombres: “Un comandante no abandona a su pueblo”, en referencia a algunas autoridades masistas que dejaron el país y otros que se refugiaron en embajadas y que ahora intentan, según él, denigrar al ente trabajador.

“La COB y esta camada de dirigentes no nos hemos escapado, hemos estado aquí, dimos la cara al fusil, a la bala, al decreto 4272 del ‘gobierno de facto’. Estuvimos perseguidos; es más, un comandante no abandona a su pueblo, no abandona a su tropa, no abandona a sus soldados, el comandante se queda”.