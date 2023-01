A finales del siglo XIX, la sociedad francesa se vio dividida en dos bandos irreconciliables: dreyfusards y anti dreyfusards. Familias enteras y viejas amistades quedaron fracturadas por no soportar que la otra parte defendiera posiciones inaceptables según las evidencias que cada una reconocía ysus implicaciones ideológicas.

Se trataba del capitán Alfred Dreyfus, acusado de alta traición por el Ejército francés y condenado primero a reclusión perpetua en la Isla del Diablo, para después, a la luz de las pruebas, ser absuelto y rehabilitado. Pero antes de que la sociedad y la Justicia pudieran tomar posición ecuánime ante la acusación, quedaron perversamente mezclados en el affaire el antisemitismo y el honor del Ejército, símbolo este para muchos de un honor nacional más importante que la inocencia de un individuo.

Aunque sus complejidad e impacto en la sociedad francesafueron singulares, el affaire Dreyfus no es el único juicio en la historia en que la ideología juega un papel decisivo. Cito al azar los de Sacco y Vanzetti, y Luis XVI y María Antonieta.En el primero, se ensañó contra los inocentes anarquistas el anticomunismo, y en el segundo, la necesidad revolucionaria de dar un golpe de muerte a la monarquía. La reina soportó, además, arbitrariedades que no sufrió el rey; no por aquella frase sobre panes y tortas -apócrifa, por cierto- sino por el machismo jacobino. No doy el ejemplo real por sugerir que William Kushner merezca la guillotina, aunque me temo que no faltan quienes la justificarían. De hecho, si hubiera esta pena en Bolivia, estaría sin duda en la Ley 348.

El caso de Kushner se parece al affaire Dreyfus en haber dividido en dos bandos a la sociedad boliviana que se interesa por estas cuestiones: quienes afirman su inocencia y quienes sostienen lo contrario.Conozco personas serias e inteligentes que defienden con igual convicción una u otra posición y alegan sin dudar que existen pruebas que respaldan de manera irrefutable su lectura de lo sucedido. Esta increíble dicotomía sólo se explica porque la chapuza de la investigación, la divulgación de hechos dudosos como ciertos y la intervención de ideologías, intereses y prejuicios han afectado la transparencia de los hechos y la ecuanimidad de los juicios.

Además de las obvias diferencias, el caso Kushner se destaca de los antes mencionados porque, no obstante lo singular del episodio en que se vio involucrado, ha caído en lo plural, ya que su caso ha terminado en una bolsa de crímenes de los que ha habido cientos en Bolivia en los últimos años. Casi no hay semana en que no veamos la terrible noticia de un hombre que ha asesinado a su pareja actual, pasada o deseada; en muchos casos con agravantes de crueldad difíciles de imaginar cuando la víctima es el ser que un día amaron.

En la escala de la crueldad y premeditación, el acto de Kushner -más propiamente, accidente- no compite con estos ejemplos cotidianos. Pero la Ley 348 no hace distinciones.Entre sus 50 páginas de lirismo típicamente boli, en gran parte inaplicable,está lo trascendental:

“Artículo 252 bis. (FEMINICIDIO). Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligada a esta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia.”...

Nótese la frase “cualquiera de las circunstancias”. Es decir, basta una de ellas para que la pena sea de 30 años sin derecho a indulto. Evidentemente, algunas muertes de hombres, debidamente tipificadas, son castigadas con 30 años de cárcel y no podría ser menos cuando se trata de mujeres en casos semejantes. Pero la 348 elimina las distinciones de grado que hace el Código penal para otras muertes; e.g. defensa propia, ausencia de intención, circunstancias mitigantes, insania, etc., creyendo, suponemos, que así se protege mejor a la mujer de la violencia machista. Quienes la redactaron (con más hígadoque neuronas),creen al parecerque un feminicida, con el flash del recuerdo del Art 252bis, detendrá la mano antes del golpe. Las noticias muestran lo contrario y daría igual si la pena fuera de 50 años o la hoguera. Cuando la emoción domina a la razón, la memoria no interviene y el rigor de la letrano disuade y, por tanto, no protege. Esa rigidez de la pena sólo sirve para satisfacer un afán justiciero; bien motivado, pero mal instrumentado.

Quienes justifican la pena máxima para Kushner reclaman “Justicia para Andrea”, pero Justicia no es venganza. La Justicia propiamente dicha es un ejercicio y objetivo de la sociedad como un todo, no “para” un individuo. Si la Justicia nos defrauda a diario, esto no es exclusivo del feminicidio. Sin una reforma integral de la Justicia no habrá protección de la mujer, por más leyes draconianas que se aprueben. Es como ponerle más cerrojos a la puerta y dejar la ventana abierta.

De todos los feminicidas aprehendidos por la Policía, apenas una fracción está en la cárcel (Página Siete, 23-12-2022). ¿Cómo es eso?,se preguntará el lector. Si muchos de quienes salen en las noticias son asesinos confesos, manchados de sangre, que han matado a puñaladas o patadas a una mujer delante de sus hijos, etc. ¿cómo es que no están en la cárcel? ¿Acaso aquel colectivo feminista no está empeñado en que todo feminicida sea condenado? ¿Es que otras mujeres no merecen la misma “Justicia” que ellas reclaman para Andrea?

Aquí intervienen factores extrajudiciales: primero, la madre de la víctima tiene el apoyo de un grupo vocal y aguerrido -ayuda de la que carecen otras mujeres asesinadas- y, segundo, Kushner es de familia pudiente. Ambos factores juegan en su contra para que se haya hecho de él la bandera de una causa. Causa justa sin duda, pero la inmolación de un individuo, elegido por azar, interés mediático o ideológico, de cofradía o de venganza, además de ser inmoral, no sirve al propósito colectivo que busca la ley.