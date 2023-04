Es indudable que existen expertos y analistas, pero también aficionados en la temática de pensiones. Esta última condición no debería ser un impedimento para emitir opiniones sobre la materia, en la medida en que estén debidamente fundamentadas, respaldadas en evidencias empíricas; que no sean solamente simples afirmaciones.

Existen en el medio y en el exterior renombrados expertos en la materia, a quienes admiro. Muchos de ellos han dedicado casi toda su vida al estudio y análisis de esta temática. Reconozco que, ante estas lumbreras, con seguridad soy un aficionado. En tal condición emito opiniones propias sobre el estado de las pensiones en nuestro país, señalando que, desgraciadamente, no es como pinta la propaganda oficial. Hay mucho por hacer.

Respecto a los comentarios a mi artículo anterior, el señor René Rocha Plata continúa blandiendo sus armas en defensa de las utilidades de la Gestora

–seguramente, es parte de su trabajo, muy bien pagado, por cierto–. Insiste en que éstas son producto de la eficiencia de la misma. Presenta para ello un cuadro discriminando (convenientemente reordenado) las cifras expuestas en el estado de recursos y gastos corrientes comparativo 2021- 2020, publicado en el SIGEP en fecha 02/02/2022. Con base en esta publicación reitero mis conclusiones en sentido de que las utilidades de la Gestora se han originado en el pago del bono contra el hambre. Invito a los lectores, con un poco de tiempo y paciencia, a sumergirse en los escabrosos números del estado de recursos y gastos corrientes comparativo de la Gestora y confirmar con sus propios ojos mis apreciaciones.

A la pregunta que me hace el señor Rocha, me complace decirle que no estoy de acuerdo con que las AFP se lleven el 1,31% de las miserables pensiones de los jubilados. Pero, ¿no se le hace un nudo en la garganta, al señor Rocha, el haber permitido, en estos 12 años, que la AFP Previsión se haya llevado, aproximadamente, 487,9 millones de bolivianos de beneficios por la nacionalización tortuga de las pensiones? ¿No se ruboriza, ni siquiera un poquito, por los 105 millones de dólares que el Estado (en realidad todos los bolivianos con nuestros impuestos) tiene que pagar a esta AFP por la nacionalización tortuga?

Respecto a las rentabilidades. Lamentablemente, el señor Rocha persiste en su error. Éstas son comparables si las inversiones se realizan en el mismo periodo de tiempo; vale decir, las inversiones efectuadas por la Gestora y las AFP entre septiembre y diciembre de 2022. Comparar inversiones de 25 años con inversiones de 4 meses, es nomás comparar peras con manzanas.

Finalmente, invito al señor Rocha a retomar este asunto de las rentabilidades en el mes de junio o julio de 2023 cuando se publique la rentabilidad de los fondos de pensiones fusionados (Futuro, Previsión y Gestora). No vaya a ser que sus espectaculares rentabilidades disminuyan a los niveles actuales de las AFP y no sepa a quien echarle la culpa.

Respecto a las tasas de interés, el señor Rocha atribuye a que éstas estarían subiendo por la reactivación económica, pues habría una mayor demanda de fondos prestables.

Contrariamente a dicha afirmación, hay que señalar que la subida de las tasas de interés más bien se explica por la oferta de fondos prestables. Más propiamente por su escasez. En efecto. Las recaudaciones de las AFP hasta 2020 mayormente eran captadas por los bancos; en cambio, a partir de 2021 el Estado absorbió la mayor parte de estos recursos (efecto desplazamiento), dejando muy poco para los bancos. Evidente. En 2021, de los 1.653,7 millones de dólares recaudados por las AFP, 1.382,7 (83,6%) millones de dólares fueron al gobierno; en 2022, se ha moderado un poco, pues de los 1.543,1 millones de dólares recaudados por las AFP (a noviembre), 872,1 (56,5%) millones de dólares fueron al gobierno. Este desplazamiento ha obligado a los bancos a pagar más por los ahorros del público, llegando a tasas que en algunos casos, superan 8% anual.

Para mi interlocutor, el señor Iván Quisbert Soria, no afirmé que las AFP sacaran promedios para descontar el 1,31% a los jubilados. En mi artículo “La Gestora se queda con la parte del león” (Página Siete, 25/09/2022) he expuesto ampliamente al respecto; en esta oportunidad reiteraré el cálculo efectuado en ese entonces: 64,9 millones de bolivianos repartidos entre 186.721 jubilados de 2021 da como resultado (redondeado) 27 bolivianos por papeleta, considerando 13 pagos (12 pensiones y el aguinaldo).

Por otra parte, expresé públicamente mis críticas a las AFP, mal se me puede acusar de defender a “leones extranjeros”. Invito al señor Quisbert a leer mi artículo: “Laudo arbitral del Ciadi: Entre la ineptitud del gobierno y la sinvergüenzura de AFP Previsión” (Página Siete, 22/08/2022). Fustigué a esta AFP por haber demandado al Estado boliviano, a pesar de haber ganado ingentes cantidades de dinero de brazos cruzados y, desgraciadamente, con la complicidad de los gobernantes.

Con lo expuesto dejo por cerrado este asunto de las rentabilidades y otras cuestiones similares.

Me gustaría que abordáramos otros aspectos relativos a las pensiones, que se convertirán en desafíos para la Gestora: 1) insuficiencia de las pensiones; 2) disminución permanente de la Fracción del Saldo Acumulado; 3) actualización de las pensiones; 4) pérdida de valor de las compensaciones de cotizaciones; 5) baja cobertura del sistema de pensiones; 6) sobrestimación de la esperanza de vida de los jubilados y la consiguiente disminución de las pensiones; 7) masa hereditaria; 8) gastos funerarios; 9) fondo solidario; 10) actualización de límites solidarios; 11) fracción complementaria para mejorar las pensiones; 12) jubilación de gremiales; 13) jubilación de transportistas; 14) inversiones, etcétera.

