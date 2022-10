Apatía emocional al cambio climático

En un instante geológico hemos elevado la temperatura media global anual en un grado centígrado, y el segundo grado llegará aún más rápido; en nuestro curso actual nos dirigimos hacia un tercer grado. Cambios sorprendentes en las precipitaciones, los incendios forestales, el nivel del mar y muchos otros sistemas están ocurriendo mes a mes y temporada tras temporada. El ritmo es verdaderamente salvaje. El cambio climático es real, es actual. Desde hace años, los fenómenos naturales, incendios, sequías, inundaciones y otros se dan con más frecuencia o severidad. Las temperaturas en Europa durante este verano han subido a niveles astronómicos. La información científica es muy completa y evidente. Pero seguimos sin hacer nada al respecto.

Pero ese experimento en el tiempo se está desarrollando aún más dramáticamente en el espacio físico. El rápido aumento de la temperatura está provocando que las especies de plantas y animales, y las personas, se desplacen hacia los polos y hacia tierras más altas y frías. Este éxodo no solo ha comenzado, ha comenzado a abrumar la estabilidad biológica y política.

Dos de los grandes escollos de la falta de acción para reducir las emisiones de carbono que crean el efecto invernadero y aumenta la temperatura global son: 1) el impacto que tendría en el crecimiento económico y, por tanto, el “bienestar y 2) en qué proporción cada país debería contribuir a esa reducción.

China es responsable de alrededor del 27% de las emisiones de carbono (CO2) en el planeta, le siguen EEUU con 15% e India con 7%. Tres economías grandes con niveles de desarrollo “medio” (China), alto (EEUU) y bajo (India). ¿Debería China contribuir más a la reducción de CO2 porque es el mayor emisor o Estados Unidos porque es el más desarrollado?

El ciudadano promedio de EEUU genera alrededor 14,4 toneladas al año, el chino la mitad, 7,1. En el extremo alto están Bahréin, Kuwait y Catar, que emiten 19,5 toneladas por persona por año. ¿Estos deberían contribuir más porque además son países ricos?

En el extremo bajo está África, que apenas emite 0,7 de tonelada, pero comprende la misma población que China o India (1.400 millones de personas). El promedio de los 441 millones de sudamericanos emite 2,1 toneladas. Gran parte de las emisiones tiene que ver con la cantidad de energía utilizada, más alta en países industrializados, pero también con la fuente de su energía. Por ejemplo, 9,5% de la producción de energía eléctrica en Francia proviene de combustibles fósiles, comparado con 60% en EEUU, 70% en Japón y cerca de 80% en China.

El objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento muy por debajo de 2 °C, con una aspiración de 1,5 °C, pero no es un acuerdo legalmente vinculante. Los países de la OECD se comprometieron apoyar financieramente a los países más pobres con $us 100 mil millones al año, que al presente no lo hacen. Las organizaciones financieras acordaron respaldar las energías renovables y alejar la financiación de las industrias que queman combustibles fósiles. Sin considerar el escenario extremo, la trayectoria actual encamina al mundo hacia un aumento de la temperatura de entre 2,1 °C y 3,9 °C para 2100. Cumplir con todos los compromisos y objetivos a largo plazo podría reducir esto a 2,1 °C.

El problema no es la falta de recursos financieros, ni de falta de tecnología, ni de información. Tampoco es un tema político. La raíz es más profunda: El ser humano ha perdido la empatía emocional con el planeta. Parece que cualquier temor lo alojamos en la parte trasera de nuestros cerebros y ya está. Queda ahí y seguimos con nuestras vidas egoístas y codiciosas.

En presencia de la naturaleza, no renunciamos a nuestros auriculares o a nuestros teléfonos. Seguimos desesperados de consumir, causa daño y eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza.

Ese frenesí de consumir más, tener más dinero, viajar más, aparentar más. Pensamos que es nuestro derecho, pero el ejercicio de ese derecho tiene impactos perjudiciales en otras personas, de esta y generaciones venideras. ¿Cómo nos juzgarán estas últimas? Dirán que fuimos criminales. Y tienen razón.

El crecimiento infinito ha dañado considerablemente nuestra relación con la naturaleza, con el vínculo emocional que teníamos con ella. Como países, todos quieren producir más sin importar que estamos destruyendo más. Es una conquista de la naturaleza, no en convivir con ella. China quiere superar a EEUU y Europa y éstos quieren mantener su hegemonía.

En ese afán, siguen emitiendo CO2 y generando electricidad “barata” para no erosionar su competitividad presente. No es fácil renunciar a dos siglos de revolución industrial y tecnológica y comodidades conquistadas, hasta puede ser aterrador. Se trata, nada menos, de poner en cuestión el modo en que hemos vivido y hemos pensado. Es una tarea compleja emocional y mental que debemos modificar. Mientras, corremos el peligro de más sufrimiento y eventual extinción. Lo más práctico y fácil es pensar solo en el presente, en nosotros. Pensamos que será el turno de las próximas generaciones de afrontar el tema, un pensamiento descarado, miserable y egoísta.

¿Por dónde empezamos? Por sentarte y apagar tu teléfono. No se trata de algo “sofisticado”, como el yoga. Te sientas y comienzas a escuchar los sonidos. Observas a las pequeñas criaturas que te rodean. Prestas atención al sonido del viento. Miras cómo la luz del sol cae sobre los árboles. Es una meditación al revés, no te sumerges en tu interior, sino que, en la presencia de la naturaleza, disfrutas de ella, aprecias los detalles hermosos de la vida. La naturaleza te enseñará a ser agradecido de lo que tienes y te ofrecerá la oportunidad de ayudar a otros menos favorecidos a alcanzar un mejor nivel de vida.