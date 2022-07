Argentina atrapada en un círculo vicioso de déficit

En el primer trimestre el PIB de Argentina creció 6% interanual y el desempleo fue de 7%. La pobreza alcanza a 37% de la población de 47 millones de habitantes. Consultores privados ya pronostican una inflación del 70-80% para este año y la devaluación en el tipo de cambio oficial es cada vez más dramática.

El dolar “blue” no para de subir. La divisa estadounidense tocó el lunes los 280 pesos en el mercado negro y se estabilizó luego en torno a 255 pesos, 15 unidades por encima de la cotización del viernes pasado.

La situación argentina es crítica y economistas bolivianos coinciden en señalar que la principal causa de esta crisis es el gasto público.

Página Siete conversó con Jaime Dunn, consultor financiero internacional, para comprender la realidad del vecino país, que además está marcada por las diferencias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que cada vez son más profundas.

¿Cómo se puede explicar lo que está pasando con la economía argentina?

No es un tema de este Gobierno, esta crisis viene desde hace mucho tiempo. El problema esencial de Argentina es el gasto público; es un país que gasta más de lo que tiene, por lo que arrastra un gran déficit fiscal. Desde 1960, su gasto público siempre ha sido más o menos un 25% de su PIB, hasta que llegaron los Kirchner, cuando se elevó casi hasta el 35% y al 40% con Cristina Fernández y se ha mantenido así. Macri hizo un esfuerzo para bajar el gasto pero no lo logró. Y con Alberto Fernández subió nuevamente, pasando del 40%.

Durante los últimos 60 años, sólo en seis, Argentina no registró déficit fiscal, y ha sido entre el 2003 y el 2008, esto por el boom de los commodities.

El gasto es tan elevado que todos los impuestos que recaudan no alcanzan para cubrir el gasto.

Y eso que Argentina, según el Banco Mundial, tiene la carga fiscal más alta del mundo, pero el gasto es tan alto que ya no saben de dónde exprimir a la ciudadanía, a los empresarios e inversionistas.

¿Entonces, qué pasa?

Cuando tú tienes esta situación, ¿cómo se financia? La única manera es con dos mecanismos: deuda o emisión monetaria. Por eso los argentinos han adquirido mucha deuda en los mercados internacionales. Pero esa deuda ya no está disponible desde cuando Cristina era presidenta. Hoy, prestarse, para Argentina es imposible, entonces recurren a la deuda interna, pero el país no tiene esa opción porque ningún argentino le presta a su gobierno. En Bolivia, la deuda interna es lo que mantiene a este Gobierno. Entonces, como no hay un mercado de deuda interna, no se pueden prestar ni interna ni externamente y recurren a la emisión monetaria.

Lo que a su vez, produce la inflación.

Exacto. Es un tema netamente monetario; emiten mucho dinero constantemente y a la vez suben impuestos, devalúan, creyendo que serán más competitivos y todo eso crea la inflación.

Argentina, desde la Segunda Guerra Mundial, ha tenido 16 recesiones, una cada tres o cuatro años, de las que 15 han sido por falta de dólares. Los argentinos no creen en su moneda, entonces hay un apetito inmenso por el dólar, porque se ha vuelto la única moneda reserva de valor, incluyendo el boliviano últimanente, que se ha vuelto reserva de valor para los argentinos porque tiene un tipo de cambio fijo y es como tener dólares.

Eso hace que nadie quiera al peso argentino, porque para que sea atractivo, el Gobierno argentino incrementa las tasas de interés, del 30 o 40% al año, pero el tema es que no funciona, porque la inflación es más alta que los intereses que pagan.

En esa situación, cómo sobrevive Argentina?

Es un país ahogado en este fenómeno de gasto excesivo, altísima dependencia de las importaciones, porque no produce todo lo que consume, igual que Bolivia, pero la diferencia es que Argentina tiene industrias, como la automotriz. Por esas ideas “cepalinas” de sustitución de importaciones, se han aventurado a construir autos, lo cual en principio estaría bien, pero el tema es que el 80% de los insumos para fabricar un auto los tienen que importar. Por eso, ojo con eso de sustituir las importaciones, que quiere hacer el Gobierno boliviano. Los insumos hacen que absorbas demasiados dólares.

Macri llegó al poder por la inflación. Había un descontento social tan grande con los Kirchner, que Macri quería poner en orden la economía y dejar de imprimir moneda, pero comete un error: reduce el gasto apenas unos dos puntos, muy tímido, y se endeuda. A diferencia de los Kirchner, él sí tenía acceso al mercado internacional y endeudó más al país. ¿Qué situación se vivía cuando Alberto Fernández llegó al poder en 2019?

Fernández, al no tener acceso a la deuda, tuvo que volver a las andanzas de los Kirchner, volver a imprimir. Acelera la maquinita y además eleva el gasto que dejó Macri. El Gobierno argentino tiene una visión errónea de la inflación. Dicen que la inflación se debe a los grandes empresarios e inversionistas y ven que ellos suben los precios, entonces restringen importaciones, ponen impuestos altos a los productores de alimentos y fijan precios, igual que en Bolivia, pero no se dan cuenta de que eso es lo que causa la inflación y el desabastecimiento.

¿Cómo está el nivel de pobreza en Argentina?

Un 25% de los empleados formales, que pagan impuestos, tienen seguridad social, se consideran pobres; ya ni con trabajo formal se puede salir de la pobreza. La canasta familiar, para una familia de cuatro personas se calcula entre 600 y 700 dólares, y los salarios de los trabajadores, en el mejor de los casos, son de 500 dólares.

¿Cómo se soluciona eso?

Todos saben que el problema es el gasto, pero esperan que sea otro el que lo solucione, no tienen las agallas para poner el cascabel al gato. Es más, todo apunta a que el Gobierno trata de mantener el statu quo de la economía; no hacer grandes cambios y ganar tiempo hasta que termine su gestión. Cuando tienes un gobierno progresista que cree que el gasto no es un problema y por ende el déficir fiscal no es problema, estás pensando a corto plazo, porque la realidad va a mostrar que sí son problemas.