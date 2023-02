Las repetidas frustraciones, mentiras y engaños que el pueblo boliviano ha vivido, nos han llevado a pensar nuestro futuro en negativo, pero con una lista de lo que no queremos vivir, no es posible construir una plataforma de lucha, una propuesta

Es cierto que Bolivia dijo no a la perpetuación de Evo Morales en el ejercicio del poder absoluto. Eso sucedió el 21 de febrero de 2016. La negativa se desconoció y en las elecciones generales del año 2019, nuevamente Bolivia dijo no al fraude electoral mediante una insurrección popular generalizada que luego de 21 días de movilizaciones obligó al dictador y a su séquito a renunciar públicamente y huir del país. Cómo sería de pacífica la insurrección, que fue calificada por el propio Morales, como el movimiento de “las pititas”. Como no podía el país marchar sin un gobierno y en virtud a que “las pititas” no mostraban una cabeza visible y constitucional, se armó un gobierno transitorio en base a lo que quedaba del primer poder del Estado: El Legislativo. Disculpe el lector si hago la recopilación de una historia archiconocida por todos, pero creo que es necesario para desembocar en una afirmación, en un sí rotundo.

El gobierno transitorio, que no tenía otra misión que la de pacificar el país y convocar a nuevas elecciones generales, fue abordado por un sinfín de virus, bacterias, hongos y otros gérmenes oportunistas que dijeron sí a sus apetitos personales y no a las legítimas aspiraciones de la población y del movimiento espontáneo de las pititas. Prolongó hasta más no poder, la transitoriedad y en 11 meses se armaron las más patéticas y singulares candidaturas ante el falso afán de un tímido órgano supremo electoral que no quiso ni pensar en desbaratar el fraude, las afirmaciones o los sí de la población se diluyeron y una gran parte del electorado prefirió lo malo conocido a lo bueno por conocer y el resultado es lo que ahora estamos, lamentablemente, viviendo.

¡Ahora sí!, no guerra civil, por supuesto. Todo lo contrario, conciliación y reconciliación civil, o sea paz civil y con ésta reconstruir nuestras más fundamentales afirmaciones.

Sin duda el origen de la mayor parte de nuestros males está en la gran diversidad étnica de nuestra población, por un lado y en un vicio crónico del quehacer político, por el otro: La aniquilación de la oposición por parte del oficialismo, vicio presente aún en los partidos que se ufanan de ser de “izquierda” y que, como tales, deberían cultivar como cimiento filosófico de su actividad, los principios del materialismo dialéctico, “la tríada dialéctica”: tesis-antítesis-síntesis. Se regodean en la tesis, en su propia visión de la realidad cual si fuera la única.

En consecuencia, en el marco de un reencuentro nacional, se deberá ofrecer las vías para construir un sí al desarrollo de las 36 nacionalidades en armonía humana y en armonía con la naturaleza sobre el cimiento de que no se trata de sustituir una cultura por otra, sino de crecer en inteligencia mediante la búsqueda y el cultivo del respeto y la complementariedad. Así, la diversidad cultural podría transformarse, de la principal fuente de conflicto, en la fuente principal de nuestro bienestar material, psicológico, social, emocional y espiritual, pues sólo en la diversidad es posible construir, aprovechar y disfrutar la complementariedad y el mestizaje.

Ahora sí, Bolivia unida, responderá nuevamente con un rotundo sí a la opción política que, desde cualquier ángulo, se comprometa a construir una sociedad positivamente intercultural: El racismo nace del temor al diferente y el temor al diferente nace del desconocimiento, en consecuencia, habrá que crear los canales para que cada una de las culturas dé a conocer a las otras su idiosincrasia más profunda y particular. El diálogo permanente e irrestricto permitirá a todos la identificación de las particularidades y las generalidades de cada una de las culturas y habrá, seguramente, muchos elementos que cada una por su cuenta y riesgo, vea conveniente cambiar, mejorar o hasta eliminar porque hay, sin duda, costumbres ancestrales severamente perjudiciales también y que son anclas o lastres para el crecimiento y la realización de un pueblo. “En un principio era el caos”. No todo lo que se arrastra del pasado es necesariamente bueno para vivir y disfrutar la vida hoy.

El uso inteligente, justo y democrático de la oposición en el Legislativo y en general en toda la dinámica del quehacer social y político es la segunda afirmación, el segundo sí que obtendremos de la población. No hay actividad que promueva el crecimiento de la inteligencia de mejor manera que el diálogo y la confrontación de ideas, con el propósito explícito de encontrar soluciones. Este es un sí al gobierno de la razón. ¿Por qué se debería tomar decisiones importantes para todos, con la aplicación de una burda condición numérica (mayoría absoluta, mayoría relativa, dos tercios)? ¿Acaso sólo se trata de vencer al otro, aunque su propuesta sea buena o mejor, por el hecho de que “tiene distinta camiseta”? Me parece que actualmente los legisladores viven una confusión espantosa, pues su conducta en el parlamento es apropiada para una cancha de fútbol. Me pregunto si deliberarán en la cancha. Seguro que no, pues los oficialistas de hoy no respetan ni las reglas del fútbol. Emprenden a los rodillazos porque han comprado a todos los estamentos.

Hace unos días, cuando los paceños de la zona sur de La Paz se manifestaban a favor de la democracia y en contra de los abusos del gobierno, las cámaras captaron cómo un hombre joven de las filas de afines al MAS haciendo gala de violencia criminal, la manifestación, arrebató la tricolor nacional de manos de una mujer adulta mayor y la arrojó al piso. ¿Con que adjetivo o categoría jurídica es posible calificar esa acción?

Es, obviamente, un racimo de delitos cometidos ante los ojos de la autoridad policial impasible. Vejación de un símbolo patrio. La wiphala que enarbolaban los agresores, obviamente tiene su lugar, pero ¿la bandera tricolor nacional ya no significa nada? ¿Acaso no representa a la unidad de las 36 naciones reconocidas por la CPE?

Hay, seguramente, muchas más afirmaciones que labrar y mucha tinta aún en el tintero, en consecuencia, quiero invitar a toda la población a soñar con sus afirmaciones y con una Bolivia unida, real y positiva.