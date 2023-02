No hay duda alguna, la angurria de poder estupidiza a la gente. Obviamente siempre será posible copar todos los poderes del Estado, pero sólo hace falta tener dos dedos de frente para darse cuenta que algo así desnaturaliza el Estado de Derecho y convierte a la democracia en la dictadura más vil imaginable, pues ni siquiera es una dictadura “franca”. Es una dictadura con disfraz de democracia y así no se engaña sólo al pueblo, sino que los propios impostores, acaban creyéndose su cuento.

Más allá de la orientación ideológica del Gobierno y del apoyo de la población mayoritaria, existen preceptos y condiciones de las ciencias humanas y sociales, de la normativa jurídica nacional e internacional y del buen proceder, que han establecido la importancia de asegurar y preservar la independencia de poderes, así como el rol de la oposición en tanto antítesis, pues constituyen factores decisivos para el desarrollo de las personas y de las sociedades. Probablemente en la anulación de estos preceptos en los regímenes estalinistas, radique el estancamiento y el malestar psicosocial generalizado de dichas sociedades. Toda la humanidad es testigo de como tales sociedades, mientras pervive la población que ha sufrido la experiencia prerrevolucionaria, su crecimiento se mantiene en base a la mística, pero en cuanto esa generación se extingue, la “cruda” realidad se impone y prevalecen el tedio, la frustración y la decepción. El desarrollo psicosocial se estanca y los procesos revolucionarios se mantienen sólo gracias al control político y la represión.

Eso de que “hay que meterle nomás”, está bien como un chiste viejo y de mal gusto, pero no es posible poner freno a las ideas. No es posible gobernar con la sola espontaneidad de la ignorancia. No hay que meterle nomás. Es indispensable concertar, conciliar, discutir, conversar. No es posible extinguir el ansia colectiva de vivir cada vez en una sociedad más amplia y libre. Y eso sólo es posible en una sociedad que fomente la confrontación de ideas, de formas de ver el mundo. De la complementariedad entre distintos, del mestizaje. No sólo de sangre, sobre todo de culturas, de ideologías.

Se dice que el comunismo privilegia la justicia y sacrifica la libertad y que el capitalismo privilegia la libertad y sacrifica la justicia. Pero los humanos reales no queremos vivir sin justicia, pues sin ella de nada nos sirve la libertad y tampoco queremos vivir sin libertad, pues de nada nos sirve la justicia. Peor en el híbrido que nos ha tocado vivir desde hace 17 años, no tenemos ni justicia ni libertad. Quien ofrezca al electorado la construcción de una verdadera independencia de poderes, merecerá y recibirá un rotundo SI.

¿Cómo construir y garantizar una verdadera independencia de poderes?

Cada poder del Estado deberá constituirse por distinta vía, dicho de otra manera, el voto popular puede conferir un escaño a un ciudadano analfabeta, pero no le puede dar el sitial de Ministro de la Corte Suprema. En consecuencia, a continuación, voy a intentar sugerir de que manera, en mi modesto entender, se debería constituir cada uno de los poderes del Estado para garantizar la tan ansiada e indispensable independencia de poderes y así vivir, al estilo de la “izquierda” o de la “derecha”, pero civilizadamente, en nuestra amada Bolivia.

Empecemos por el principio: El Poder Legislativo está constituido por los representantes nacionales, sean diputados o senadores. Como los 11 millones de bolivianos no podemos deliberar, ellos y ellas, como nuestros representantes, deliberan por cuenta nuestra. Hasta el momento, como las listas son establecidas por los partidos políticos y tales organizaciones, en nuestro país, desde la izquierda hasta la derecha, tienen una estructura y una dinámica absolutamente autoritaria y vertical, cada curul acaba siendo propiedad del “Jefazo”. En consecuencia, los y las representantes, eternamente agradecidos, a quien van a representar y obedecer, no es al elector, que, sin saberlo, les dio su voto. Sino al “Jefazo”.

Así el ciudadano común, el elector, el contribuyente, el mandante, o quien paga sus jugosas dietas, nos quedamos sin voz, sin voto y sin representación alguna. Somos meros espectadores. Eso no puede seguir siendo así, en consecuencia, es absolutamente indispensable que cada cuadra (en área urbana), cada manzano, cada barrio, cada zona. Finalmente, cada circunscripción elija un hombre y una mujer que nos represente. La ventaja de esta forma de organización es que la Asamblea de Representantes no se confunde con una cancha de fútbol, donde cada equipo defiende su camiseta y las recomendaciones u órdenes de su “Jefazo”.

El Poder Ejecutivo, el único poder en el que juegan los partidos políticos. En lugar de presentar una lista de representantes, presentará su gabinete de ministros. Yo como elector querré saber que mi ministro de educación ha tenido un mínimo de educación y conoce algo de la producción cultural del país. Que mi ministro de salud, conoce de salud pública y no ha cometido el delito de delación de un seropositivo. Además, cada organización para postularse deberá presentar un plan de Gobierno que cumpla con todos los requisitos mínimos establecidos para el efecto. Al fin de la gestión deberá rendir cuentas y reponer cada boliviano perdido durante la misma, si pretende conservar su personería jurídica. El Poder Judicial estará sujeto a un riguroso escalafón.

No podrá llegar a cierto cargo jerárquico quien no haya tenido un tránsito inmaculado por todas las instancias previas. Se debe entender que se trata de una carrera profesional. Un postulante no puede presentar un currículum en el que certifique ejercicio profesional como juez de partido, fiscal de distrito, abogado de defensa pública, abogado en ejercicio libre, asesor jurídico, cura, colchonero, cara dura, polizón... etc. Una vez que un ministro de la Corte Suprema se retire, se acoja a la jubilación o muera, será reemplazado por el siguiente profesional en la lista de espera. Sin duda la reforma del Poder Judicial que se propone deberá desembocar en un sistema científico y sobre todo ético de la justicia. Según el diccionario, se define a la política como la ciencia que trata del Gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Es una ciencia. No es que “hay que meterle nomás” y se ha probado hasta el cansancio que la política que permite el buen gobierno de las sociedades y los estados, debe velar porque los diferentes poderes de un Estado guarden siempre una relación de independencia.