Allá por 1950, el maestro pensador afro caribeño Aimé Césaire, publicaba su celebérrima obra “Discurso sobre el colonialismo”, en el que, entre muchas otras cuestiones teóricas y políticas, habla de la suprema indignación que habría suscitado en los nobles e ilustres espíritus europeos (en el “muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX”) la violencia genocida desarrollada por el nazismo hitleriano.

Césaire manifiesta que el nazismo es “la barbarie suprema”, “sí, pero que antes de ser las víctimas hemos sido sus cómplices; hemos apoyado este nazismo antes de padecerlo, lo hemos absuelto, hemos cerrado los ojos frente a él, lo hemos legitimado, porque hasta entonces sólo se había aplicado a los pueblos no europeos”.

De acuerdo con Césaire, “en el fondo, lo que no se le perdona a Hitler no es el crimen en sí, el crimen contra el hombre, no es la humillación del hombre en sí, sino el crimen contra el hombre blanco, es la humillación del hombre blanco, y haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora sólo concernían a los árabes de Argelia...”.

Una situación muy parecida -a la descripta por Césaire- estamos viviendo, ahora mismo, en Bolivia. Aquí casi todo el mundo se desgarra las vestiduras por la violenta e indebida aprehensión –en realidad secuestro- del gobernador Camacho. Pero, que, en general, se encubre -por cobardía y/o por un abyecto llunk’erío- las múltiples violencias, brutalidades y violaciones impunemente ejercidas en contra de los derechos de los pueblos indígenas.

Por supuesto que condenamos enérgicamente toda vulneración de derechos humanos. Pero, lo que en verdad resulta indignante -por reactualizar (una y otra vez) el racismo moderno colonial- es que aquí la gente sólo se enfada cuando se trata de los derechos de los blanco-mestizos. No estamos en contra de que se hagan bloqueos y movilizaciones exigiendo la liberación de Camacho; pero, la pregunta es por qué nadie se moviliza exigiendo justicia para los pueblos indígenas.

¿De qué injusticias hablamos? Para responder pertinentemente convendría repasar el memorial de agravios, históricamente sufridos por los pueblos indígenas y radicalizadodesde la toma del poder por el MAS, allá por el 2006. Un buen referente para ello es mi libro “Resistencia digna. Violencias gubernamentales y luchas indígenas en el TIPNIS y Takovo Mora” (La Paz: Mujuta Tarpuna, 2020). Pero, por razones de espacio, vamos a limitarnos a referirlas políticas públicas -atentatorias y violadoras de derechos-impulsadas en y durante el gobierno de Arce y cuya característica básica es la impunidad.

La epónima lideresa de la Mancomunidad de comunidades de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Ruth AlipazCuqui, en un reciente evento académico sobre “Desarrollo productivo y defensa de los territorios”, nos refería lúcida y contundentemente quelos “Planes de gobierno van contra la existencia de nuestras Naciones y Pueblos Indígenas”.

Ruth Alipaz Cuquinos refería que entre los mega proyectos atentatorios y vulneradores de derechos están las mega hidroeléctricas (cfr. “Bolivia reactiva proyectos hidroeléctricos”, Bnamericas, 05 abril 2021 y “Bolivia: temor en seis pueblos indígenas por la reactivación del proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala”, Mongabay, 7 septiembre 2021).

Otro de los mega proyectos destructivos y por tanto ecocidas es la exploración y explotación hidrocarburífera en la Reserva nacional de flora y fauna de Tariquia, cuya importancia estratégica radica en que es un acuífero, es decir una zona de recarga acuífera y por tanto es vital para los valles tarijeños (cfr. “Tarija: Empresas petroleras ya «estarían ingresando» a la reserva nacional de Tariquia”, La Voz de Tarija, 8 febrero 2022; “Comunidades de Tariquía exigen anular el plan de manejo para expulsar a petroleras”, ANA, mayo de 2022; y “Lugareños rechazan el ingreso de las petroleras a San Telmo Norte en Tariquía; el Gobierno los llama ‘gente desinformada’”, Página Siete, 12 septiembre 2022).

También cuentan los pavorosos crímenes ambientales que están perpetrando, con el explicito apañamiento y -añadiría- complicidad del régimen MASista, las cooperativas auríferas coligadas con las empresas transnacionales (mayoritariamente chinas) en la Amazonia norte y principalmente en las cuencas del río Beni y -ahora mismo- río Madre de Dios. Aquí el problema primordial es la destrucción de los ecosistemas y la contaminación de los ríos con el criminal vertido de mercurio (cfr.“El lento envenenamiento de los indígenas lecospor mercurio en Bolivia”, La Brava, 1 septiembre 2021; “El río Beni y comunidades indígenas enferman con mercurio”, La Nube, 28 marzo 2022; “Sin control, la minería ilegal devasta bosques y ríos en el norte paceño y desata el terror en comunidades”, ANF, 5 junio 2022).

Finalmente, han ido reapareciendo las luctuosasnoticias de nuevos avasallamientos, secuestros, torturas, asesinatos (un modus operandi típico de las mafias narco-terroristas) y un largo y doloroso etcétera, perpetrado -cuándo no- por bandas “armadas con armas de fuego” de más de 200 encapuchados (“todos estaban encapuchados”) que abusan, ultrajan, violentan e incendian comunidades indígenas, casas y maquinaria agrícola (cfr. “Avasallamientos de interculturales en Pando y Santa Cruz deja un muerto y siete secuestrados”, ANF, 2 diciembre 2022; “Un muerto y siete secuestrados en avasallamientos de tierras en Pando y Santa Cruz”, Correodel Sur, 02 diciembre 2022 y “Grupos armados en Santa Cruz y Pando invaden tierras, dejan un muerto y heridos”, Página Siete, 3 diciembre 2022).

Así puesto da injusticia debe ser combatida y todos los derechos deben ser igualmente respetados.