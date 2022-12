Los emiratos pequeños del Golfo Pérsico son reino de la desmesura y hacen cosas a lo grande, vía petrodólares. Un desarrollismo parejo al que condujo en Sudamérica a la edificación de Brasilia. Si la organización de un Mundial supone logro máximo para una ciudad-estado, las estrellas disputarán la final en Lusail, urbe fundada para el efecto a 25 kilómetros de Doha.

El rascacielos más alto del mundo es icono de Dubái, pues, según ocurre con tantas familias, los nuevos ricos siempre quieren llamar la atención. En 1998, cuando esta última metrópolis todavía no era tan exultante, tuve privilegio de alojarme en el primer hotel de seis estrellas del planeta: el Jumeirah Beach. Un conocido empresario hispano-cubano exporta halcones a Catar desde las cercanías de Madrid; y me hablan del apartamento adquirido por el veterinario español que atiende a las aves, con las propinas percibidas en sus viajes al emirato.

En el imaginario colectivo, “saber vivir” remite a Francia, matriz de términos como savoir vivre o bon vivant; pero los árabes ricos se llevan la palma. La aspiración a disfrutar de una renta, como la petrolera, llegó a España vía Al-Ándalus. Los centros comerciales de lujo son emplazamientos idóneos para ver túnicas y turbantes. Las pequeñas diferencias en forma y color de los mismos permiten a los cataríes distinguir entre omaníes o saudíes. Grupos de muchachas muy jóvenes merendaban en el Lagoona Mall de Doha, a la vera del concesionario de Rolls-Royce; y cada mesa vacía de la cafetería estaba equipada con botellas de Evian, agua mineral con solera global, excentricidad sibarita. En cierto bazar de Doha un regente muy simpático me obsequió con tarjeta de visita exhibidora de distinción. La mezquita principal de Catar, construida con mármol de Carrara, resulta inmensa; y, un taxista del sur de India nos condujo hasta allí. No había nadie a hora mañanera; pero, el aire acondicionado estaba prendido al máximo. En los reinos de Midas no existe la idea de la escasez, principio rector de la economía.

Los ciudadanos con pasaporte catarí representan en torno 12% de la población; y disfrutan de un estado del bienestar en toda regla. Por lo general, suelen estar empleados en puestos cómodos del funcionariado. Los otros, inmigrantes, son los más visibles en países duales por antonomasia. Los árabes autóctonos viven de las rentas; mientras, los extranjeros trabajan y se parten el lomo. La preservación del statu quo se antoja estratégica; y la concesión de la nacionalidad a terceros es muy rara, más allá de casos exóticos como jugadores de fútbol fichados para una selección que se pretendía fuera competitiva.

Algún medio británico ha estimado una mortandad elevada entre los obreros contratados para la construcción de estadios, sobre todo procedentes de la Península Indostánica, quienes, además, pagan comisiones elevadas para ocupar dichos puestos. No obstante, ante la presión por organizar el Mundial, se ha establecido un salario mínimo

–si bien muy bajo– mientras, destaca la supresión del sistema patriarcal de kafala, impedimento arcaico para cambiar de puesto de trabajo o salir al extranjero sin permiso del empleador.

La prohibición de la homosexualidad, causante de inquietud entre los aficionados al deporte rey con dicha condición en visita al emirato, asusta e irrita a Occidente. ¿Choque de civilizaciones? En vísperas del campeonato, la atención informativa se focalizó en el lado catarí más oscuro, incluidas las restricciones en consumo de alcohol. Sospechas de supuestas irregularidades en la adjudicación de esta sede por la FIFA, amplifican la percepción negativa.

A pesar de sus solo tres millones de habitantes, Catar auspicia política exterior hiperactiva. La euforia del Mundial debía inflar sus reservas de poder blando. La oportunidad era única para proyectar imagen de modernidad y desarrollo. El triángulo de competitividad deportiva quedaba completado con otros dos vértices: compra del club París Saint Germain (2011); y apertura de museo, con talonario para adquirir desde camiseta autografiada de Pelé hasta autos vencedores de F1.

En última instancia, Camelot se ha derrumbado, pues todo ha salido al revés, cual bumerán empotrado contra la marca-país. Los estados organizan juegos olímpicos y mundiales de fútbol por los intangibles del “soft power”, ya que, según plantea Andrew Zimbalist en el libro Circus maximus, estas inversiones presupuestarias suelen resultar deficitarias.

Miles de empleadas domésticas llegadas de Filipinas se reúnen en el centro de Hong Kong cada domingo, para disfrutar de un picnic surrealista entre rascacielos. La ordenación de sus preferencias, relativas a contraparte laboral más deseada, estaba clara: expatriados occidentales; chinos; y, en último lugar, algún hogar árabe del Golfo Pérsico, por donde habían pasado muchas de ellas. Me referían que, incluso, eran acompañadas por el cabeza de familia a la entidad financiera cuando enviaban sus remesas. Según me decía una azafata europea de Qatar Airways, tenía la sensación de estar demasiado controlada por la empresa. Un amigo sirio me cuenta cómo muchos paisanos de su pueblo emigraban a Dubái, con objeto de retornar tras cinco años y montar un pequeño negocio; pero, mi interlocutor no siguió el ejemplo, debido a las duras condiciones de trabajo.

Todo esto es cierto; pero los cambios hacia la modernidad suelen ser graduales. En el casco histórico de Doha, cuántas mujeres llevan tapado el rostro en su totalidad; pero, no ocurre lo mismo con muchas otras. La llegada masiva de turistas en los años 60 contribuyó a que la sociedad española, enclaustrada en una dictadura, se hiciera menos conservadora. Por su parte, muchos árabes del Golfo viajan y estudian en Occidente, donde advierten la existencia de realidades alternativas.

En Arabia Saudita, potencia regional, solo estaban permitidos turismo religioso y de negocios, hasta hace muy poco; pero, eso está cambiando. Así, me salta un anuncio publicitario en Youtube, donde se anima a visitar este destino en conjunto con la cita futbolística de Catar. En realidad, frente a la dureza del gigante arábigo, Dubái y Doha, enclavadas en antiguos protectorados británicos, han emergido como puertas más amables de acceso al Golfo Pérsico. En alguna medida, se trata de oasis, cuales ciudades amigables a Occidente (western-friendly), ventaja competitiva ante aspiración para ascender al estrellato de las metrópolis globales. El número de expatriados, con alto nivel de formación, así como las inversiones inmobiliarias, se han multiplicado. A pesar de considerarse enclaves un tanto aburridos, cuántos occidentales radicados en Arabia Saudita pasan fines de semana en Dubái o Catar, donde el acceso a visados para turistas se ha simplificado.