El dirigente César Apaza, presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca (Asociación Departamental de Productores de Coca) y luchador por la causa yungueña, fue secuestrado con violencia y de manera ilegal la madrugada del 22 de septiembre de 2022. “Se lo han llevado desde las instalaciones de Adepcoca por la fuerza, hubo mucha violencia, hasta nos han gasificado”, indicaba una de las socias.

El secuestro de Apaza fueperpetrado de manera azas ilegal porque no ha sido (previamente) citado a declarar, es decir que lo han raptado sin previa convocatoria a explicar y, peor aún, sin ninguna orden de aprehensión. Los agentes han ejecutado directamente la captura, en realidad secuestro, y por tanto han atentado flagrantemente contra los derechos sociales y culturales de Apaza.

Aquí lo grave es que no se han cumplido las formalidades de rigor, tales como respetar los derechos y garantías constitucionales. Más aún, se ha atentado gravemente contra la propia Constitución, que en su artículo 15, numeral I, manda y ordena que “Nadie, absolutamente nadie (sin atenuante alguno) será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”.

A partir de ese secuestro, a todas luces ilegal y abusivo, se han sucedido una serie de injusticias, arbitrariedades, ilegalidades y flagrantes atentados contra la persona de César Apaza. Y es acerca de estas cuestiones relativas al secuestro, la tortura y el terrorismo de estado, impunemente ejercidos (por el gobierno) en contra de los dirigentes cocaleros, que conversamos ampliamente con la hermana de César Apaza, doña Miriam Apaza. Por razones de espacio, aquí sólo vamos a referir las cuestiones primordiales de la extensa plática y cuya versión íntegra la vamos a incluir en nuestro próximo libro sobre las políticas racistas, fascistas y extractivistas del régimen masista. No obstante, conviene advertir que todo cuanto aquí se dice es de mi estricta y personal responsabilidad.

Marcha y represión

El 19 de junio de 2022, Alanes, el dirigente afín al partido oficialista, “abrió” furtivamente el mercado ilegal de coca (con el aval del gobierno) en la calle 1 de Villa el Carmen. Luego de este hecho indebido, los cocaleros orgánicos de Adepcoca iniciaron una movilización, exigiendo que el mercado paralelo sea cerrado, porque la Ley General de Coca (Nº 906) señala que el único espacio para comercializar la hoja verde es la que está ubicada en la calle Arapata de la zona de Villa Fátima de La Paz.

De acuerdo con doña Miriam, “el año pasado (2022), los dirigentes lanzaron una convocatoria para la gran marcha (por la coca originaria y ancestral) que se hizo esa vez (en septiembre), entonces tuvieron una respuesta contundente, exitosa y jamás vista. Las bases les respondieron masivamente. Pero, a partir de ahí se suscitaron los problemas, la persecución (de dirigentes), sin fundamento, ni prueba alguna. El tema era acallarlos, anularlos, encarcelarlos y ponerlos entre rejas”.

Respecto al núcleo común del conflicto, Miriam Apaza nos refiere que todo empezó con la ley general de la coca. Así, “el tema central es una ley que nos han impuesto, la 906. En todo el mundo se hacen normas y leyes para cumplirlas, no para violarlas, ni pisotearlas, ni negociarlas. Pero, este gobierno nos ha pedido negociarla. Nosotros hemos denunciado que, en ese puesto de venta clandestino (del mercado paralelo), se hace la comercialización de la coca excedentaria. Entonces, éste y el anterior gobierno necesitan justificar esa comercialización. Por eso es tan importante y necesario para ellos (para la pandilla de Alanes) ese puesto de venta”.

Secuestro, tortura y terrorismo de Estado

En relación con el secuestro, la tortura y la violencia fascista que ha sufrido y sufre César Apaza, doña Miriam Apaza nos refiere que “el 22 de septiembre (César) fue detenido, en realidad no fue detenido, sino más peor, fue secuestrado, porque en ningún momento se identificaron como policías, ni muchos menos estaban uniformados, y además estaban utilizando movilidades indocumentadas, sin placas. Entonces, una vez procedido con el objetivo (de secuestrar) le golpean salvajemente dentro la movilidad (hasta fracturarle la mano izquierda). Y en la propia FELCC, delante del coronel Rojas, proceden a golpearle sin piedad. Pasa esa situación, hasta hacerle firmar (recién) su orden de aprehensión”.

A propósito, al ser consultado, el mismo día 22 de septiembre, si Apaza fue objeto de tortura en el momento de su detención, él respondió que “sí, desde el momento de mi detención, pusieron en riesgo mi vida, me arrastraron, al llevarme a la Felcc me golpearon, me patearon y recién ahí me entregaron mi orden de aprehensión”.

Miriam Apaza relata que en la cárcel continuaron las agresiones físicas, los abusos y las torturas. “Desde el primer día de su llegada (a la cárcel) ha sido salvajemente golpeado. Y lastimosamente el lugar, los problemas que él tuvo, con todo lo que le pasaba a mi hermano, a nuestra mamá (Sabina Tintaya), con la sañuda persecución, amedrentamiento, se le ha ido complicando la salud. Llegó a un momento tan crítico, donde no pudo contener la rabia, le dio este mal que ahora padece (embolia y parálisis de la mitad derecha del cuerpo). Es pues producto de todas las golpizas que le han dado y el daño que le han hecho es prácticamente irreversible.

Finalmente, convoca a apoyar activamente a César, además de interpelar ética y políticamente al régimen del MAS. “Lo primero que yo siempre le pedí y le pido al gobierno ha sido clemencia por la salud de mi hermano. Un poco de humanidad para que él pueda defenderse en libertad y le puedan dar (al menos) una detención domiciliaria por la situación de crisis que él está pasando en estos momentos”.