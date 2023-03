Últimamente se ha hablado mucho de que el “modelo” se ha agotado. No hay “modelo” que funcione si no se lo gestiona bien, así de simple, ni el “neoliberalismo”, ni nada. ¿Y que se necesita para eso? Respeto a la ley y gente idónea. Los próximos párrafos sintetizan el “modelo” de rimbombante y largo título del MAS que se ejecuta hace más de 17 años.

Desde un inicio, la meta es permanecer y adueñarse del gobierno, como los Castro, Chávez/ Maduro y otros gobernantes autoritarios, como si fuera su hacienda.

Los objetivos son acaparar el poder, convertirse en millonarios sirviéndose del Estado, y acumular riqueza para ellos y varias descendencias.

¿Cuáles son las políticas?

a) Explotar, explotar, y explotar los recursos naturales porque es lo que está más a la mano. Tenemos recursos naturales y la infraestructura y conocimientos mínimos se ha construido en siglos y que se mueven casi por inercia. Si no, se trae un par de venezolanos, chinos o iraníes.

b) Invertir en esos sectores primarios porque constituyen grandes inversiones, sinónimo de grandes negociados. Por eso se tarda tantos años en completar una inversión, además de que funcione y sea rentable. Por eso los proyectos del litio, el Mutún y tantos otros hasta ahora no se concretizan después de décadas e ingentes recursos. Por eso la planta de amoniaco y urea no operan tal cual se esperaba a pesar de los grandes sobreprecios.

c) Crear empresas públicas, aunque sea para fabricar cartón, porque son agencias de empleo para la gente del partido y gestoras de más corrupción. El objetivo no es que los nuestros impuestos sean bien administrados y que generen más utilidades; es lo de menos.

d) Dar prioridad a la demanda interna, hay que satisfacer al pueblo para que no reclame y se subleve. No importa si no es sostenible, no importa si endeudamos más a Bolivia, no importa si echamos mano a los aportes de pensiones. Después se arregla, vendemos el oro de las reservas o, con ayuda de Dios, los precios internacionales vuelven a subir a niveles récord. Los bonos asistenciales son parte de eso.

e) El sector privado no es prioritario porque no es “rentable” económica ni políticamente para el gobierno. Si éste no molesta, fluye con el “modelo” y además contribuye con impuestos altos e ineficientes, se tolera. El sector privado “informal”, más informal que nunca, el útil porque ellos se emplean, ganan sus ingresos de contrabando o lo que sea, y son fáciles de engatusar. Unos “incentivos” a los líderes, y todos se alinean al gobierno o partido. No pagan impuestos, pero para eso están las regalías y los pocos empresarios privados medianos y grandes formales.

f) Por último, una manera de tener al sector rural tranquilo es haciendo canchitas o cualquier obra fácil; no importa si está bien hecha o tiene proyecto de factibilidad o sea rentable. Eso no importa.

El Poder Ejecutivo está compuesto en un cien por ciento de gente del partido o cómplice al mismo, ciegamente leales, sumisos y que defiendan al “jefe” y/o gobernante y no a la Constitución. Comparten los objetivos delineados anteriormente. No importa en absoluto si esos cuadros son capaces, medianamente educados o con experiencia.

Otras instituciones que pudiesen decir o hacer algo son el Banco Central y la Contraloría. Al igual que en el Poder Ejecutivo, sus funcionarios de alto rango son serviles al gobierno. Es decir, todo lo opuesto de lo que debería ser porque están llamados a velar por la economía y la transparencia en el uso de los recursos de los bolivianos. (La Contraloría del Perú reveló que sólo en el año 2021, los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron al país un perjuicio económico estimado en 24 mil millones de soles, alrededor de $us 6.300 millones) que representan 13,6% del presupuesto nacional ejecutado). ¿Se imaginan cómo serían los resultados en Bolivia después de 17 años?

El INE y el Ministerio de Informaciones cuidan la imagen del gobierno, ocultan información o cualquier arista de su mala gestión, mienten cínicamente, y atacan a todo lo que se mueve que vaya en contra de los gobernantes.

Para su funcionamiento, este modelo requiere ingentes recursos que fluyan fácilmente al Estado y que los controle el gobierno para nutrir el gasto, directa e indirectamente, a favor del partido por más que el déficit se trepe como enredadera hasta el cielo. Es parte del objetivo.

Así pasó en Cuba con el azúcar y en Venezuela con el petróleo, ayudados enormemente por narco dólares. Cuando el MAS se hizo del poder en 2006, el precio del barril de petróleo estaba en $us 58, aproximadamente (Banco Mundial). Para su suerte, subió a $us 123 en marzo 2012 y $us 108 en junio del 2014. Luego cayó y, para no sorprenderse, también la economía amortiguada por mayor deuda externa e interna. En junio 2022, el precio trepó a $us 118, como consecuencia de la guerra en Ucrania, y al presente se sitúa alrededor de $us 83.

En cambio, el gasto corriente (principalmente sueldo y salarios, beneficios sociales y compras estatales) subió de $us 2.530 mil millones el 2006 a $us 14.500 mil millones en 2021 (la fuente es el Banco Mundial y la aplicación de simple aritmética porque nada de esto está disponible al público en el INE, era de esperar).

Los comentarios o recomendaciones de Adam Smith, Milton Friedman, Maynard Keynes, Joseph Stiglitz y otros grandes, hasta Karl Marx, no serían muy relevantes en esta oportunidad. En esta oportunidad, las voces de otras personalidades son más pertinentes. Winston Churchill dijo: “Si pones comunistas a cargo del desierto de Sahara, en cinco años habrá escasez de arena”. Margaret Thatcher, más directa, afirmó: “El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero... de los demás”. A contra punto, ¿qué dicen del socialismo los Castro, Chávez/ Maduro, Morales/ Arce, y Ortega? La derecha tiene la culpa.