El presente escrito tiene una característica poco común y es que el título no corresponde a un artículo de opinión. Aquí, en Bolivia y, en general, en América latina, los usos y costumbres de los escribidores mandan y ordenan redactar en modo provocador. Si bien (en la academia) nos recomiendan escribir con un talante o estilo afirmativo (sin ambigüedades), la sociocultura nacional impele a hacerlo de manera belicosa (yo mismo –en ocasiones– he asumido este lenguaje fuerte).

Sin embargo, esta vez, quiero virar radicalmente y salir de esta ilógica fascista y (en realidad) machista y apostar por la expresión de una actitud, mejor dicho, un sentimiento (también poco común) de gratitud hacia mis hermanos, amigos y compañeros que durante este año me han acompañado y apoyado.

Un primer y grandioso evento de generosidad ha sido la presentación al público del libro de mi autoría Mujeres de Tariquía, Mujeres de la Resistencia, ¡Mujeres de la libertad!, que se realizó el 21 de abril en el auditorio de la Casa de la Cultura de la ciudad de Tarija. Aquí agradezco y muy de veras la excelente organización del programa por parte de mi querida amiga y hermana: Mery Lourdes Saracho, así como la generosidad del anfitrión, el ingeniero René Aguilera Fierro, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Tarija.

Igualmente, agradezco el relevante comentario del libro a cargo de mi amigo, el doctor Marco Mendoza, investigador tarijeño de derechos indígenas. Y asimismo agradezco los lúcidos y generosos comentarios de las mujeres líderes de la resistencia territorial de Tariquia: Paola Gareca y Amanda Colque.

El segundo evento, también grandioso, ocurrió el 17 de junio, día de mi cumpleaños, por cuyo y grato motivo se organizó un interesante conversatorio en la casa de mi maestro y hermano del alma: Raúl Prada Alcoreza, a quien le agradezco infinitamente tanto por ser uno de los más importantes y lúcidos intelectuales del país, como por ser un maravilloso anfitrión: nos ofreció la más grata hospitalidad y preparó un almuerzo verdaderamente riquísimo. El conversatorio giró en torno a mis sistematizaciones teóricas desde y a partir de mi militancia política (katarista) y mi producción intelectual (15 libros y más de un centenar de artículos indexados).

El núcleo de mis teorizaciones se ha ido con-centrando en la comprensión de las principales contradicciones (como diría Mao Tse-Tung) que estructuran (estructuralmente) el conjunto de la sociedad y el Estado bolivianos y que, obviamente, vislumbran la contradicción de clase (burguesía versus proletariado); la de raza (pueblos indígenas y afrodescendientes versus oligarquías moderno-coloniales); y la de género (dominación patriarcal, machista y femi-genocida). Hasta aquí no hay mayor novedad, aunque el común de los analistas aún no entienda la realidad social de manera compleja, sino parcial y parcializada, lo verdaderamente novedoso ha sido y es el entendimiento de que la contradicción fundamental (subsumiendo todas las anteriores) es el capital versus la vida en el contexto de la grave crisis climática.

En ese conversatorio ha estado presente mi amigo y hermano del alma Guido de la Zerda Vega, quien (allá por el año 82) me regaló los tres tomos de El capital: crítica de la economía política, de Karl Marx, y con quien estudié seriamente el marxismo, además de Gramsci y Mariátegui (este último junto con otro gran compañero: Orlando Mercado).

También ha estado presente mi amigo, maestro y hermano del alma: Juan Angola Mac’Onde, quien, además de ser un destacado economista, es el líder histórico del pueblo afro boliviano y con quien estudiamos el marxismo afro (entre otros, desde y a partir de la obra Marxismo negro. La formación de la tradición radical negra, del afro-estadounidense Cedric J. Robinson) y entendemos y asumimos los vínculos fundamentales entre la dominación racial, la colonización y el capitalismo global, así como las dolorosas heridas coloniales generadas por la raza, el racismo y la racialización de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Asimismo, ha estado presente mi hermano, amigo y compañero entrañable Moisés Gutiérrez Rojas, con quien hemos militado activamente en el movimiento katarista (de los años 90) y cuya comprensión teórica y política (más allá de los sectarismos de izquierda y derecha) asume en un solo hálito tanto la contradicción de clase (con la categoría clases explotadas) como la de carácter nacional cultural (con la categoría naciones oprimidas por el colonialismo moderno occidental y capitalista).

Y, claro, no podía faltar, en un evento tan importante, la presencia femenina, que ha estado representada en la persona de mi bella y querida amiga, hermana y compañera Sofía Alcón Tancara, quien nos compartió su comprensión de la violencia machista y racializada desde y a partir de su propia experiencia de ser mujer aymara.

Y ha sido el maestro Raúl Prada quien ha expresado lúcidamente que la contradicción principal se genera entre la vida y el capital, porque “¿qué es el capital?, es la destrucción de la vida”. Él refiere que “si se incorporaran los costos -que el capitalismo transfiere a la naturaleza- no hay ganancia, qué hay, la huella ecológica, la muerte”. El capitalismo es, pues, la civilización de la muerte (Öcalan). Entonces, “la defensa de la vida es lo más anticapitalista que (ahora) hay”.

Ya no tengo espacio para referir (lo haremos la próxima) el tercer gran evento, que he tenido la suerte de compartir durante este lindo año 2022, la presentación del libro de mi autoría Resistimos para existir, el 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, en el auditorio intercultural de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA. Pero, no puedo, ni quiero terminar sin antes agradecer y muy de veras (por la magnífica organización) a mi hermano del alma: Ludwig Valverde.