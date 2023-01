Empieza un año lleno de grandes desafíos en el mundo, mientras continúan los conflictos armados como el de la invasión de Rusia a Ucrania y otros similares que dejan gravísimas secuelas y crisis humanitarias como la de la República CentroafricanaSur Sudáno Nigeria, dictaduras en centro y Sudamérica que conspiran contra la democracia.

En el corazón de Sudamérica, Bolivia se propone cerrar el círculo que quedó incompleto tras la huida del país de Morales y Linera, escape que se origina tras la decisión del pueblo boliviano en el referéndum del 21 de febrero de 2016. La historia premiará a Luis Camacho y Marco Pumari, ambos consiguieron, con el apoyo de millones de bolivianos, lo que Venezuela, Cuba, Nicaragua y tantas otras dictaduras no lograron hasta el día de hoy, echar a sus detractores.

El capítulo que queda por escribir se titula La Restauración del Estado o Cómo construir un Estado federal. La captura ilegal del gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, el pasado 29 de diciembre de 2022, denota la terrible frustración de Moralesy sus seguidores, un claro acto de venganza que sólo llenó de pesadumbre al país, un acto completamente innecesario. No es sorpresa que dichos sujetos hayan dejado buena parte del trabajo sucio a sus afines en las entrañas del aparato estatal. Se conocen los videos de sus súbditos pidiendo armas, u organizando un cerco para dejar sin comer a la población. A momentos parece que el mal de estos hombres no tiene fin. Sin embargo, todo cuerpo necesita cierto tiempo para eliminar cualquier elemento tóxico, tiempo para procesar y tiempo para sanar, y aunque es mucho más complejo tratar con el resentimiento y la ignorancia, ha llegado el momento de desintoxicarnos. Tras la salvaje detención de Camacho, la cobarde acción de mantener a la expresidenta Añez en prisión, o la persecución a otros miembros de la oposición, el MAS cada día es MENOS y se ha condenado a ser el partido del resentimiento que se resquebraja inexorablemente.

Esta es una de las razones por las cuales el país no avanza, es el cáncer que viene alimentando actos vandálicos, de donde salen aquellos quemando casas, amenazando, agrediendo de toda forma posible. Los insultos y gritos son normales para muchos de ellos en el parlamento boliviano. No existe explicación alguna, ¿por qué seguir humillando al país entero dentro y fuera de sus fronteras? Es el caso de la Sra. Lidia Patty que tras denunciar al gobernador de Santa Cruz, y que convenientemente olvida el referéndum en el que perdió Morales, fue postulada como embajadora de Paraguay, como si la lista de desaciertos bochornosos fuera pequeña.

¿Cómo es posible hacer tanto daño al país? Las embajadas o consulados bolivianos no pueden dar peor imagen, en muchos de ellos a duras penas se habla y escribe español correctamente, es una utopía esperar que realicen un trabajo diplomático, como ejemplo véase el desempeño de los embajadores previos en Paraguay o el caso de Irán, quizá Morales se habituó a la humillación y le bastaba con una Wiphala o con enviar a alguien vestido de originario para realizar diplomacia, lo que consiguió es enterrar la dignidad del país, quizá no le queda más queseguir despotricando cada vez que se mira en el espejo y se siente la víctima eterna del colonialismo, o de su recurrente imperio.

Si hay algo que agradecer es que Bolivia tiene una gran diversidad, gente muy talentosa, todos lo saben, pero el Gobierno prefiere seguir destrozando sistemáticamente los sueños y las ilusiones de sus habitantes y elige representarnos de la peor manera posible, no les basta el senado, las prefecturas, quieren infestar cada puesto de trabajo con empleados llenos de amargura y resentimiento, quieren obligar a vestir su abominable azul a ciudadanos que sólo quieren que los dejen vivir y trabajar en paz.

El Gran Cacique de los indígenas, título que recibió Morales de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) ha traicionado a su gente hace mucho. Hoy toca al presidente Arce restaurar la paz, gobernar a todos los bolivianos, respetar la ley, y hacerla respetar, empezando por el Tribunal Supremo de Justicia, hoy tiene esa preciosa oportunidad de cerrar el capítulo de aquel referéndum del 21 de febrero de 2016 en que Bolivia le dijo NO a la violación de la ley y justicia boliviana.

Ya no es una opción parar el caos y el atropello e instaurar el orden en el país, toca gobernar al presidente y ejercer el cargo sin temor al cacique ni a nadie. Los días para seguir desangrando la patria tienen que acabarde una vez por todas. Un verdadero líder sabe pedir perdón y obrar con ética y moral, al presidente le toca obedecer la constitución y ser valiente. Si lo consigue la patria se lo agradecerá. Es tiempo de renovar cueste lo que cueste, tocan cambios, los jóvenes que hoy se preparan serán los constructores de ese destino, el país necesita servidores no vasallos, patriotas y no resentidos, gente extraordinaria y no más de lo ordinario. Toca resolver la barbarie que se ha instalado en Bolivia. Los malignos siempre estarán ahí, también estarán quienes aman la paz y la democracia.

No se desea que el Sr. Arce huya como lo hicieron sus antecesores, ellos ya no están en el poder y esa será una victoria histórica para Bolivia y el mundo democrático. Es el momento para dejar de ridiculizar al país y de una buena vez por todas liberarlo de la maldición del resentimiento. Bolivia se merece un mejor mañana, sin falsas promesas, sin egos delirantes, sin cercos, sin incendios, sin la absurda guerra entre hermanos. Es hora de pacificar y resolver.

¡Coraje!