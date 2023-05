¿Qué hacer si no se puede tapar el sol con un dedo? En tal dilema se halla el gobierno de Luis Arce tras los últimos casos y denuncias de corrupción, el aumento de precios de productos básicos, la falta de diésel, la inexistencia de dólares, el problema de los maestros y un largo etcétera que se ha ido acumulando y convergiendo en un momento temporal reciente.

Sin duda, el caso del exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, que enfrenta una investigación por presuntos hechos de corrupción, ha hecho temblar los cimientos del gobierno, pues, las acusaciones son graves y los indicios hacen suponer que se trataba de una organización incrustada en las más altas esferas de esa cartera, y que el desfalco al Estado sería de proporciones considerables.

El señor Santos Cruz fue prácticamente obligado a renunciar, lo cual es incomprensible, pues dada la importancia del asunto y la gravedad de las acusaciones, lo que correspondía era que el presidente lo destituyera.

No obstante, se le concedió esa gracia, permitirle que se fuera por la puerta, digamos, aunque tras atravesarla ya lo estaban esperando para llevárselo detenido. Para que los hechos hayan sucedido tan vertiginosamente, debemos inferir que había suficientes indicios como para proceder con la detención, y con toda seguridad eso era de conocimiento del presidente.

¿Por qué demorar lo inevitable, entonces? Quizá por ese afán inexplicable de querer tapar el sol con un dedo, de pretender que la cosa va a quedar olvidad pronto, o tal vez porque la corrupción salpica a tantos que lo mejor es no remover el avispero.

Días antes de la renuncia y posterior detención del señor Santos Cruz, un excolaborador suyo reveló cómo la exautoridad comenzó a operar desde su cargo para recibir coimas millonarias a cambio de adjudicar proyectos en licitación a distintas empresas en el país. Y la explicación de cómo se determinaba el monto de la coima pasa de ser grotesca a hilarante, antes de causar profunda indignación.

Resulta ser que –según el testimonio en primera persona de un excolaborador de Santos difundido por el portal informativo Rimay Pampa–, el exministro exigía que su colaborador cobrase el 8%, porque tenía deudas y necesitaba dinero, pero éste se negaba a exigir ese porcentaje porque levantaría sospechas. “Cuando yo le hablé del porcentaje, le dije que no podíamos pedir a las empresas más del 3%. Le dije que, si yo iba a manejar las cosas, no iba a trabajar así. Ya era demasiado ambicioso. No se puede pedir tanto porque se corría el riesgo de que las empresas hagan una mala ejecución de las obras. La comisión debería ser máximo un 4%”.

Mire de lo que nos venimos a enterar: hasta los corruptos tienen ética. Y si al principio esto genera risa, luego de pensarlo unos minutos la indignación crece, pues este excolaborador no hace más que confirmar un secreto a voces: la corrupción está institucionalizada en el Estado, hasta hay montos aceptables y cobros excesivos, de acuerdo a un “tarifario” inefable.

Y quien denuncia, cree que lo está haciendo bien, que no ha hecho más que proteger los intereses del país, porque, claro, él, tan buenito, no quería exagerar con las coimas, el ambicioso era el ministro. Y sí lo era, si damos crédito a las denuncias, pero aquí no hay inmaculados, pues hasta el excolaborador, pese a ser testigo clave, debe ir a la cárcel, él ya por corrupto confeso.

Don Santos no hace honor a su nombre, y parece que su codicia es genética, ya que familiares suyos estrían involucrados en los hechos de corrupción. Es un caso escandaloso que no ha sido tratado con la seriedad y severidad debidas por parte del presidente Arce. Y es que don lucho, como ya observamos hace tiempo, cree que reconocer errores es un signo de debilidad, así que destituir a su ministro, en su lógica, representaría admitir que se equivocó al designarlo. Pues así nos va por mantener a cómo dé lugar a personas que no son idóneas para el cargo o que, directamente, solo buscan enriquecerse.

Y ahora Luis Arce debe ser más creyente que nunca, ya que, en medio de tanto caos, apareció la Iglesia para darle una mano y rescatarlo (más o menos) de la tormenta. Es que los casos de pederastia le han caído del cielo (nunca la metáfora resultó tan pertinente) al gobierno, y vaya que han hecho eco del asunto, amplificando las denuncias para que ya no se pudiera escuchar nada sobre la crisis, la corrupción y el largo etcétera que afecta al masismo.

Los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes son atrocidades que, más allá de las promesas de investigación, deben ser castigadas, incluyendo a los encubridores, y se deben implementar medidas destinadas a la prevención, además de dar todo el apoyo a las víctimas y, en caso de que la justicia lo defina, otorgar resarcimientos económicos, que en nada sanarán las heridas de semejantes vejámenes, pero al menos servirán para que quienes sufrieron estos abusos puedan tener una base para retomar sus vidas, con el debido soporte sicológico y espiritual, que también debe proporcionar la Iglesia.

Pero el Gobierno no se detiene ahí, y surgen voces que amenazan con revertir propiedades de la Iglesia, de intervenir colegios católicos, de quitar visas a sacerdotes extranjeros y otras iniciativas que quizá jamás lleguen a materializarse, pero ahora consiguen su fin: concentrar la atención en los casos de pederastia y que no se hable de nada más. Una cortina de humo providencial.