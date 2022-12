En los últimos años, cuatro presidentes de Perú (Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y ahora Pedro Castillo) han sido encarcelados, un récord de inestabilidad del sistema político que tiene su origen en el propio diseño institucional, que da pie a la confrontación, en lugar de la cooperación.

“Perú es un país semipresidencialista, con mucho énfasis en las relaciones Ejecutivo-Legislativo y donde el Legislativo tiene una capacidad de control muy sobredimensionada, lo que genera un efecto perverso cuando el Presidente no tiene mayoría en el Congreso; está permanentemente acorralado. Por su lado, el Ejecutivo tiene muchos recursos, políticos y presupuestarios en términos legislativos; entonces, este modelo es un mecanismo de confrontación antes que de cooperación”, explica el politólogo peruano Carlos Ugo Santander, que también es profesor asociado de la Universidad Federal de Goiás de Brasil.

Es decir, el ejercicio del poder en Perú se reduce a la presencia de un presidente con muchos recursos políticos frente a parlamentarios que, para convertirse en opciones de alternancia, no pueden apelar a otra estrategia que la de la confrontación.

Entonces, ¿por dónde pasa una salida a las crisis constantes del país vecino?

En criterio de Santander, se debe cambiar la Constitución, porque el próximo presidente también puede ser vacado, y el siguiente también, en lo que sería una espiral de nunca acabar. La fragmentación política tiene que ver con el modelo actual.

“Si no hay una discusión más seria al respecto, de un cambio en la Constitución, que no pasa necesariamente por discutir si el Estado tiene que intervenir o no en la economía, son casi 100 artículos referidos a la reforma del Estado de la Constitución de 1993 que tienen que ser reelaborados y deben tener un engranaje. En vez de que se promueva el conflicto, promueva la cooperación”, sostiene.

Pero para que ese cambio sea posible, se debe llamar a una asamblea constituyente, “pero de ese debate la clase política en el país no quiere saber; entonces, lo más probable es que en el futuro tengamos un escenario muy parecido, con lo que viene sucediendo desde hace seis años, con un presidente cada año o año y medio”, explica.

En el mismo sentido, el analista y politólogo José Rafael Vilar afirma que Perú tiene “deudas históricas”. La principal y urgente es una reforma constitucional profunda y, en segunda instancia, “construir, o reconstruir, un sistema de organizaciones políticas fuertes, transparentes y con arrastre social que sustituya al anterior sistema de partidos que fracasó entre los movimientos guerrilleros coludidos con el narcotráfico y la desinstitucionalización del Estado que lograron Fujimori-Montesinos, convirtiendo la corrupción en el eje modular de la mayoría de los liderazgos políticos que les sucedieron”.

Vilar explica que la Constitución de 1993, que a la fecha ha tenido 11 reformas, creó un sistema presidencialista pero con muchas salvaguardas constitucionales (artículos entrelazados 117 y 134) que dan al Congreso unicamaral surgido de esa Constitución una amplia capacidad de fiscalización y de control sobre el Ejecutivo, incluida la de vacar (destituir) al presidente.

“Para lograr ambos cambios estructurales es necesario lograr, al menos, la pacificación del país. El anuncio de adelanto de elecciones para dentro de año y medio, justificado en tiempo por el intrincado proceso constitucional para lograr el adelanto de elecciones, además de lo que afectaría los intereses de muchos congresistas, que no pueden reelegirse por prohibición de la actual Constitución, puede ser efectivamente muy largo para la situación del país, considerando que la actual Presidenta no tiene partido ni, remotamente, una mayoría parlamentaria que la defienda; la declaración de estado de sitio puede ser contraproducente para la sociedad”, sostiene.

Explica que en ese caso la solución más expedita fue la que se aplicó al vacarse a Vizcarra: su vicepresidente Araoz tuvo la sucesión constitucional pero no ejerció el cargo, ocupándolo Merino, presidente del Congreso quien, ante el rechazo popular, renunció a su vez y el Congreso eligió como provisional al congresista Sagasti que en ocho meses –seis menos que la opción Boluarte– pudo entregar el mando al elegido constitucionalmente. “Para ello sería necesaria la voluntad política de Boluarte y los miembros del Congreso o, en defecto, el agravamiento de la crisis social sin solución en el escenario actual”.

Vilar critica la “hipocresía” de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México, afines a la izquierda del Grupo de Puebla, que “so pretexto de defender la legitimidad de un gobierno surgido de elecciones, reclama el regreso de un gobernante que, como Fujimori en 1992, anula los poderes del Estado, plantea hacer una nueva Constitución y, entre otras medidas, decide gobernar mediante decretos-ley, como un dictador, hipocresía ejercida en contra de los principios constitucionales de su país y bajo los que sus gobiernos ejercen el poder”.

Perú 2022, Bolivia 2019

¿Existen alguna semejanzas entre la crisis que vivió Bolivia en 2019 y la actual en Perú?

Para Carlos Ugo Santander, en ambos casos se vio una “ausencia de habilidad política de los presidentes”.

“En el caso de Bolivia, Evo Morales sobredimensionó su posición, en el sentido de que podía imponerse para poder reelegirse, contrariando la Constitución y le salió el tiro por la culata. En el caso de Castillo, se vio en una situación de desesperación; algunos dicen que fue por las acusaciones de corrupción, pero se ha sobredimensionado eso, hay más acusaciones que evidencias”, afirma.

Pero aclara que “no pone las manos al fuego por Castillo”, pero lo que se ha visto son más declaraciones y denuncias pero no evidencias y pruebas concretas en sentido de que era el jefe de una organización criminal.

En la óptica de Vilar, ambas crisis surgieron por una violación al Estado de Derecho, en Bolivia por el prorroguismo con episodios desde 2016 hasta 2019 y en Perú para evitar la vacancia.

“Si bien hay contextos diferentes –el MAS dominaba el Legislativo y controlaba, presuntamente, los organismos de seguridad, mientras Castillo era carente de ambos– y oposiciones divididas en ambos casos, hay un camino necesario de recorrer por Perú que en Bolivia no se dio: hacer el mayor empeño en fortalecer la institucionalización del Estado para que el poder que surja de las elecciones consolide la democracia y lleva la paz social a Perú. Muy difícil tarea: en Bolivia se fracasó”, sostiene.

Incapacidad

Consultado Santander sobre si Pedro Castillo cayó por su propia incapacidad, dice que Castillo tuvo la inhabilidad de poder entender mejor la política y una ausencia de fuerza argumentativa como para dar la dirección política adecuada a la dinámica política en el país. “Es un problema de contenido, porque no es sólo una cuestión de discurso de plaza, sino de que hubiese tenido una agenda hubiera podido llevar una serie de temas de carácter plebiscitario, por ejemplo una reforma tributaria”.

“Se rodeó de cuadros que no tenían o no conseguían aterrizar en políticas concretas que puedan movilizar a la sociedad peruana y se colocó en una situación extremadamente vulnerable”.

Dice que el expresidente tenía al menos seis escenarios y el menos probable era el que utilizó. “El Congreso jamás pensó que una situación de esa naturaleza podría haber sucedido y, dentro de esa tensión política, los terminó devorando, pero la gente está indignada, no quiere saber nada del Congreso. Ese revanchismo está llevando a extremar las situaciones y ya van 8 muertos”, explica.

En su criterio, si Castillo hubiera aceptado la vacancia, quizás políticamente habría salido fortalecido. El diseño institucional peruano hizo que optase por salir equivocadamente de la constitucionalidad vigente. Y ése fue un grave error.

El dilema de los nuevos gobiernos progresistas

Enrique Gomáriz Moraga, exinvestigador de la Flacso en varios países de la región, considera que la crisis peruana expresa, en el fondo, el mismo dilema que enfrentan los nuevos gobiernos progresistas en Brasil, Colombia, Chile y Argentina.

“El drama que hoy vive el Perú debiera ser un aviso para navegantes, una lección aprendida que no habría que desconocer. Todo indica que tratar de impulsar un programa izquierdista en un país radicalmente dividido presenta enormes riesgos que pueden conducir a la búsqueda de caminos erráticos, como le ha sucedido de forma exagerada a Castillo”, dice el experto, citado por Latinoamérica21.

Según Gomáriz , la tarea que tienen por delante los gobiernos de corte progresista en la región es complicada. Lejos de impulsar a fondo los programas izquierdistas, deben lograr un equilibrio entre una ejecución moderada de esos programas y acuerdos amplios con las fuerzas de oposición para evitar una polarización que conduzca a la ingobernabilidad de sus países. “El abismo al que hoy se asoma el Perú debiera ser un poderoso aviso para muchos gobiernos circundantes”.

Futuro incierto

La sucesora de Castillo, Dina Boluarte, presentó el 11 de diciembre a su gabinete, constituido por ministros de perfil técnico y con amplia presencia de mujeres. En seis años es la sexta jefe de Estado de Perú.

“Boluarte no tiene ningún apoyo formal en el Congreso y por eso intentará constituir un gabinete plural. De no lograrlo, las probabilidades de que sea destituida son muy altas” estima Santander.

“Este peligro radica en particular en la extrema derecha, que cuenta con diferentes bancadas y tiene un destacado protagonismo. Estas formaciones están dispuestas a desgastar el aparato institucional peruano mientras no exista sintonía ideológica con el Gobierno. Partiendo del hecho de que Dina Boluarte es una mujer de izquierda, cualquier agenda diferente sería motivo suficiente para sustituirla”, sostiene.

Según la agencia EFE, más allá del Congreso, Boluarte es vista como una traidora por parte de los más radicales y simpatizantes de Perú Libre que la votaron en 2021. De hecho, ella abandonó el movimiento poco después de la elección y son conocidas las desavenencias con su líder, Vladimir Cerrón, que dirige el partido con puño de hierro, a semejanza de los antiguos regímenes comunistas de Europa Oriental.

El nombramiento de un gobierno con un jefe de gabinete de perfil claramente neoliberal en lo económico le alejará en buena medida de esos movimientos sociales, rurales y campesinos que empujaron a Castillo y que fueron su último sustento.

Pese a sus continuos llamados al diálogo, pequeños grupos en distintas regiones del país han protagonizado protestas y manifestaciones que, pese a que no son especialmente violentas o numerosas, tienen la capacidad de provocar una fuerte inestabilidad.

Está sembrada una semilla que, si Boluarte no sabe gestionar bien, puede germinar en una ola de descontento fuera de Lima que provoque un “caos nacional”.

En medio de esa situación, se encuentra un país extremadamente conservador, del que el Parlamento es buena muestra, y que por primera vez en 200 años de historia republicana cuenta con una presidenta.