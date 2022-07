Cuando en La Habana existía el “encanto”

Hace unos meses conversaba con un inmigrante cubano. Como era joven, le quise contar algo que muchos españoles tampoco saben. Me dio las gracias, cuando nos despedimos. “Esas cosas no nos las explicaban allí”, me comenta.

¿Cuál es la historia en cuestión? Los grandes almacenes de El Corte Inglés, una institución muy respetada a nivel nacional, también son objeto del deseo para muchos turistas latinoamericanos en Madrid y Barcelona. Una pata del poder blando de España. No resulta extraño escuchar una conversación en la mesa aledaña de cualquier café de Buenos Aires donde se mencione El Corte Inglés.

Su génesis nos retrotrae al vínculo especial con Cuba: casi la octava isla del archipiélago canario. Los españoles éramos clasificados en dos grupos: “canarios” y “gallegos” –es decir, todos los demás–. En Argentina, solo habría “gallegos” a secas. Un antiguo ministro de Asuntos Exteriores llegó a referir, desde Madrid, cómo, en alguna medida, nuestra opinión pública considera la problemática isleña cual cuestión de política interna. La expresión “más se perdió en Cuba”, acuñada a raíz del Desastre de 1898, final abrupto de la soberanía española, mantiene su vigencia como consuelo comparativo ante una contingencia.

La Habana estaba más cerca que Madrid del imaginario popular de gallegos y asturianos. Las redes migratorias prosperaron, dado el carácter asociativo de los españoles del norte. Un flujo solo interrumpido con la Revolución Cubana. Aquellas gentes, dispuestas a “partirse el lomo”, fueron una de las mejores cosas que le ocurrieron a la isla durante más de la primera mitad del siglo XX. “Con la llegada del comandante, se acabó la diversión”, reza la letra de una canción célebre. En realidad, también se terminó el emprendimiento “gallego”, habría que añadir; y, una “operación salida” se inició.

Ramón Areces y Pepín Fernández, asturianos de Grado emparentados entre sí, fundaron de forma respectiva El Corte Inglés y Galerías Preciados –su rival, ya desaparecido y absorbido por el primero–. Ambos llegaron, siendo adolescentes, a un establecimiento señero de La Habana: El Encanto. Los propietarios asturianos querían empleados asturianos. El paisanaje inspiraba confianza. Una vez que ahorraron y aprendieron el oficio, primero Pepín y después Ramón, devinieron en retornados, para traer el “glamour” de los grandes almacenes neoyorquinos al Madrid triste de la postguerra –década de 1940–, vía La Habana, correa de transmisión para la innovación estadounidense. “En el Corte Inglés ya es primavera”, lema publicitario conocido por generaciones de españoles, casi es calco del precedente habanero. Tras la desaparición de El Encanto, con explosión incluida, algunos empleados se colocaron en cualquiera de los dos vástagos españoles de la casa matriz.

Un asturiano radicado en Madrid, que tendrá unos 70 años, originario del mismo pueblo que los fundadores de El Encanto, me contaba una anécdota, relativa a una romería para homenajear a los indianos triunfadores de aquella familia, llegados de visita. Aquel niño –o “guaje”, en dialecto–, acabó con una borrachera de espanto, por tanta sidra como tomó.

Una anciana de Madrid también me refirió su historia. ¿Qué sintió cuando llegó en barco a La Habana? “Cuánto deben gastar aquí en luz”, me respondió. Su reacción instantánea al arribar con 18años a la metrópoli caribeña, digna del personaje cinematográfico de Cándida –empleada doméstica gallega en Buenos Aires–, interpretado de forma magistral por Niní Marshall en varias comedias de la saga. Se produjeron primero en Argentina y después en México, tras el rechazo del peronismo a la actriz de origen asturiano. Una gallega en La Habana se rodó en Cuba.

Mi amiga quiso emplearse en El Encanto, pero no obtuvo plaza. Como buena gallega, se casó con un gallego de Cuba. Tras ser enviado a cortar caña en la Cuba de los años 60, pudo retornar a España. Tuvieron que comenzar desde cero; pero llegarían a regentar un buen restaurante, como tantos emigrantes gallegos y asturianos en Madrid, Buenos Aires, Montevideo o Ciudad de México.

La Cuba española dispuso de ferrocarril antes que la Península Ibérica. En 2009, visité la calle Ocho de Miami, donde los exiliados ancianos jugaban al dominó. Uno de ellos me habló de la prosperidad de La Habana en los años 50. Según remarcaba, el resto del país no estaba tan bien; pero La Habana sí.

Cuba se desglobalizaría con el paso del tiempo, a pesar del internacionalismo comunista; mientras, la provinciana Miami se transformaba en ciudad global: una consecuencia indirecta de la Revolución; tal vez su legado principal. Así funcionan la “teoría del caos” y el paradigma de la complejidad. En el viaje referido, mi familia y yo entramos en unos grandes almacenes del downtown de la metrópoli. De forma casual, hablamos con un miembro de la familia fundadora, originaria de un pueblo leonés, situado en el límite con Asturias. Allí escuchamos asombrados una historia de superación. Una vez desaparecido el establecimiento primigenio de La Habana, Revolución mediante, tuvieron que reinventarse desde la nada. Sin embargo, eran portadores de un activo intangible: oficio y buen hacer. No tenían plata, pero atesoraban reputación. Por ello, sus antiguos proveedores estadounidenses, que antaño les abastecieran en Cuba, comenzaron por anticiparles la mercancía fiada para el nuevo comercio de Miami. Así iniciaron su “sueño americano”.

La corrupción era terrible durante los años de Fulgencio Batista, cuyo régimen mantenía tratos con la Mafia. Todo eso es cierto. Lo narra de forma excelente T.J. English en Nocturno de La Habana. No obstante, la geografía de Cuba amortiguaba, en alguna medida, el costo económico del mal gobierno. Un país marítimo y turístico, incorporado a la zona de prosperidad de Estados Unidos. Los grandes hoteles son de aquella época.

Se atribuye una frase a Camilo José Cela, escritor gallego y Premio Nobel de Literatura: “quien resiste gana”. Cuántos paisanos suyos, octogenarios e, incluso, nonagenarios, como últimos mohicanos, siguen al pie del cañón en sus bares y restaurantes de Buenos Aires. La permanencia en el poder de Fidel Castro, hijo de un gallego que “hizo la América”, ya es leyenda. Según un dicho, “gallegos y asturianos primos hermanos son”. Retoño de gallego (Raúl Castro) confía en bisnieto de asturiano (Miguel Díaz-Canel); y le cede el testigo. ¿A qué les suena? Moraleja: el “factor gallego” debe tenerse en cuenta para comprender la longevidad del régimen comunista de Cuba, lastrado por el desencanto.