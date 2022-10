Cuándo no los choferes

Hace unos 11 años, en la columna “Aguafuertes paceñas” de este mismo diario, publiqué el siguiente texto, que hoy reproduzco, dada su brevedad y actualidad:

“A finales de la década del 80 –del siglo pasado–, comenzaron a aparecer los minibuses, para beneplácito de los paceños que vivían en zonas poco atendidas por el servicio de transporte público. Claro que nadie imaginó cuánto habrían de multiplicarse en pocos años, ni que originarían una nueva especie humana, especialmente reacia a cumplir normas y pensar en el bien común: el minibusero.

Y aunque suene exagerado, la experiencia cotidiana demuestra que cualquier ciudadano que toma el volante de un minibús sufre un cambio genético, o al menos psíquico, que afecta, sobre todo, a su forma de ver el mundo. Fuera del vehículo, son personas normales, padres de familia, hijos, hermanos, buenos vecinos... pero dentro de éste, se convierten en potenciales sociópatas, incapaces de distinguir el bien del mal y, por ende, narcisistas que construyen su propia escala de reglas y valores.

El minibusero es encantador hasta que atrapa a su víctima: se detiene en cualquier lugar para que el pasajero suba e incluso es capaz de ayudarlo a subir bultos a la parrillla, sin demostrar el menor signo de impaciencia. Pero cuando la víctima cancela el pasaje, la amabilidad del chofer se esfuma: parará donde le dé la gana para que descienda el pasajero, y aunque este sea un benemérito con bastón, le ordenará a gritos que se apure.

Está también comprobado que los minibuseros son daltónicos, lo cual explica por qué no respetan los semáforos o por qué bocinean al coche que tienen delante cuando la luz aún no ha cambiado a verde. Además, tienen pésimo gusto para la música y peor todavía para poner nombre a sus ‘bólidos’, los cuales lucen desatinos bautismales como: ‘Agárrame si puedes’, ‘Talibán del asfalto’ o Papito cholero’.

Pese a todo, es innegable que el minibusero es un personaje paceño... no grato, claro está”.

Los choferes paceños alzaron el grito al cielo en contra del Servicio de Transporte Municipal (Setram) o, lo que es casi lo mismo, los buses Puma Katari, cuando este sistema de transporte público se implementó.

En ese entonces, choferes de distintos sindicatos marcharon por las calles de La Paz, cometiendo atropellos contra la ciudadanía, y luego se vieron envueltos en la quema de los buses en 2019. Acostumbrados estamos también a sus movilizaciones “pacíficas” donde chicotean a quienes no se someten a su dictadura sindical. Y lo más reciente ha sido el enfrentamiento del miércoles en puertas del cine teatro 6 de Agosto, donde los choferes alteños se enfrentaron contra los paceños, lo cual quizá no habría pasado de un muestra vergonzosa de barbarie, pero dejó daños en viviendas y personas ajenas al conflicto, y este amenaza con prologanrse y agravarse. Todo esto demuestra que el artículo previamente citado no ha perdido actualidad, lo cual es muy preocupante.

Al revisar estampas antiguas de la ciudad –en palabras o imágenes–, uno se sorprende por los cambios, generalmente positivos, que se han dado con el tiempo. Pero en el caso de los choferes, lamentablemente, vemos que el cambio ha sido en reversa, involutivo, como si su caja de cambios estuviera perpetuamente trabada en retro.

Para empezar, sus coches están cada vez más viejos y sucios, más contaminantes, más incómodos para el pasajero, más peligrosos para todos (esto, a pesar de la famosa revisión técnica que realiza anualmente la policía de tránsito). Por otra parte, los choferes han optado por ningunear los reclamos de la población y atrincherarse en su capricho, de modo que, al parecer, mientras más se quejan los ciudadanos, más malcriados y soberbios se portan estos señores.

De hecho, hace algunos años, el GAMLP anunció que se incrementaría el monto de las multas por infracciones de tránsito, lo cual desató una protesta con paros y bloqueos por parte de los choferes. Yo me imagino que si el gobierno desea aumentar la condena por tráfico de drogas, a mí qué me importa, pues sé que no voy a traficarlas, ¿verdad? Pero lo choferes actúan ya pensando que siempre van a vulnerar semáforos, pasos de cebra y otras disposiciones que regulan la circulación automotor.

Y creo que en eso radica su oposición a los Puma Katari y no en un supuesto perjuicio o competencia desleal. Desde el GAMLP, la anterior gestión y está también, con paciencia envidiable, se ha repetido en todos los medios de comunicación que las rutas del Setram no ocuparán las vías troncales, las que utilizan minibuses y micros, además que –esto lo apunto yo– se trata de una flota mínima frente al parque automotor de servicio público que atiborra nuestras calles y contamina nuestro aire.

Entonces, me parece que la oposición se debe al “mal ejemplo” que van a constituir tanto los Puma Katari como sus conductores. Buses amplios, limpios, cómodos y rápidos; conductores educados, respetuosos, uniformados pulcramente y constantemente supervisados. En otras palabras, todo lo contrario a lo que actualmente, y desde hace décadas, nos ofrecen los choferes sindicalizados.

A propósito, me surge una duda: ¿por qué se denominan sindicatos? Se supone que los sindicatos los conforman los trabajadores para defenderse de los abusos del patrón, pero en el caso de los transportistas, los dirigentes son los dueños de movilidades –ergo, los patrones–mientras que sus empleados simplemente son los tontos útiles que sacrifican la renta de un día para salir a causar destrozos a las calles.

Algunos dirigentes cuentan con cinco o más autos, de modo que tienen cinco o más empleados. ¿Les pagan aguinaldo, simple o doble? ¿Tienen seguro médico? ¿Aportan a las AFP? ¿No debería intervenir el Ministerio de Trabajo?

Así las cosas, estamos frente a un grupo de empresarios del transporte que no solo se niega a invertir para mejorar el servicio, sino que explota a sus empleados, abusa de los ciudadanos y, por si fuera poco, considera que la ciudad le pertenece, únicamente así se explica su insistencia en que el alcalde los convoque para consensuar el funcionamiento del Setram.

Pero además, ahora se oponen a la propuesta de reordenar el transporte público, lo cual, redundaría en su propio beneficio. Y los principales energúmenos son los choferes de El Alto. ¿Qué pito tocan en el reordenamiento de la ciudad de La Paz? Claro que afectará a sus intereses, porque en vez de servir adecuadamente a los pobladores de esa enorme ciudad, optan por bajar a crear caos y congestión hasta la hoyada.

Supongamos que en Brasil deciden prohibir el acceso de líneas aéreas bolivianas a sus cielos, ¿eso les daría derecho a los empresarios bolivianos de la aviación a ir a acusar destrozos a Brasilia? Sé que la analogía es un tanto exagerada, pero ilustra mi punto. Los asuntos de La Paz deben atenderse y solucionarse entre paceños, y la misma lógica aplica para los asuntos de otras ciudades y pueblos.

Veamos si la fiscalía actúa con tanta diligencia en este caso como en el de Adepcoca y aprehende a quienes causaron daños materiales y personales porque creen que su derecho a la protesta les da carta blanca para actuar como delincuentes.