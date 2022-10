Cultura democrática o mentalidad de pongos

Cada vez es más común observar confrontaciones violentas en nuestra sociedad. Quienes detentan el poder descalifican las críticas de la oposición tipificándolas de “políticas” con el objetivo de poder actuar sin límite ni consecuencia. La polarización extrema desarrollada por la clase política conduce inevitablemente a la violencia. Pero, ¿es factible esperar otro comportamiento en una sociedad que nunca desarrolló una cultura democrática?

A lo largo y ancho de América Latina se puede observar, salvo honrosas excepciones, que no existe una cultura de igualdad ni de convivencia pacífica. El comportamiento normal es de obsecuencia ante el superior y de prepotencia para con el inferior. Difícilmente se reconoce al otro como un igual.

Este comportamiento tiene raíces anteriores a la conquista (las sociedades precolombinas más desarrolladas como los aztecas, mayas o incas, eran sociedades fuertemente estratificadas) y fue reforzado por el modelo de sociedad impuesto por los conquistadores europeos. ¡Éramos muchos y parió la abuela!

Reconocer al otro como igual, implica reconocer un límite fundamental: no puedes hacerle lo que no quieres que te hagan a ti (la regla de oro). Ello deriva en la necesidad de respetarlo y es la base de la convivencia pacífica.

Todo el mundo está muy consciente de sus derechos (no importa si son reales o percibidos) pero dejan de lado sus obligaciones –convenientemente– dirían algunos y –de manera artera– dirían otros.

Las organizaciones democráticas, hoy sometidas a los embates de un poder atrabiliario y despótico, no deben perder de vista la importancia del desarrollo de una cultura democrática basada en el principio de igualdad entre todos los seres humanos que conforman una sociedad. La ausencia de la cultura de la igualdad deriva también en la preponderancia del modelo caudillista. Se busca al mesías que pueda liberarnos del yugo al que estamos sometidos. Una visión simplista que no responde a una realidad compleja, pero que es fácil de aceptar ya que no demanda esfuerzo (es bien sabido que el ser humano es flojo por naturaleza).

Se le atribuye a Einstein la frase: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Continuamente, como sociedad, nos engañamos diciendo: ¡esta vez es diferente! ¿Cómo esperan las organizaciones democráticas lograr un cambio si siguen avanzando por el mismo camino de siempre?

Es imperativo que las organizaciones democráticas se unan, sí, alrededor de un objetivo común y que se articulen para poder confrontar y derrotar al autoritarismo. Pero, si no se trabaja en el desarrollo de una cultura que promueva las condiciones para poder erradicar el autoritarismo, sólo se estará confirmando la denostación de quienes dicen que: “todos los políticos son iguales”... ¡Logrando con ello que la gente se aleje de la participación de la conducción de los asuntos de la sociedad (léase: apatismo)! Los que deciden y afectan el rumbo de la sociedad son los que participan. El resto, puede chillar y rasgarse las vestiduras, pero no cambian nada. Si no le gusta cómo está la situación, ¡involúcrese!, caso contrario le van a decir, como le dijeron al Emir de Granada: “Llora como mujer lo que no supiste como hombre defender”.

La “cultura” es el resultado de la búsqueda de la verdad y se plasma en el dominio de una técnica. Fernando Carvajal nos recuerda que “la cultura nos hace pensar y el entretenimiento, olvidar. La cultura nos hace criticar el sistema en el que vivimos, el entretenimiento nos lleva a admitir la realidad que nos quieren imponer”. Por eso, todos los regímenes autoritarios odian la cultura y buscan que las masas estén entretenidas: así son más fáciles de controlar.

Cuando la política es entretenimiento, lo que nos gobierna es la mentira y los problemas no se resuelven; damos tumbos entre una crisis y otra. Las fake news no son nuevas. Lo nuevo es el término. Pero todos los gobernantes han sabido a lo largo de la historia, que el que controla la narrativa, tiene el control de la realidad en la cual la sociedad vive, como describió muy bien Orwell en 1984.

Cuando se desarrolla una “cultura de la política”, la sociedad busca los caminos para resolver los problemas que la aquejan. Por tanto, el grado de desarrollo de una sociedad se puede ver en la aceptación de la ciencia (conocimiento comprobado), mientras que las sociedades más atrasadas prefieren la religión (fe). Es comprensible: la fe requiere menos esfuerzo.

Es más fácil aceptar el entretenimiento que la cultura; requiere menos esfuerzo. Si a ello le añadimos la falacia de que “todas las opiniones son igualmente válidas”, tenemos la receta perfecta para que gobiernen los que mejor mientan o los que tengan más poder.

El entretenimiento al que nos ha acostumbrado la clase política en las últimas décadas es lo que explica que la sociedad boliviana haya olvidado lo que el MAS hizo: robo, corrupción, asesinatos, represión, delitos sin nombre ni mesura. Y, en una vuelta de tuerca dolorosa para los que defienden a la democracia, nos encontramos con que la verdad no es democrática. Es objetiva, pero no requiere de la aprobación de la mayoría para ser. De hecho, la verdad pocas veces es popular. Es más fácil creer en algo que investigar e invertir el tiempo para aprender.

Las redes sociales han agudizado el problema al amplificar las creencias más estrambóticas. ¿Cuántos de nosotros estamos suscritos a canales de difusión de ciencia? Pocos. En cambio, el morbo nos llama inmisericordemente hacia las teorías conspirativas o noticias amarillistas. En un giro perverso de la biología, la búsqueda de lo que nos conforta nos está llevando hacia la extinción. La verdad no conforta tanto como una mentira que resuene con lo que creemos.

La única manera de lograr una sociedad democrática es mediante un cambio cultural y eso se logra solamente por el camino de la educación. Eduquémonos en el concepto de aceptar al otro como nuestro igual. Aprendamos a respetar las normas como el fundamento de la sociedad que queremos: democrática y con una convivencia pacífica. Cualquier otra cosa es una mentira.