Educar es liberar; adoctrinar, sojuzgar. El contenido de algunos textos de aprendizaje que el Ministerio de Educación distribuyó está en tela de juicio. Los titulares de prensa lo califican como “adoctrinador”. Las elecciones generales de octubre de 2019 vienen a ser “la manzana de la discordia”. El “Texto de Aprendizaje”, de sexto año de escolaridad 2021, califica a este suceso como “golpe de Estado” y no “transición constitucional”. Y la pregunta que surge es “¿hubo o no fraude electoral?”.

La enseñanza de esta parte de la historia es calificada como adoctrinamiento. Sobre el tema, funcionarios del Ministerio de Educación declaran que los textos en cuestión “no dirán golpe de Estado”, sino “ruptura constitucional”. Además, el exministro de Educación, Roberto Aguilar, declaró que no se debe confundir “adoctrinar” con “ideologizar”. En realidad es más una coartada.

Su opinión es un insulto a la inteligencia porque significan lo mismo. Los funcionarios emplean eufemismos para hacer creer a la sociedad lo que no es verdad. Y en el uso y abuso del lenguaje, los rodeos ocultan y falsean la realidad con propósitos políticos.

Hay modos de adoctrinar. Por ejemplo, tergiversar los hechos históricos como lo precisa Manuel Alcántara: “Lo curioso no es cómo se escribe la historia, sino cómo se borra”. Y quieren borrar la historia e imponer la suya. De manera tendenciosa, desde el poder, en función de sus intereses, pretenden diseñar el mapa mental cognitivo-emocional en niños, adolescentes, jóvenes y sociedad con falacias prescritas por el sistema educativo.

Para perpetuarse en el poder, los regímenes totalitarios recurren –entre otras artimañas– a la censura, al adoctrinamiento y a la propaganda. La “educación” que ejercitan es más funcionalista en teoría y práctica. En la jerga pedagógica se dice “la escuela es la correa de transmisión de la ideología dominante”. Es decir, no les interesa la educación integral; sólo, una fijación ideologizada.

Lo apunté en mi libro Educar o adoctrinar (2014): para los países dictatoriales, adoctrinar (más allá del diccionario) significa “hacer creer, es formar creyentes. Educar es liberar, es formar al ser humano libre de ataduras”. Oliver Reboul destaca 13 características del adoctrinamiento. Rescatamos solo cinco: 1. Enseñar una doctrina perniciosa. 2. Utilizar su enseñanza para propagar una doctrina partidaria. 3. Enseñar a partir de prejuicios. 4. Seleccionar en forma arbitraria tal parte del programa de estudios, y 5. Propagar el odio mediante la enseñanza.

La lógica adoctrinadora es binaria: es ver la realidad compleja en blanco y negro, hasta instalarse en la mente de los educandos como fundamentalismo. Dos malos ejemplos de lo anterior: en El Alto desfilaron niños encapuchados, con ponchos rojos y armas de juguete con la consigna de “¡Ahora sí, guerra civil!” (17/08/2022). El otro caso: la inoculación de contenidos de textos de Fausto Reinaga, autor de La revolución india, entre otros, a jóvenes indígenas, quienes

–después de estos cursos– expresaron resentimiento y racismo, lo que desfavorece a la democracia.

Ideologizar es sinónimo de dogmatizar. Es una formación de pensamiento único y “ovejuno” que conforma séquitos de fanáticos sin criterio, no preguntan porque no tienen juicio crítico. Deben ser soldados sumisos del proceso de cambio. No cuestionan; sólo alaban y aplauden.

La ideología, como categoría, tiene diferentes sentidos. Algunos la entienden como “deformación de la realidad” (falsa conciencia), otros la relacionan con la politiquería y la corrupción, igualmente las ideas, como prejuicios. En suma, su función es un concepto práctico y operativo que aclare y no oscurezca. Parafraseando a Michel Apple, la ideología y el currículo legitiman los contenidos partidarios. La ideologización debe formar la subjetividad de las personas e inducir sus emociones en la colectividad. Los ortodoxos conciben la escuela como “aparato ideológico del Estado” como algo absoluto.

El currículo –como disciplina pedagógica– concreta las intenciones y políticas educativas que orientan el quehacer pedagógico en las escuelas. Esta aplicación se desenvuelve a través de planes, programas, proyectos y materiales didácticos, a través de los textos escolares. Sin embargo, estos elementos citados debían contemplarse en el Currículo Base 2023.

Hechas las indagaciones, los nuevos contenidos curriculares que propuso el Ministerio de Educación no figuran ni se fundamentan en el currículo escolar. Así, se evidencia la improvisación del proceso de gestión curricular. Mi hipótesis es: “los nuevos contenidos curriculares planteados por Educación, como acción hegemónica, son un remiendo y un parche para mostrar o aparentar que el currículo 2023 está actualizado”.

Desde aquí, emplazo al Ministerio de Educación por no querer acatar la disposición del artículo 92 de la Ley de la Educación Nº 070 “Siñani-Pérez”, de 2010: el Congreso Plurinacional de Educación es la máxima instancia de participación de todos los sectores de la sociedad, y debe ser convocado por el propio Ministerio cada cinco años. Y la participación en la actualización del plan curricular es otra falacia. Se dijo que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana habría participado. Esta instancia fue cooptada por el gobierno (anterior directiva) y alguno de sus dirigentes fue procesado por corrupción. Otra cosa hubiera sido consultar a las carreras de Matemática, Física, Biología y de Educación en el ámbito científico. Y no fue así.

Para concluir, los maestros, según sus dirigentes, no se oponen al nuevo currículo. Pero sí exigen mayor carga horaria, personal capacitado, especializado y mejores condiciones para aplicarlo. Desde la práctica, ellos hacen una buena observación: ciertos contenidos no guardan secuencia lógica, ni orden didáctico. Los educadores tienen la sartén por el mango, ellos ejecutan tal o cual currículo, es su praxis pedagógica. Frente a la hegemonía curricular del sistema muy bien pueden ejercer la contrahegemonía curricular.