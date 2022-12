“No más pobres en un país rico” era la frase de batalla electoral del candidato Pedro Castillo a presidente de Perú. Irónicamente, la gente no supo leer entre líneas: no más pobres, en su familia, en un país rico.

Cuando el expresidente Castillo asumió el poder el 28 de julio de 2021, escribí en este matutino: “... desear un ‘feliz 28’ es humor negro. Es más, es una gran pena porque este año Perú celebra el bicentenario de su fundación. Pedro Castillo asumió el gobierno el pasado miércoles jurando por una nueva Constitución y por un país sin corrupción. Tratándose de un gobierno satélite de Cuba y Venezuela, esta última promesa sí es de humor negro”.

Un año y medio después, in situ como la anterior ocasión, la población peruana se encuentra aliviada por la destitución constitucional del expresidente por corrupto, irónicamente por lo que dijo que no iba a ser e iba a combatir.

Este señor tiene seis procesos abiertos de corrupción en la Fiscalía de la Nación (caso Puente Tarata III, compra de biodiésel en Petroperú, ascensos militares y favorecimientos en el sistema nacional de impuestos, encubrimiento, plagio de tesis de maestría antes que asumiera la presidencia, obras varias en Cajamarca) impulsados por dos grandes protagonistas: el canal de televisión Willax y la actual fiscal, Patricia Benavides.

Willax apareció como canal de televisión a finales del año 2010. Empezó chiquito y fue creciendo gradualmente de la mano del empresario Ernesto Wong. Fue acogiendo a periodistas capaces de larga trayectoria y reconocidos en el ámbito nacional. Algunos de ellos controversiales pero geniales e independientes, particularmente como periodistas de investigación. Desde el inicio de la gestión del expresidente Castillo, Willax empezó a investigar al gobierno porque el partido político oficialista (Perú Libre), representantes congresales y gabinete, tenían en sus filas a conocidos y probados senderistas, guerrilleros del MRTA, y “etno-caceristas” (conocidos por su líder Antauro Humala que purgaba sentencia por atentar un golpe de estado el año 2000 junto a su hermano el ex presidente Ollanta Humala y asesinar cuatro policías). La cruzada fue solitaria; los otros canales se acomodaban para comulgar con el gobierno. Es más, el canal estaba continuamente amenazado de su clausura y los periodistas de muerte y amedrentados de otras formas. Su fortaleza personal ha sido encomiable porque, además, ninguno de ellos

– desde el dueño hasta los periodistas– podían ser acusados ante la justicia a pesar de que rebuscaron información.

La trayectoria vertiginosa del canal comenzó con la cobertura de la pandemia porque era el único medio de comunicación que tuvo la valentía de denunciar al expresidente Vizcarra de jugar con la salud del pueblo y enriquecerse con negociados, a pesar de la popularidad del mandatario (él sí cerró el Congreso inconstitucionalmente con argucias legales avalados por el Tribunal Constitucional de ese entonces).

A pesar de las denuncias y las arremetidas del gobierno, los bravos intentos de Willax no deban frutos hasta que se posesionó a la nueva fiscal –Patricia Benavides– en junio de 2022, hace solamente seis meses. Valiente y corajuda, para sorpresa de toda la población, recogió el guante e inició seriamente las investigaciones sobre las denuncias. Siguió las pistas de las investigaciones periodísticas de Willax y acusó a una empresaria que hacía negociados con el gobierno, luego a dos, y así sucesivamente. Dada la gravedad de los hechos, uno a uno se acogió a la figura legal de colaborador eficaz para informar a la Fiscalía de mayores detalles, y otras denuncias relacionadas, que debían ser corroboradas para que obtengan una pena legal más ligera.

Esa punta del ovillo apuntó a la configuración de un esquema donde el expresidente era la cabeza de una organización criminal compuesta por ministros, alcaldes, empresarios amigos de su pueblo en Chota, Cajamarca, y familiares (incluyendo se esposa, hijastra, hermana, y sobrinos, entre otros). Antes de asumir el gobierno, audios demuestran que él y sus compinches estaban entrando a asaltar el Estado, no a gobernar. Aprovechando el estado de excepción y emergencia existente por la pandemia, el primer decreto del ex presidente otorgaba licencia al gobierno de no pasar por instancias de aprobación usuales para hacer contratos con el gobierno.

Así, se identificaban proyectos grandes y se asignaban a futuros ministros y mandos medios (amigos, familiares) para organizar roscas con “empresarios” y hacer los negociados con altos sobreprecios. Algunas de estas empresas eran de reciente creación y administradas por gente sin experiencia (personas entre 25 y 30 años) que eran parte de la mafia. Empresarios existentes también hicieron circular billete para adjudicarse contratos multimillonarios.

Los ministerios y ascensos de militares también tenían un precio. De acuerdo a declaraciones corroboradas por la Fiscalía, el esquema era tal que todo empezaba y terminaba con Castillo, pasando por la esposa como “coordinadora”, la hijastra como “lobista”, los sobrinos como nexos con los empresarios, etcétera. Además de enriquecerse personalmente y a sus familiares, el dinero también favorecía a congresistas de su partido y de la “oposición” para constituir un “blindaje” para el presidente. Congresistas oficialistas eran premiados con puestos en el gobierno y/o para aquellos amigos o familiares para pasar más desapercibidos. Así sobrevivió dos votaciones de vacancia en el Congreso.

Ante tal situación, la arremetida del gobierno fue tal, que el mismo exmandatario, directamente y en contra de todo procedimiento legal, intentó el retiro del coronel de la Policía Harvey Colchado, que era quien lideraba las investigaciones en la Fiscalía. Ninguno, ni la fiscal ni todo su equipo de procuradores, ni el coronel y otros, bajaron los brazos y continuaron. Algunos investigados fugaron, otros fueron arrestados preventivamente; algunos fueron encarcelados y liberados, otros están en la clandestinidad.

Al ser expuestas tantas denuncias y resultados de las investigaciones, la población fue gradualmente apoyando a las instancias judiciales. Castillo fue citado innumerables veces a la Fiscalía a hacer sus descargos. Antes y después declaraba que él colaboraba con la justicia y que no le encontraban nada, por tanto, se confirmaba su inocencia. Pero este señor, cínico como todo izquierdista, después de agotar todos los recursos disponibles para no asistir, lo único que los jueces escuchaban era “por recomendación de mi abogado, me abstengo de hacer declaraciones”.

La caída

¿Por qué cayó? En realidad, él se metió solito a la cárcel. Primero, las evidencias en audios, videos, chats y otros eran tan numerosas que más de las tres cuartas partes de la ciudadanía creía que era un corrupto. Segundo, dos días antes de su destitución, el Congreso aprobó el archivo de una denuncia grave pendiente en contra de la vicepresidenta (otra persona con grandes cuestionamientos morales) con el objetivo de que no se convoque a nuevas elecciones presidenciales y congresales y se respete la sucesión constitucional. Tercero, Castillo, temeroso y arrinconado, creía que existirían los suficientes votos para vacarlo; nunca se sabrá si habría sido el caso. Cuarto, y acto final, anunció disolver temporalmente el Congreso, instalar un gobierno de emergencia para gobernar por decreto, reformar la Constitución, reorganizar el sistema de justicia (Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional).Se autoproclamó dictadorcillo.

Si bien cerrar el Congreso es una figura constitucional, no se cumplía ninguno de los criterios legales establecidos para tal efecto. Así, será tan sonso el señor, que solito se metió a la cárcel. No fue un intento de golpe de Estado, fue un autogolpe de Estado fallido. De esta manera, les entregó su cabeza en bandeja a todos los miembros del Congreso, de oposición o no, que con el cierre de éste iban a perder sus “cabezas/ pegas”. Irónicamente, más bien terminó destituido por flagrante violación contra la Constitución.

Ante tanta torpeza y evidencia delictiva, las Fuerzas Armadas y la Policía tomaron postura inmediatamente en un comunicado conjunto en favor de la Constitución y no del gobernante corrupto e inepto. Toda la población aceptó con gran alivio excepto aquellos izquierdistas radicales que, organizados por miembros del brazo político de Sendero Luminoso, MOVADEF (que también eran parte del gobierno), FENATE, el gremio radical de maestros liderados por Castillo, Antauro Humala, partidarios de Perú Libre liderados por Vladimir Cerrón (adoctrinado en Cuba y ex reo), entre otros, promueven disturbios, especialmente en el interior del país. Típico, luchan para que no se aplique la ley.

Las lecciones

1. Las instituciones fueron leales al orden constitucional y a la democracia; no al gobernante. Como abanderada, la fiscal y su equipo, pero detrás de ella, las fuerzas del orden, el Poder Judicial y todas las instituciones democráticas. Fíjese el lector: cuando Castillo fugaba (costumbre de los izquierdistas delincuentes) a la Embajada de México para asilarse, el director de Seguridad del Estado, que estaba con él en su caravana de vehículos, recibió por teléfono una orden de instancias superiores de la Policía: aprehender a su jefe, el presidente y su comitiva, con arma en mano. La ley antes que el gobernante.

Por otro lado, existiendo rumores, los vecinos cercanos a la Embajada de México, cercaron la misma para impedir una posible entrada de Castillo.

2. La población tiene que estar consciente que la ley está por encima de todo y todos, y no dejar de escapar a un delincuente. Prácticamente toda la población dio su apoyo y en un lapso de cuatro horas juraba la nueva mandataria. Otro detalle: invitaron a la sesión del Congreso a los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía y fueron ovacionados por los congresistas. No deliberantes, esos servidores a la patria recibieron aplausos con humildad y discreción.

3. Después de todo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están compuestos por políticos, por definición, gente con intereses partidarios, sectoriales, regionales y, claro, para colmo, personales. ¿Quién debe vigilar que sus actos estén dentro de la ley? El sistema judicial. Por eso, uno de los primeros actos de los gobiernos que tienen tendencia autoritaria es convocar una reforma constitucional (cual era la promesa electoral de Castillo y uno de los objetivos de su autogolpe) de tal manera de facilitar el copamiento del sistema judicial, entre otros. Si a muy pesar de la democracia la justicia es cooptada, los medios de comunicación son la última trinchera institucional. He ahí la importancia de medios imparciales que no reciban prebendas del gobierno de turno. Finalmente, somos nosotros mismos: los movimientos ciudadanos reclamando libertad y justicia.

Es de vergüenza ajena y cinismo que los gobiernos izquierdistas regionales de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, México y Venezuela apoyen “al gobierno de Castillo” si él mismo dio el golpe de Estado e implícitamente se declaró un dictador. Vil y engañosamente, han mencionado más bien un golpe de Estado contra él, de un contubernio de la derecha, de la élite local, una conspiración antidemocrática en contra del maestro rural noble y humilde. Nada más falso.

Esta ha sido la realidad, desde el lugar de los hechos. Irónicamente, la persona que “luchó por las clases humildes que buscan inclusión y justicia social”, (Luis Arce), solamente le importó su inclusión económica y su justicia. Maduro declaró parcialmente una verdad: que Castillo sufrió fue “una persecución sin límites” – persecución por la ley y dentro de la ley. No hay necesidad que “preservar la vida del expresidente Castillo” como Evo Morales pide a la CIDH (organización de izquierda y caviares).

Él estará sano y salvo los próximo 35 años, como manda la ley peruana, en la cárcel. Mas bien que no está en el infierno. “...Dante colocó a los corruptos en un círculo por encima de los más profundo y un lugar mucho pero aún que el que corresponde a los parricidas, a los asesinos, a los herejes, los ladrones, los adúlteros, y esto porque para él era evidente que la corrupción era un pecado mucho más grave que las anteriores.” (Patricia Benavides, Fiscal de Perú).