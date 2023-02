Aunque suenan casi igual, no son lo mismo. Los sucesivos gobiernos liberales y los gobiernos, supuestamente, de izquierda, han significado severas decepciones, especialmente el último, el gobierno del MAS. Digo “especialmente”, porque todos pensamos que sería una buena oportunidad para tratar simultáneamente los dos temas más conflictivos y dolorosos de nuestra historia: La pobreza y la desigualdad étnica. En muy poco tiempo nos dimos cuenta que nada de eso se haría realidad.

Disculpe el lector si utilizo la primera persona plural “inclusiva” y pretendo hablar a nombre de todos nosotros, pues como resultado de mi mestizaje lingüístico, dado que soy ciudadano paceño de clase media y como tal, mi castellano está fuertemente penetrado por concepciones aimaras, tal es así que en la primera persona plural incluyo a la segunda persona plural (con quienes se habla) y también a la tercera persona plural (de quienes se habla). En pocas palabras, si hablara en lengua aimara utilizaría el pronombre “jiwasa”

[1].

Considero necesaria esta aclaración, pues supongo que no solamente yo me he dado cuenta del engaño, sino que ustedes, con quienes hablo y todas las personas de quienes hablo también, todos y todas nos hemos dado cuenta de que fuimos sorprendidos en nuestra buena fe, y vilmente traicionados. A estas alturas ya no es posible saber si en un principio hubo o no hubo buenas intenciones.

Lo cierto es que el líder del proceso “perdió la razón” y en un abrir y cerrar los ojos migró del “socialismo” a la monarquía absoluta. Se sintió rey y como tal está seguro de que “hay que meterle nomás”, de que los ciudadanos, la constitución y las leyes “estamos pintados” o somos, simplemente espectadores. No es así, si bien, miles o millones estamos realmente decepcionados, pero no hemos optado por la deserción. No somos desertores. Estamos seguros de que una sociedad libre y justa sí es posible.

La gran mayoría estamos seguros de que la política conlleva una profunda vocación ética, pues sin ella tiene otro nombre: “politiquería”. Permanentemente los delincuentes en función de gobierno, cuando quieren descalificar un movimiento social contrario a sus mezquinos intereses, lo califican como “político”. Indudablemente, mirándose al espejo, lo ven así, lo ven como delincuencial. Salta a la vista como un accionar execrable, pero no siempre es así.

En consecuencia, es indispensable que la población de hombres y mujeres honestos, superando la decepción, no sucumbamos a la tentación de la deserción y recuperemos la actividad política como uno de los comportamientos más nobles e inteligentes de la humanidad y hagamos política como debe ser. Profundamente ética, por el bien común.

Hace unos días, el senador Ajpi del MAS dijo que la ola de asaltos en el país es una consecuencia o el síntoma de lo bien que está la economía. Pensar que sujetos tales hacen nuestras leyes. Cuando se analiza los dislates masistas, siempre aluden a que las declaraciones se sacaron de contexto. ¿En qué contexto cabe semejante estupidez?

Desertar de la política da lugar a que tales imbéciles nos gobiernen. No me quita el sueño la actividad de los perversos. Lo que me quita el sueño es la pasividad de los honestos. Esa sentencia hace mucho tiempo que escucho. Con diversidad de palabras y redacción, pero con el mismo contenido. De alguna manera significa que los hombres y mujeres probos, de cualquier estrato socioeconómico, edad o identidad étnica, no debemos desertar de la actividad política y ceder tan importante espacio a sujetos que ven en la delincuencia a indicadores de salud económica.

Si Ajpi se hubiera tomado unos minutos para ver las estadísticas de criminalidad en el mundo, antes de abrir la boca, hubiera visto que a un extremo de la tabla, los países con economías más sólidas y estables como Suiza o Japón, presentan al mismo tiempo baja criminalidad y que, al otro extremo, los países en que la gente es capaz de matar por disputarse el pan, el respeto a la vida humana y a la propiedad son sólo palabras.

En este último caso están, a manera de ejemplo, Honduras y Venezuela. Pero a sujetos como Ajpi no les interesa más que cobrar su jugosa dieta a cambio de defender a su “jefazo” y seguir sus órdenes al pie de la letra.

Pero ya basta de mentar a los nombres y a los sujetos que es menester sepultar en el olvido. Nombres que llenan de vergüenza a la especie humana, pues aprovecharon de la buena fe de los 11 millones de bolivianos y destruyeron el prestigio de la más noble e inteligente ocupación humana, la política, sólo para llenarse los bolsillos y revolcarse en alfombras persas. Ni siquiera aprovecharon esa opulencia para aprender a leer y para cultivar buenos hábitos.

No hablar más de ellos. Ahora toca y se impone ocuparnos de la gente buena, sin distingos de estratos sociales ni identidades étnicas. De elevar la calidad de vida de los más desposeídos, no de igualar a todos en los estratos más bajos, para beneplácito de los pobres de espíritu. No repetir lo que hicieron los falsos y demagógicos comunistas. Los estalinistas: Hundir a todos hasta el fondo para castigar a los mejores y premiar con una igualdad rasa a los peores.

Es indispensable ahora, vencer las ganas de desertar de la política, recuperándola en sus más elementales principios y ponerla en práctica para beneficio de todos (1ª, 2ª y 3ª persona plural) aprovechando (en el mejor sentido de la palabra) la decepción como óptimo estimulante de la capacidad colectiva de resiliencia. Concepto, seguramente antiguo, pero de uso frecuente en la actualidad, que sirve para designar a la capacidad de enfrentar positivamente a la adversidad.

En este sentido, es necesario y oportuno dialogar y discutir propuestas políticas a las que la población boliviana diga sí en las elecciones del año 2025 para derrotar definitivamente a la politiquería, a la mentira, a la corrupción, al autoritarismo, a la demagogia.

Los humanos somos el animal político por excelencia. La decepción jamás podrá en nosotros, sugerir siquiera, la deserción.

1. En aimara tenemos cuatro personas gramaticales: naya, juma, jupa, jiwasa. Agregamos el sufijo naka para expresar la noción de pluralidad. Jiwasa es también conocida como el pronombre de primera persona inclusiva y se distingue de nayanaka en que éste es el pronombre de la primera persona exclusiva plural, “nosotros, pero no ustedes”.