El titular de un medio de La Paz, “Hay que descolonizar el estómago”, referido a un discurso del vicepresidente David Choquehuanca durante un ampliado campesino en El Alto, me llamó la atención por sus argumentos, orientados a descolonizar el estómago, considerando que la comida mataba más que el covid. “Ellos quieren que hablemos del coronavirus, han muerto por coronavirus menos de 10 millones; pero, hermanos, por la comida transgénica en el mundo han muerto 18 millones de personas, y nadie dice nada de eso”, decía de manera contundente y contradictoria.

Cuando dice “ellos”, se refiere a fuerzas externas que exageran con la importancia y con el número de muertos por covid, cuando tenemos problemas con la “comida chatarra”, que él confunde con la comida transgénica, que sin ser la misma cosa, pueden ser parte de la “dieta moderna”, llamada, también, dieta occidental. Con su afirmación, Choquehuanca no solo vuelve a mostrar su desprecio y subestimación a la pandemia más rápida en cuanto a contagios de las últimas décadas (mató 6.451.050 personas en cerca de dos años) y se convirtió en pocos meses en una pandemia que está siendo frenada por el esfuerzo conjunto de científicos de diferentes especialidades de casi todo el mundo, lo que quedará grabado en los anales de la salud pública universal.

Sin embargo, los dos eventos no son comparables, porque el covid es una enfermedad infecciosa, ahora claramente identificada y ya casi conocida en su complejidad; en tanto que la “dieta” , con sus múltiples componentes, comida chatarra y/o transgénicos, son factores de riesgo que inducen a la enfermedad y a la muerte por otras causas: obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, y muchas otras, cuya ocurrencia y forma de tratar es más compleja.

Son enfermedades crónicas, no agudas como el covid, y su gestación dura muchos años y ha ido aumentando lentamente en el último medio siglo, lo que ha puesto en atención a la salud pública, que la considera prioridad junto con el tabaquismo, el alcoholismo y el sedentarismo.

Según una última publicación de The Lancet, comer mal, sea por poco de algunos alimentos o por mucho de otros, provoca 11 millones de muertes en el mundo por año, de las cuales 10 millones son por enfermedades cardiovasculares. O sea, de los 57 millones de muertes en el mundo, una de cada cinco tiene relación con la dieta.

Pero, ¿cuál es esa dieta mala o desequilibrada que provoca tanto daño? El estudio marca que es mala una dieta baja en frutas, vegetales, legumbres, granos integrales, nueces y semillas, leche, fibra, calcio, ácidos grasos omega-3 de alimentos marinos, grasas poliinsaturadas, o alta en carne roja, carnes procesadas, bebidas azucaradas, grasas trans y sal.

La disminución o carencia de esos alimentos está siendo provocada o inducida por el proceso de industrialización de los alimentos, que es un fenómeno global, pero con repercusiones ya notorias en nuestro país. Los alimentos ultra procesados son el producto y el símbolo del actual modelo de alimentación, que debemos descolonizar. Pero la tarea no es nada sencilla, requiere de políticas públicas integrales, que van desde la producción de los alimentos hasta su consumo. Tomemos el desafío del gobernante y volvamos a producir lo nuestro y comer la comida tradicional y casera a la que estamos acostumbrados. Esto significa ir a las causas, empezando por la producción de alimentos que conforman nuestra canasta básica, y que requieren de políticas de apoyo y fomento.

Sin embargo, el problema mayor viene de las comidas industrializadas, producidas en el país o importadas, que son las que producen la mayor cantidad de comida chatarra; las que vehiculan los alimentos más dañinos, como son el azúcar, la sal, las grasas, amén de productos químicos para mantenerlos en buen estado y apariencia: saborizantes, conservantes, edulcorantes, colorantes y otros similares.

¿Cómo se para esta tendencia que es global y nos pisa los talones? Primero se debe tener claridad conceptual y científica de lo que se quiere hacer. Segundo, tener las estrategias, leyes, normas y los organismos responsables para hacerlo. Y tercero, evaluar periódicamente la marcha de nuestras políticas alimentarias de “descolonización gástrica”.

Una buena dirección de protección de alimentos en el Ministerio de Salud se debe imponer para controlar lo que se produce, lo que se importa y lo que se vende en los mercados. Que sean alimentos inocuos, normados por servicios mejorados de regulación, tipo Ssenasag e Ibnorca. No puede ser que se siga vendiendo leche que no es leche, chocolate que no es chocolate, o café granulado que no es café granulado, o que se siga inundando el mercado con bebidas gaseosas, ricas solo en azúcar. Como van las cosas y con el dominio tecnológico de las grandes industrias, nos venderán alimentos ya preparados, similares o más sabrosos que los tradicionales y, entonces, el problema será casi imposible de parar.

No es con discursos, ni con charlas educativas que se cambian los hábitos alimentarios, que son los más difíciles de modificar cuando se han sentado en la mesa de las familias; suficiente es comprobar la evolución del sobrepeso y la obesidad en los niños.

En la mayor parte de los países se está peleando por un nuevo etiquetado en los alimentos, llamado “etiquetado frontal”, que muestra en buen tamaño los contenidos nocivos de los alimentos que el envase contiene. Será bueno que el vicepresidente acelere esta normativa, para que la gente esté bien orientada sobre el contenido exagerado de los alimentos nocivos que hemos enumerado. Éstos no reemplazan a los etiquetados normados que cada alimento debe tener en su frontis, sino que los complementan. Esa sería una buena señal de que de verdad se quiere descolonizar la alimentación y hacerla más saludable.

Lógicamente que estas políticas deben ir acompañadas de muchas otras de carácter restrictivo y educativo, tales como la acción coordinada de la atención primaria de salud y las unidades educativas, el control de los contenidos en desayunos escolares, en quioscos y meriendas escolares, en los clubes de madres y en medios de comunicación.

La pelea se avizora larga y difícil, pero es la única manera de poder retomar nuestras comidas tradicionales, de manera que cuando alguien salga a comer, en cualquier ciudad o pueblo, pueda tener acceso a un buen preparado de quinoa o un chairo, y no esté presionado a comer salchichas baratas o los pollos a la broaster que ahora se propalan y se consumen varias veces a la semana.