Después de ocho años de mi última visita a Afganistán, esta vez me encuentro en Bagdad por el mismo motivo, trabajo. Como en aquella oportunidad, las precauciones por temas de seguridad en Irak son parecidas. Es decir, no salir a la calle, trasladarse a un ministerio u oficina en carro blindado, con uno o dos acompañantes locales, generalmente uno de ellos un soldado armado hasta lo dientes. Cuando viajé por el interior hace unos días, lo hice acompañado de un vehículo adicional de las mismas condiciones, el chofer experto en seguridad y otro soldado armado. En caso que el vehículo donde iba sufría una avería, desde una llanta pinchada hasta una mina explosiva en el camino, inmediatamente tendría que trasladarme al otro vehículo a continuar travesía o a salir del embrollo.

Llegué hace unas semanas a Bagdad. Era de noche. El vehículo me llevó por una autopista de tres carriles de ida y tres de vuelta, muy bien pavimentada, con jardines centrales y laterales bien conservados y pequeñas fuentes de agua iluminadas. Bagdad me dio una inesperada bienvenida, en Latinoamérica no se ve este tipo de infraestructura llegando a un país. Así llegué a lo que sería mi vivienda por las próximas semanas. Una especie de campamento hecho con una combinación de contenedores acondicionados para vivienda y otras de ladrillo; protegidos por miles de bolsas de arena y bloques de cemento de todo tamaño; alambrados perimetrales; cuatro o cinco trancas con soldados y otros efectos de seguridad; aparte de tres anillos de seguridad antes de acercarse al lugar.

En total, 75 soldados del ejército de una isla de Pacífico Sur protegen el complejo. Como parte de éste, un gimnasio y un comedor. A las 8:30 me recoge un vehículo para ir a la oficina y a las 16:30 para retornar. El horario de trabajo fue más corto los días de Ramadán. Los colegas locales, y los funcionarios públicos, tenían que estar en sus casas alrededor de las 17:30.

En efecto, Bagdad es más moderno que Kabul hace ocho años. No vi mucho de la ciudad por razones de seguridad ya mencionadas. No encontré vestigios de bombardeos (como veía cada 100 metros en Kabul) ya sea de la época de la invasión de Estados Unidos el año 2003 o por la presencia y guerra contra los terroristas del Estado Islámico (EI). Es más, en marzo pasado, se recordó los 20 años de esa invasión. Es una pena, pero parece que la mayoría de los iraquíes extrañan los años de Sadam Hussein. Reclaman que antes había empleo para todos, se hacían obras públicas y había seguridad. Efectivamente, no había democracia, pero se vivía mejor.

La inseguridad se puede sentir o “palpar” más saliendo de Bagdad. Dependiendo del destino, esta situación varía. Viajé a Anbar, a unos 40 kilómetros de la ciudad, y todo “normal” con las precauciones ya mencionadas anteriormente. Días después a Erbil, en un avión “moderno” de Irak Airways. Digo moderno porque en Kabul apenas se los podía llamar aviones a los pocos que existían. Erbil es la capital de la República Regional de Kurdistán. Es un área semiautónoma del Gobierno Federal de Irak. En Erbil, la seguridad es como en cualquier ciudad del mundo y mejor que en muchas ciudades del tercer mundo. La gente del lugar, el ejército, la policía aprecian la seguridad que no existe unos pocos kilómetros más allá, y contribuyen a la misma. Ni los terroristas del EI pudieron entrar a Erbil.

Después que los colegas de seguridad gestionaran con el gobierno estos viajes con días de antelación, hice dos por tierra desde Erbil: uno a Dohuk y otro hacia Mosul. Una vez fuera del perímetro urbano de Erbil, nos esperaba al costado de la carretera un vehículo de la policía que nos escoltó unos 50 kilómetros. Cuando éste nos dejó, nos escoltó el resto del viaje un vehículo militar armado. Así, para que una persona como yo viaje, se realizaba en tres vehículos y siete personas adicionales.

Dohuk es más pintoresca que Erbil, se ubica entre unas montañas no muy altas. Cerca de ahí visité a un campo de refugiados de Siria. Mosul es Mosul; es decir, otrora la capital del Estado Islámico y uno de los lugares más vistos por la televisión internacional por las atrocidades cometidas. Acercarse a ese lugar fue toda una odisea. En un tramo de unos 50 kilómetros antes de Mosul, tuvimos que pasar seis controles militares a pesar de los permisos gestionados con antelación. La escolta militar dejó de acompañarnos. Me enteré que cada vez que nos paraban en un puesto de control militar, era la milicia armada local que lo hacía; es decir, no eran parte del ejército nacional convencional. Estos “soldados”, tenían uniformes diferentes, así como parte de su armamento y vehículos. Cada milicia se debía a las autoridades locales que pertenecía a algún tipo de facción religiosa y/o política, sea ésta patrocinada o influenciada por clanes poderosos. Pasar cada tranca nos tomó entre 10 y 40 minutos; vi todavía algunos recintos hechos con bolsas de arena y un pequeño hueco que hacía de ventana donde se veía una ametralladora. En el último tramo, nos escoltó una camioneta Toyota Land Cruiser, con dos soldados en su interior y dos en la parte de atrás externa donde uno se hacía cargo de la ametralladora montada en el vehículo. En la noche, las milicias militares se retiran y salen a patrullar miembros “remanentes” del EI, un pacto implícito de gobernabilidad en esas comunidades.

En el viaje entendí mejor la situación de Irak. El país está desgarrado internamente por facciones políticas donde utilizan sus propias milicias cuando es necesario. Estos a su vez, están controlados o influenciados, dependiendo del partido, por Turquía o Irán, principalmente. Es decir, las decisiones y políticas gubernamentales de Irak dependen, en gran medida, de los intereses geopolíticos de estos países. El gobierno está repartido por miembros “simpatizantes” a Turquía e Irán, entre otros. Atando cabos y conversando con gente del lugar, comprendí por qué un país con alrededor de $us 100 mil millones en reservas internacionales y un nivel de ingreso per cápita mayor que Bolivia o Perú, por ejemplo, tiene una red de electrificación incipiente.

Porque a Irán le conviene seguir exportando electricidad a Irak. Así, las fuentes del rio Éufrates que nacen en el norte son controladas por Turquía con efectos sobre el abastecimiento de agua para la agricultura. Ese país es el principal exportador de comida y muchos otros bienes esenciales hacia Irak.

Finalmente, Bagdad es una ciudad con clara influencia Occidental que se aprecia en la vestimenta y la música. Segmentos poblacionales importantes de mujeres, por ejemplo, se visten con blue jeans, bien maquilladas, muchas con el pelo teñido y te hablan buen inglés. Los hombres igual, existen desde los más conservadores hasta el otro extremo. En todos los casos, como en Afganistán, la población es buena, decente y educada; los políticos, el poder y el dinero son el cáncer.