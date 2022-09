Educación boliviana: problema y perspectiva

Por lo general, la educación es considerada una de las variables directas más importantes para superar la pobreza e impulsar el desarrollo de los países; pero también es un mecanismo de reproducción social, particularmente de las desigualdades y una instancia de preparación de las nuevas generaciones a los requerimientos económicos de la sociedad. Todos esos aspectos no toman en cuenta las exigencias, necesidades y aptitudes de los estudiantes, quienes viven un enorme y permanente malestar educativo ya que el servicio que reciben no responde a sus condiciones y necesidades de vida actuales.

Mientras que el régimen pretende ofrecer una supuesta “calidad” de la educación actual, la realidad se empeña en demostrar lo contrario. Veamos:

Según el Cedla, el 85% de la población económicamente activa está dedicada a la economía informal u ocupación precaria, mayormente para lograr ingresos de subsistencia (comercio, servicios, artesanía, microproductores, contrabando, cooperativas extractivas, narcotráfico); el año 2006 era del 60%. Podrían señalarse muchas causas de esta involución, pero sólo señalaremos algunos aspectos salientes:

- Contracción de la producción industrial y destrucción de empleos por falta de respeto a la inversión, o por incorporación de tecnologías que disminuyen la cantidad de trabajadores formales.

- Saturación del mercado con productos de baja calidad y desechables.

- Migración de la población rural a las ciudades, conformando los cordones periurbanos.

- Cultura alienante que da más valor al menor esfuerzo, y la ganancia fácil en corto tiempo.

- Paralización o contracción de la economía como efecto de las cuarentenas durante casi dos años por la pandemia.

¿Qué relación tiene todo ello con la educación? Pues, si la economía informal o precaria exige unas competencias educativas también precarias o básicas, rudimentos de aritmética y lenguaje, con lectura y escritura elemental sin comprensión ni ortografía, ¿para qué más?

La mediocre educación actual responde a esta situación precaria, brinda conocimientos deficientes y la gente percibe entonces que no hay necesidad de seguir estudiando, mucho más cuando las exigencias de la subsistencia económica se vuelven apremiantes. Esta actitud también explica, en parte, el alto porcentaje de abandono escolar que, a nivel secundario, llega hasta 50% de la matrícula de los que inician ese ciclo. La lógica parece obvia; ¿para qué esforzarse en mayores estudios si el sistema económico sólo demanda mano de obra no calificada? Al final, el laburo generalizado consistirá en cargar, regatear y revender algún producto en largas jornadas de abulia rutinaria.

Lo grave de esta situación, es que el sistema educativo está generando una población “innecesaria o prescindible” para el aparato productivo y de servicios. Una población económicamente activa que puede ser usada y desechada como cualquier otro producto descartable, con todas las consecuencias sociales que ello implica (informalidad, delincuencia, marginalidad), reproduciendo y agravando el injusto sistema de desigualdades sociales a pesar de los discursos gubernamentales.

Para superar esta relación tóxica entre educación mediocre y economía informal habrá que abordar procesos de reforma en ambos campos. Lo económico debe ser abordado por sus especialistas. En la educación habrá que salir de las reformas inconclusas que casi siempre han acabado con los mismos problemas, dificultades y resultados.

Urge un proceso de transición que rompa el tradicional recurso al maquillaje de fachada para iniciar procesos de transformación educativa en democracia y con visión de futuro, donde un primer aspecto radica en tener claras las bases del sistema educativo, a saber:

Objetivo: Apoyar y desarrollar las capacidades y potencialidades de los estudiantes mediante una educación equitativa y de calidad.

Fines: Contribuir a la formación de ciudadanía democrática con sentido de comunidad y a la construcción de una vida digna en nuestro país a nivel personal y social.

Política: Una educación en función de los estudiantes, del avance de las ciencias, la tecnología, las nuevas corrientes del aprendizaje y la formación de ciudadanía democrática.

Entre algunos aspectos prioritarios que se pueden abordar desde ahora están:

- Recuperar el sentido ético de la educación. Los principios y valores que guían las relaciones interpersonales y la armonía en la sociedad deben ser revalorizados y practicados. El respeto, la confianza, la dignidad, la puntualidad, la solidaridad, la inclusión, el sentido de bien común, no debieran ser objeto solo de clases teóricas sino, fundamentalmente, de práctica cotidiana en la dinámica escolar y social.

- Valorizar la importancia de los aprendizajes básicos en los primeros años de la escolaridad, particularmente en el aprendizaje de habilidades y conocimientos fundamentales de lectura, escritura y matemáticas, a fin de dotar a los estudiantes de herramientas sólidas para la continuidad de sus aprendizajes futuros.

Estos puntos, entre otros, pueden generar las bases de un renovado modelo educativo.

Se requiere un proceso de transición a un sistema que garantice el desarrollo de los estudiantes acorde a las tendencias del desarrollo científico y tecnológico, con un sistema de calidad que permita el pleno ejercicio de las inquietudes y aptitudes de los estudiantes. Ello implica una estrategia de trabajo que comprenda ritmos, tiempos y actividades organizados en:

- Un plan de contingencia para superar los vacíos y deficiencias más urgentes como los señalados de lenguaje, escritura y matemáticas, y un plan de reforma procesual con los aspectos que permitan construir ese nuevo modelo educativo que requiere nuestro país.

Para avanzar será importante desarrollar un proceso participativo para lograr acuerdos locales y concluir con un gran acuerdo nacional por la calidad de la educación boliviana, en tanto política de Estado que permita, de forma procesual y efectiva, una educación de calidad tan necesaria para la sociedad y para el desarrollo de nuestro país.