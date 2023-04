A las 19:30 del jueves 29 de agosto de 1985, el presidente Víctor Paz Estenssoro, en un traumático discurso, por cadena nacional, hacía conocer a los bolivianos la aprobación del Decreto Supremo 21060, que sería la piedra angular de la nueva política económica (NPE) del país, a través del que se lograría poner orden a la economía nacional, cambiando de cuajo el ritmo y la cadencia de las cosas.

Paz llevaba el fardo de sus 78 años encima, con una larguísima experiencia en el manejo del país, que en esta su cuarta y última presidencia, lo pondría a prueba, una y mil veces.

Las elecciones de aquel año habían sido de terror. A decir verdad, las había ganado ADN, con el 32% de los votos, que le alcanzaron para asegurar 51 parlamentarios, seguida muy de cerca por el MNR con el 30% y 59 legisladores. El tercero en la disputa era el MIR, con 16 votos y, en la cola, aparecieron 7 taxi partidos, que lograron un total de 31 representantes. El número mágico para conseguir la presidencia era de 66 votos. A la hora de los quiubo, Paz negoció el apoyo del MIR y consiguió llegar a la presidencia con 94 votos, se entiende que a los 16 del MIR se sumaron 19 de los partidos del lastre.

Una vez posesionado, Paz convocó a un grupo mas bien pequeño de economistas y políticos para ordenar una serie de ideas y criterios que se venían manejando, para enderezar las finanzas del país.

Esta comisión trabajó a brazo partido, en total secreto, por tres semanas, desde el jueves 8 hasta el miércoles 28 de agosto, en la casa de Sánchez de Lozada, y puso a punto el que se convertiría en el DS más célebre conocido hasta la fecha, el 21060.

Una vez que la disposición se puso en vigencia y las cosas se comenzaron a ordenar, Paz invitó a ADN a sumarse al gobierno, y en octubre del 85 se firmó el Pacto por la Democracia, por el cual el partido de Banzer apoyaría al MNR en el parlamento, a cambio de varios espacios, de segundo y tercer nivel, en el aparato del Estado. Lo que pareció un buen acuerdo para ambas partes.

Años más tarde, Banzer declaró que el único punto de desavenencia con el MNR en las elecciones del 85, había sido la aplicación de un programa de shock de la economía, y que cuando se comprobó que el 21060 incluía medidas de esa naturaleza, estuvo presto a firmar el Pacto.

Lo cierto es que, durante toda la campaña electoral del 85, Paz, que fumaba bajo el agua, jamás se refirió al ritmo de las medidas que se iban a tomar en el gobierno (gradualismo o shock), soslayó con maestría introducirse en ese campo minado. En cambio, Banzer, con mucho menos oficio que su contrincante, en este rubro, desde el principio y haciendo aspavientos, tanto él como sus mas próximos colaboradores, glorificaron al shock como si estuvieran hablando del Leviatán de los milagros.

Por otra parte, también es cierto que Banzer y ADN, después de la debacle de la UDP, durante todo el periodo preelectoral, saborearon el próximo triunfo como el manjar de los dioses, se habían autoconvencido que ellos ganarían el poder, era lógico, su plan era lo opuesto al drama que se estaba viviendo. Como contraparte, el MNR mantuvo una serenidad monacal, parecida a la indiferencia, que finalmente jugó a su favor.

En los corrillos palaciegos también se dijo, en aquellos tiempos, que Banzer no había exigido una participación más amplia y profunda de ADN en el gobierno del MNR, a través del pacto firmado en octubre, por una razón pedestre, casi prosaica, tenía miedo de que el 21060 no funcione y no quería quemar todas sus naves en una causa perdida.

Puestas de esta manera las cosas, y pese a quien pese, el 21060 hizo su trabajo y en muy poco tiempo la economía boliviana se fue equilibrando, no era magia, eran las medidas sensatas y acertadas y una mano de hierro que las impuso y las supo sostener.

Por aquel tiempo, Paz Estenssoro dio la única conferencia de prensa de toda su última presidencia, fue un toma y daca amplio y bien hilvanado, en un momento dado uno de los periodistas presentes le preguntó si el 21060 era coyuntural, Paz enfático le aseguró: “Si usted considera que 20 años es una coyuntura, entonces es coyuntural”. Respuesta que ha quedado grabada en piedra por su contundencia.

Pasó el tiempo, casi 26 años, gobernaba el país Evo Morales, como auténtico resultado de las medidas que el MNR había tomado en la Revolución del 52, que asomaba en la aurora boreal como el fundador de una nueva Bolivia, al extremo de haberle cambiado inclusive de nombre: Estado Plurinacional de Bolivia, como muestra irrisoria de los nuevos aires que se estaban viviendo.

El 1 de mayo de 2011 se aprobó el DS 0861, en la población minera de Huanuni, con la firma del gabinete en pleno, incluyendo al presidente y vicepresidente que actualmente gobiernan el país.

Esta extraña disposición fue pensada para conmemorar el día de los trabajadores, es por eso que se la dio en un celebérrimo distrito minero, como parte de los actos alusivos a la fecha.

El fin último del DS de marras era abrogar el 21060, sin embargo, pese a que siempre sostuvieron que no les temblaría la mano, en este caso, en particular, no se atrevieron, pues se dieron cuenta que esa era una tarea impracticable pues tenía múltiples aristas y su derogación dejaría muchos guatos sin hilo, y por ese motivo prefirieron enredar su redacción hasta el espanto, endosándoles a los muchachos de la COB una buena parte de las responsabilidades, a través de las que se determinaba “la eliminación completa de toda disposición o consideración legal fundamentada” en el 21060, para lo que el gobierno y la COB efectuarían “la revisión de las leyes que aún respondan a los conceptos y el espíritu” de esta norma.

En todo caso, los considerandos del decreto 0861 son desproporcionados y de pavor, retratando a los gobiernos neoliberales malditos, siempre unidos al execrable imperialismo, con la única finalidad de explotar al pueblo boliviano hasta sus últimas consecuencias. Insistiendo en que el 21060 era una de las múltiples herramientas de las que se valieron todos los gobiernos anteriores al MAS, para expoliar y relocalizar a los trabajadores, dejándoles sin fuentes de trabajo y muriendo de hambre.

Además de un decreto, el 21060 fue una efectiva camisa de fuerza, que permitió vencer a la hiperinflación y, al mismo tiempo, ordenar las finanzas del país que habían caído en un pozo ciego, en todo caso, no es posible confundir agosto del 85 con enero de 2006, como resultado de las elucubraciones de una mente afiebrada y poco lúcida, lo demás es lo de menos.