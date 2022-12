Termina el año y el mundo se acerca al cumplimiento de 12 meses con diferentes tensiones, entre ellas la guerra en Ucrania y sus reflejos en las esferas geopolíticas y económicas. Probablemente, la principal es la tensión financiera y económica. El índice de inflación en la Unión Europea (UE) pasó en octubre el 11,5%. En Estonia la más alta, 24,1%, y en Malta la más baja, 7,4%.

En EEUU hay dos tipos de mediciones de inflación. La primera incluye a los alimentos y la energía, mientras que la segunda no lo hace. 6,9% es el porcentaje de inflación acumulada.

Problemas comunes

La inflación no es la única tensión en Europa, quizá la más cercana a la población es el precio de la energía. En algunos países ha subido tanto que la población exige compensaciones del Estado, lo que a la larga afecta negativamente a la inflación. El precio promedio de la luz en la UE es un 13% más con respecto al semestre anterior. Los meses de diciembre, enero y febrero son los más fríos del invierno, en el norte es la llamada época del congelamiento de los campos, supone un nuevo aumento.

En Rusia no hay cifras oficiales, y si las hay, no son creíbles sobre la inflación, la desocupación y el índice de precios. Los pocos corresponsales que cubren el país informan de una contracción de la economía. La guerra necesita un presupuesto muy alto y los bloqueos y castigos financieros están haciendo su efecto. El pueblo ruso, empero, no dice, o no puede decir nada.

La política

En las últimas semanas de noviembre se publicó un informe sobre el retroceso de la democracia, redactado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), y a pesar de que el estudio de esta organización intergubernamental se limita al 2021 y tiene como fondo la resiliencia del sistema frente a la pandemia, muestra una tendencia clara: la propensión al autoritarismo y el fortalecimiento de las dictaduras.

Lo que se confirma en las últimas elecciones nacionales en Italia y Suecia, ambas gobernadas por las coaliciones de derecha donde conviven partidos conservadores con partidos neonazis, “amigos” de Putin. Sin embargo, han cambiado su retórica y respaldan la política de la UE de apoyo a Ucrania; pero todo es cuestión de tiempo. Un mayor desgaste de la economía provocará la protesta de esos partidos.

¿Señas de tregua o de paz?

La retirada rusa de Jersón ha determinado el final de la guerra de trincheras. Rusia quiere doblegar a la población, por eso el blanco de sus ataques es la infraestructura civil. Los ucranianos no tienen calefacción para combatir el invierno, tampoco energía eléctrica, lo que ha sumido ciudades enteras a la oscuridad y escasez de agua potable.

Frente a estos hechos, en varios sitios del mundo han comenzado a pronunciarse palabras relativas a la paz, a la tregua o al cese de hostilidades.

Veamos un repaso desde la cumbre del G-20, hasta declaraciones personales como las del general Mark A. Milley del Estado Mayor Conjunto de EEUU a comienzos de noviembre.

El G-20

Los países que pertenecen al G-20 representan el 80% del PIB mundial. En la última cumbre de Bali (Indonesia) lanzaron una declaración de consenso que afirma que “la mayor parte” de los miembros del grupo “condenan con firmeza la guerra en Ucrania” y se considera “inadmisible la amenaza al uso de armas nucleares”. Esta última frase es una clara referencia a Rusia, el único país que amenazó con usar armas nucleares.

Lo interesante es que Rusia vetó la declaración de Indonesia y consideró que lo mejor “era dejar pasar sin esgrimir reclamos”. Extrañó su posición porque Putin pretende cristalizar una confrontación total con Occidente. Países amigos de Rusia como India y China suscribieron el texto.

OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también pronunció la palabra negociación. Dijo: “Sabemos que la mayoría de las guerras termina en la mesa negociadora. Lo más probable es que esta guerra también lo haga”.

La Unión Europea

En El Excelsior de México se hace referencia a una declaración de la delegación de la UE en ese país, habida cuenta del ofrecimiento diplomático del presidente mexicano. La UE en México dice: “Un cese al fuego que simplemente congelaría la situación militar, es decir, las ilegales conquistas territoriales de Rusia –en un momento en el que, además, están fragilizadas por la contraofensiva ucraniana– equivaldría a premiar al agresor. Le permitiría reagrupar y recomponer sus fuerzas para reanudar la ofensiva más tarde. Una solución duradera y que permita realmente abrir el camino de la paz solo pasa por un retiro de las tropas rusas y unas garantías contra una nueva agresión de su parte”.

La UE acaba de acordar un tope al precio del crudo ruso como forma de golpear aún más a la economía de Moscú, una medida muy discutida incluso dentro de la Unión, y que va contra la posibilidad dialoguista.

El “caballo de Troya” italiano dentro de la UE, que Putin esperaba con la victoria de Giorgia Meloni se esfumó, pues se alineó muy rápido con la política exterior de la Unión. Pero hay fuentes unionistas que dicen que a pesar de todo la confianza a Meloni no es total, como tampoco lo es con el húngaro Orbán.

La UE también pasa por un mal momento, es la más desamparada en este conflicto, llegó cuando estaba buscando la forma de asegurar su propia defensa debido a la debilidad de la OTAN después de la Guerra Fría y luego del interregno de Donald Trump, enemigo público del organismo de defensa.

La unidad entre la UE y EEUU se solidificó gracias al 24 de febrero, pero, es sólo temporal, si se mira desde el punto de vista de mercados y dónde interactuar, hay una competencia entre EEUU y la UE últimamente en el campo de los vehículos electrificados que muestra el oportunismo de Washington.

No olvidar que la UE tiene países con mucho peso, como Alemania y Francia principalmente.

Macron

El presidente Emmanuel Macron no perdió el tiempo y habló por teléfono con Putin todas las semanas antes y después del 24 de febrero, hasta que se produjo un silencio, sobre todo por las carencias de Putin.

Hace meses, el presidente francés recomendó no humillar al enemigo (Rusia) Es el presidente europeo que no ha perdido la esperanza de encontrar una solución negociada. Tiene experiencia de no haber podido convencer a Putin de renunciar a las armas, quizá por eso últimamente se refiere a China como un posible intermediario.

En la reunión del G-20, dijo: “Estoy convencido de que China puede desempeñar un rol de mediación más importante en los próximos meses para evitar, en especial, un relanzamiento de las ofensivas aún más fuertes en el plano terrestre a partir de febrero”.

Olaf Scholz

La situación de Alemania es vital e importante. Rusia se acercó a la UE de la mano de Schröder y Merkel, por eso es importante el cambio del socialdemócrata Scholz, que dijo: “Al final tendrá que llegar el momento en el que Rusia reconozca y acepte que tiene que salir de esta situación y una de las exigencias es la retirada de las tropas”.

El presidente ruso dijo estar abierto a conversaciones sobre un posible acuerdo en Ucrania, pero “Occidente debe aceptar las demandas de Moscú”.

Putin pidió a Scholz revisar su postura sobre el conflicto. La llamada telefónica se produjo un día después de que el presidente Biden dijo que estaba dispuesto a hablar con su homólogo ruso.