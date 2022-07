El derecho a un vaso de agua

Una noticia ha pasado de refilón en España; pero, por minimalista que pudiera parecer, la cuestión no es baladí: el derecho del cliente a que le sea servida agua de grifo gratis en todos los bares y restaurantes del país. El argumento para llegar a este resultado feliz tiene rango medioambiental: una medida para evitar la proliferación de desechos y basuras. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular ha sido aprobada en España durante la primavera de 2022. El objetivo más concreto consiste en reducir la utilización de botellas de un solo uso.

El progreso de la humanidad se edifica a través de estas pequeñas conquistas. Derechos individuales y civiles avanzan de forma gradual. Sin duda, esta ordenanza tan significativa para la ciudadanía demuestra cómo la búsqueda de la utopía todavía es posible. La libertad consiste en aumentar la capacidad de elección; y la posibilidad de recibir un vasco de agua fresca sin aumentar el costo de la factura del almuerzo hace más libre al comensal. Ya no hay que pedirlo de soslayo: se trata de derecho adquirido, por muy lujoso que resulte el establecimiento. Una política de competencia susceptible de mejorar el bienestar de los consumidores, máxime en tiempos de inflación.

En la película El graduado, (1967), protagonizada por Dustin Hoffman, una frase aflora en los diálogos: “el futuro está en los plásticos”; pero, más de medio siglo después, este material no reciclable invade el planeta. Una imagen, relacionada con dicho problema global, empaña mi recuerdo de un lugar paradisiaco: el lago Inle, ubicado en Myanmar –o Birmania–.

Un lugar de cuento donde familias tradicionales residen en palafitos; y viven de los cultivos en jardines flotantes, surcados por canales. La pesca tradicional, realizada con una vara alargada agarrada al pie, tiene valor etnográfico supremo. La escena de la anciana que, según sale de casa, maneja con un remo su barquita para ir a comprar víveres en la tienda local es entrañable. El turismo resulta todavía escaso; pero cuánto me dolió ver las botellas vacías de agua, arrojadas al lago por visitantes foráneos carentes de cultura cívica.

El agua potable de grifo –o la canilla, según dicen los argentinos– es privilegio casi exclusivo de los países desarrollados. Como estudiante de idiomas, me preocupé de forma temprana por conocer la traducción a francés –de l’eau du robinet– e inglés –tap water–. En Panamá, editaban una guía con las ventajas de invertir o residir en su territorio. Por ejemplo, muchos jubilados estadounidenses se han establecido en país amigo, estable y dolarizado. Esta residencia les permite multiplicar el poder adquisitivo de sus pensiones. ¿Saben cuál era una de las fortalezas del istmo enumeradas en el texto referido? La potabilidad del agua de grifo. Lo mismo pasa en la vecina Costa Rica, antaño bautizada como la “Suiza centroamericana”.

El agua de Madrid, metrópoli cercana a las sierras del Sistema Central, es excelente. La conducción del Canal de Isabel II, que data de mediados del siglo XIX, representa un motivo de orgullo local. Por ello, suponían un ultraje aquellos casos en los que no te concedían el vaso de agua de cortesía. La probabilidad se elevaba a medida que subía el precio del cubierto. En el otro extremo, hace bastantes años, pedí el líquido elemento en un bar del norte de España; y, alarmado, veo cómo el camarero procede a descorchar una botella de cristal. El buen hombre me dijo unas palabras, desde actitud de “nobleza obliga”, que jamás olvidaré: “no se preocupe; en Asturias nos sobra el agua”

–embotellada y gratis–. Esta última es palabra internacional, llevada por los portugueses hasta Malasia e Indonesia.

Estados Unidos ha exportado hamburguesas y cultura del “ranking”: cuántos establecimientos reivindican ser los mejores (best burgers in town). A partir del poder blando dimanado desde Nueva York, el resto del mundo copia el molde. En la ciudad de Segovia, próxima a Madrid, un bar normal y corriente tiene colgado un cartel: “las mejores burgers de la ciudad”; y su especialidad es la little giorgio. Un lugar olvidable; pero, la negativa a servirme un vaso de agua del grifo empeoró todavía en mayor grado más mi sabor de boca. Me sentí ofendido.

En realidad, el local citado solo había copiado la mitad del combo original de Estados Unidos, donde el personal de servicio cuida, hasta grado obsesivo, de evitar que tu vaso de agua se encuentre vacío. En el caso de personas muy sedientas, como me ocurre a mí, se puede dar situación cómica en interacción con el dealer. Una especie de grifo de ducha con el que te rellenan una y otra vez el utensilio es icono nacional. Eso sí: la factura se incrementa en un 15% con la propina para el camarero, mozo, mesero, garzón o como llamemos en español a la persona que nos atiende. Además, los turistas estadounidenses han exportado esta costumbre extranjerizante a países que carecían de la misma. Mi hermano pensaba cómo cierta variable habría propiciado la aparición de cadenas tipo Burger King: el ahorro para el consumidor asociado a esquivar pago extra por servicio exigido en locales independientes.

Cuando el agua embotellada se vende muy cara en bares o restaurantes, según acontece en los más glamurosos, se obtiene renta monopolística que daña al cliente. Un safari fotográfico en Masai Mara (Kenia) tiene cierta extensión: el alojamiento en un lodge con bungalows en medio de la sabana. El precio total incluye comida ilimitada de bufé; pero el agua no queda incluida. Su precio resulta elevadísimo, puesto que no hay más que leones, cebras o ñus fuera del recinto. La ley de oferta y demanda impone suministro oneroso del cóctel de H20.

Encomiable la costumbre de acompañar el pocillo con vasito de agua gasificada en cualquier café de Buenos Aires. El helado de sambayón resulta exquisito en Vesuvio, clásico porteño de la calle Corrientes cuya vidriera atestigua el esplendor del viejo Buenos Aires. Desde el trato familiar recibido, yo tenía confianza para levantarme, apretar el botón de la fuente dispensadora y rellenar mi vaso de agua gratuita. Qué grande.

La Casita Tropical es bar latino en el sótano de una estación de metro madrileña, con surtido amplio de empanadas –colombianas o paraguayas– y papas rellenas. Según se observa en fotografía adjunta, el cliente que lo pida será obsequiado con vaso gigante de agua del grifo.

Como punto final, la relación de todo esto con el bienestar animal también resulta pertinente. Mi perro Timi pudo apagar su sed en bebederos disponibles en los grandes almacenes de Alemania hacia 1989. Ya ha llovido.