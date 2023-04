Esta semana, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, lanzó una bomba al sostener que “la economía boliviana está pagando las facturas por la falta de inversión en hidrocarburos” y que el “mar de gas era una mentira”.

¿Cuál es el estado real de la economía boliviana? ¿Es el equipo del Presidente el adecuado para enfrentar un momento de crisis como la que se está viviendo?

En criterio del economista y analista Antonio Saravia, la situación no es buena “y ha llegado el momento de decirlo claramente: estamos viviendo los principios de lo que puede ser una severa crisis económica”.

Sostiene que se acabaron las reservas y la escasez de la divisa hace que ésta incremente su precio en el mercado negro. El Banco Central salió a vender dólares para calmar las expectativas, “pero el tiro le salió por la culata”.

“Las colas, la desprolijidad y el diferir por más de un mes los turnos de compra sólo angustia más a la gente y le confirma sus peores sospechas: no hay dólares. Además, ya no hay gas ni un tramado productivo que lo reemplace y, por lo tanto, no se ven posibilidades reales de que ingresen dólares a la economía de forma sostenida. Las perspectivas son grises”.

Y según la visión de Gonzalo Chávez, también economista y columnista de Página Siete, “en el fondo lo que está ocurriendo, lo que los economistas hemos alertado durante años, es el agotamiento de este modelo que había tenido en el sector del gas su pilar de financiamiento, y que por la falta de exploraciones ahora ha bajado en $us 3.200 millones”.

Chávez apunta que Bolivia tiene un déficit público hace nueve años, que se origina en la caída de los ingresos del Estado, que no exploró lo suficiente para tener el gas que deberíamos tener.

“El ministro Montenegro, dice el analista, mostró un cuadro sobre la renta petrolera, sector que fue la bandera más importante durante el gobierno de Morales, que pasa por los nuevos impuestos y la nacionalización. En su auge, en el 2014, el sector gasífero contribuía al Estado algo como 5.489 millones de dólares, probablemente el 50% del total de ingresos que el Estado recibía. Esos 5.489 millones cayeron en 2016 a 1.755. Son 3.734 millones menos, es muchísimo dinero para una economía tan pequeña”.

Explica que ese modelo, sostenido en los hidrocarburos, comenzó “a hacer aguas” de 2014 a 2015, cuando las exportaciones comienzan a bajar de manera significativa, particularmente del gas: caen a $us 8.700 millones y en el año 2022 a $us 2.289 millones. “Eso implica que el Estado ha dejado de recibir $us 3.200 millones y eso ha dejado un hueco gigantesco”.

Considera que cuando los ingresos comenzaron a caer, debió haber primado la sensatez en el Gobierno, adaptando los gastos e inversiones a esa nueva realidad, pero eso no ocurrió y el Gobierno decide prender lo que ellos llamaron “el motor interno de la economía”, asegurando que la demanda doméstica era la encargada de la recuperación.

“El Gobierno siguió gastando e invirtiendo como si nada hubiese pasado y para eso comienza a aumentar la deuda externa; la deuda pasó de alrededor del 54% del PIB a 17% del PIB con el perdonazo de 2006 y 2007. Pero la deuda comenzó a aumentar hasta llegar al 30% aproximadamente que es ahora”, explica.

Además, sostiene que el gobierno de Morales, entre 2014 y 2019, gastó $us 6.850 millones de las reservas internacionales. “Parte de ese dinero se sobreinvirtió en el sector eléctrico; Bolivia tiene 3.500 megas de potencia y consume menos de la mitad; se fue a yacimientos de litio, a YPFB. Se dio mucho dinero a las empresas y no vimos los resultados”.

Chávez sostiene que el modelo se basó en el subsidio a los hidrocarburos. “Como tenían $us 15.000 millones en reservas, se mantuvo un tipo de cambio fijo, permitiendo que el tipo de cambio real se aprecie; eso hizo que los productos importados sean baratos y ayudó a bajar la inflación, pero para poder hacer eso se importó mucho, perdiendo gran parte de las reservas internacionales. Las otras rentas del Gobierno fueron también a los mineros, con una legislación sumamente laxa en términos de impuestos. Los cooperativistas mineros, del oro en especial, pagan 2% de impuestos y el 98% se queda con el circuito; es un cuarto oscuro”.

Como consecuencia, se ha producido también una crisis de balanza de pagos, asociada a una crisis fiscal que ha generado una escasez enorme de divisas y un cambio en las expectativas de la gente sobre el futuro de la economía.

¿Cómo afecta a la gente?

Según afirma Antonio Saravia, el dólar en el mercado negro no baja de Bs 7,1. Esto hace que todos los precios en bolivianos se ajusten para mantener el valor de los productos en dólares.

“En otras palabras, ya estamos empezando a vivir un proceso inflacionario. Si los dólares siguen escaseando, el tipo de cambio informal seguirá subiendo y la inflación se acelerará. Esto es peligrosísimo porque puede desencadenar las expectativas y el resultado puede ser no sólo una severa crisis inflacionaria sino también una bancaria: la gente puede decidir sacar sus bolivianos del banco para cambiarlos por dólares lo más rápido que pueda. Un proceso inflacionario es el peor castigo para las familias más pobres. Es algo que superamos traumáticamente en 1985 y que no queremos volver a experimentar. Lamentablemente, años de despilfarro y mal manejo nos están llevando en ese camino”.

En la visión de Chávez, las expectativas de la gente son de dos maneras, las adaptativas y las racionales.

“Las adaptativas, la inflación, el tipo de cambio, todas las variables que se mantienen relativamente estables, y para predecir lo que va a pasar se mira atrás en las reservas y la gente mira que las cosas no van bien y que no se podrá sostener el tipo de cambio”, explica.

Y agrega que las expectativas racionales, la parte psicológica de la economía, ven que “los actores saben leer el contexto, no es gente tonta. El Gobierno, en el primer trimestre de 2023, gritó ‘no tengo reservas’. El momento que está raspando la olla en materia de reservas deciden vender oro, en el imaginario es como ‘vender las joyas de la abuela’; no es malo vender, sino el momento en que se lo hace”.

Además, refiere que el Gobierno “convirtió al Banco Central, que es el símbolo de la estabilidad, en un cambista. Y ese símbolo de estabilidad no muestra estabilidad, como las filas para comprar dólares”.

Además, el Gobierno esconde que está utilizando los DEG y viene una agencia internacional y lanza la alerta. “Esas medidas coyunturales son las que alimentan las expectativas racionales de los agentes económicos, que cambian y ven problemas serios”.

Todo lo expuesto, dice Chávez, configura los problemas estructurales de la economía boliviana.

“El Gobierno insiste en negar los problemas. Y todo esto también revela el agotamiento del modelo económico primario exportador. Un país demasiado dependiente de algunos recursos naturales, un país que ha hecho desaparecer el gas, que ha contaminado los ríos y recursos naturales con la minería; que ha condenado al 80% de la población a tener una estrategia de sobrevivencia que la llaman empleo; con niveles bajísimos de productividad; donde el capital humano ha sido deteriorado”.

Los indicadores de inflación, crecimiento, desempleo, dice, son la superficie, pero en la economía hay serios tumores que han comenzado a manifestarse.

Bonos soberanos

Por su parte, Antonio Saravia dide que los problemas que expone hicieron que nuestro riesgo país empeore y que nuestros bonos soberanos pierdan casi la mitad de su valor, lo que cierra muchas avenidas de crédito internacional para paliar la situación: nadie le quiere prestar a Bolivia.

“Probablemente la única salida en el corto plazo, por lo tanto, sea una negociación con el FMI. El objetivo es aumentar nuestras reservas y calmar las expectativas. Al final del día, sin embargo, cualquier financiamiento que recibamos será sólo un parche para salvar las papas éste y el próximo año”, explica Saravia.

Para el economista, el problema real y de fondo es el gasto público. “El Gobierno debe dejar de gastar inmediatamente. Esto significa eliminar decenas de empresas públicas deficitarias, reducir significativamente el subsidio a los hidrocarburos y reducir el tamaño del sector público. El Banco Central por su parte debe subir las tasas de interés y recoger bolivianos del sistema financiero para que así haya menos presión sobre el dólar. Son políticas contractivas que dolerán, pero son una mejor alternativa que dejar que se desencadene la crisis o a simplemente patearla hacia adelante”.

Las salidas posibles, para Gonzalo Chávez, son más idealistas y conceptuales. “No tengo ningún poder y no puedo decir que hay que cambiar todo el modelo económico, muy simpático, pero eso no va a ocurrir”, dice.

Pero da algunas líneas que el Gobierno podría seguir en el corto plazo:

- Debe buscar reservas de donde sea. Cada centavo cuenta. Han utilizado los DEG, que ayuda.

- Deberían levantar el impuesto a las transacciones financieras y remunerar las cuentas en dólares; se podría emitir bonos para que las tasas suban al 3 o 4% y que los dólares dejen de salir y parte de los que salieron vuelvan al sistema financiero.

- Con ello, las reservas podrían subir de 200 a 300 millones.

- La Asamblea debe aprobar los $us 1.400 millones en créditos, eso ayuda parcialmente, pero ayuda mucho en la simbología.

- El Gobierno debería aprobar la ley del oro.

- Se pueden prestar dinero emitiendo bonos soberanos en el mercado privado, las calificadoras de riesgo, que nos han bajado el dedo, y el mercado secundario que dice que un bono boliviano antes valía 100 y ahora 58, al final del día significa que costará un 12 o 15% al año, carísmimo, “pero la necesidad tiene cara de hereje”.

- Como hizo Gabriel Boric en Chile, se puede ir al FMI, que presta con menos condiciones, lo que tendrá un costo político e ideológico.

“Esas podrían ser estrategias para calmar las expectativas. Lo ideal sería que se hagan cortes de gasto e inversión, especialmente de gasto, ya no se puede gastar porque no hay dinero. Pero estructuralmente, lo que se tiene que hacer es cambiar el modelo económico y apostar al sector privado, apostar al capital humano, reorganizar la inversión pública complementaria al sector privado, reorganizar varias empresas públicas y volverlas corporaciones”, estima Chávez.

¿Es adecuado el equipo económico del Presidente?

Ante esa interrogante, Antonio Saravia dice que no.

“Ni el equipo económico ni el Presidente han dado señales de ser los adecuados para enfrentar la crisis. El Presidente ha desaparecido y no habla de la economía. El otrora orgulloso padre del ‘modelo’ no asume su responsabilidad. El ministro del área sólo pone excusas y defiende lo indefendible incluso metiéndose de lleno a la pelea entre arcistas y evistas. Lo que se necesita es enfrentar los problemas con criterio técnico, pero sobre todo con honradez y valentía. El MAS no tiene ninguno de estos atributos”.

Esta semana, el expresidente Jorge Tuto Quiroga advirtió también que “el MAS está mandando la economía del país a la quiebra, porque hay dos boquetes, el fiscal, donde gastan mucho más de lo que el país percibe, y el otro es el boquete de dólares. Ambos son inmanejables”.

“Ha llegado la crónica de una crisis económica largamente anunciada, advertí que estábamos quemando las reservas de dólares del Banco Central. En 2020 me presenté como candidato para advertir a la gente que se venía la bomba económica y que había que diseñar un programa de salvataje. Hoy ya no es que se están farreando el gas, se farrearon el gas”, dijo Quiroga en el programa del periodista Carlos Valverde.