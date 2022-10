La polémica por una declaración sobre Irán y el peso de la ideología en el servicio exterior

En la misma línea, Erick Kuhn Poppe, diplomático y catedrático universitario, critica la improvisación en el servicio exterior boliviano. “El gran problema es que nuestros representantes en el exterior no tienen idea de cuáles son los intereses y objetivos nacionales, que se reflejan en una política exterior de Estado y la Constitución determina que los derechos humanos y los de las mujeres deben ser respetados. Ahora bien, si a la embajadora se la ha convocado, lo que extraña es por qué la Cancillería no emitió un comunicado respecto a cuál es la posición del Gobierno boliviano en este tema”, dice.

Y Peredo aclara que el caso de Mahsa Amini no es el único: otra joven de 17 años que estuvo desaparecida durante 10 días fue finalmente encontrada en la morgue de un centro de detención y no han permitido una autopsia ni a la familia darle un entierro digno. “Son crímenes de lesa humanidad contra las mujeres”.

Además, critica que Bolivia no tiene una política internacional coherente con los postulados internos y “demuestra un alineamiento acrítico y dogmático; en las Naciones Unidas se vota por consigna, no tiene la capacidad de discernir”.

“Lo que no hemos escuchado hasta ahora es un pronunciamiento claro del Estado boliviano sobre lo que está pasando en Irán y quizá eso es lo que hace falta a la sociedad; porque si no, todo queda en la ambigüedad y queda como que en el fondo la embajadora es víctima de una mala interpretación o un uso abusivo de la prensa, pero se debe considerar que Irán es un Estado altamente represivo. Es una situación compleja en la que hace falta un pronunciamiento claro del Estado”, agrega.

En la pasada Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Luis Arce daba cátedra y recomendaciones al mundo sobre Despatriarcalización para eliminar la violencia contra las mujeres (Bolivia es uno de los países con un alto grado de violencia contra las mujeres y la tasa de feminicidios crece día a día); dos semanas después, su amistad con Irán, pero sobre todo, la falta de empatía y solidaridad de su representante (Romina Pérez) muestran su verdadera política de Estado contra la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres; es una bandera de la cual tratan de apropiarse; pero su accionar los desenmascara.

La muerte de la joven de 22 años Mahsa Amini, tras ser detenida por la “policía de la moral” en Irán, ha desatado protestas sin precedentes a lo largo del país islámico, protestas que se han generalizado en el mundo a través de manifestaciones de mujeres cortándose el cabello en actos públicos, como un acto de apoyo y sororidad con lo ocurrido.

La embajadora Romina Pérez y el Gobierno boliviano fácilmente se desentienden diciendo “en ningún momento emití posición de mi gobierno sobre la situación en Irán, en el marco del respeto a la no injerencia y a la soberanía, que es pilar fundamental de la política exterior boliviana” no condenan la violencia. Yo me pregunto, ¿este Gobierno no se jacta de ser el Gobierno del cambio? ¿Defender a los más vulnerables? ¿Ser el Gobierno de los valores democráticos y las luchas sociales?

Adicionalmente, las declaraciones de la embajadora boliviana en Irán, se publicaron justo en la conmemoración del Día de la Mujer Boliviana, provocando la indignación de la población en general. No es posible aceptar que se mire para otro lado ante semejante violencia, para no incomodar a las amistades políticas del MAS.

Al final este lamentable accionar muestra la lógica del Gobierno boliviano de amigos/enemigos, esa doble moral discursiva donde, si tu amigo comete crímenes de guerra como Rusia o arremete contra los derechos humanos de las mujeres como Irán, debes quedarte callado porque es tu amigo, o incluso ir un paso más allá y defender la barbarie.