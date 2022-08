El legado ético y político de Marcelo Quiroga Santa Cruz

El pasado 17 de julio se conmemoró el cuadragésimo segundo aniversario de la heroica inmolación del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y me ha llamado la atención la ausencia de homenajes –ni siquiera en los medios de comunicación– a la obra y el pensamiento político del gran dirigente revolucionario. Escribimos pues el presente artículo para relievar la lucha insurgente de Marcelo, así como su coraje, lucidez y valentía ética y política.

El año 1980, hace 42 años, tuvo lugar el sangriento golpe de Estado perpetrado por García Meza y sus secuaces, quienes instauraron en el país un régimen fascista, autoritario y dictatorial. Y se impusieron violentamente en y a través de una serie de masacres contra la población trabajadora. Entre los crímenes más brutales está precisamente el asesinato del compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz.

1980 marca un punto de inflexión en nuestro proceso histórico, precisamente por la instauración de una narco-dictadura. Recordemos que los gestores y perpetradores del golpe de Estado, García Meza y Arce Gómez, eran connotados agentes u operadores locales de los cárteles del narcotráfico. Tal y como nos demuestra el excelente libro Bolivia, el cuartelazo de los coca-dólares del periodista Gregorio Selser (Mex-Sur Editorial, 1982). En este libro el autor revela precisamente los vínculos de la junta militar golpista con el narcotráfico internacional.

El leitmotiv del narco-golpe fue eliminar físicamente a los críticos no sólo del régimen dictatorial de Banzer, sino también del conjunto de la clase dominante y del sistema de dominación y explotación-capitalista, colonialista e imperialista- aún hoy imperante en Bolivia. Esta es la causa política fundamental del por qué acribillan y asesinan a Marcelo, no es pues sólo por haber instituido el juicio de responsabilidades contra la dictadura de Banzer, sino también por forjar un horizonte radicalmente anticapitalista, es decir socialista.

¿Quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? Por razones de espacio, sólo vamos a referir un par de apuntes de su densa y compleja biografía (véase Marcelo Quiroga Santa Cruz. El socialismo vivido, de Hugo Rodas Morales). Marcelo proviene de una familia de clase media alta, más propiamente de los intersticios sociales y económicos que aún se movían entre el decadente régimen feudal y la pequeña burguesía (urbano-criolla mestiza) emergente. Es importante señalar este origen de clase para comprender la significación histórica y política del grandioso viraje (salto cuántico) que Marcelo se va a atrever a hacer al optar, con la más profunda convicción revolucionaria, por las causas y los intereses de las clases trabajadoras.

El pensamiento y la acción política de Marcelo se radicalizan en el contexto del año 1966, cuando va a ser invitado, como diputado independiente, para conformar la bancada de Comunidad Demócrata Cristiana, de la cual era parte la Falange (FSB, matriz del MAS). En esa condición, Marcelo va a hacer una de las más importantes e históricamente significativas acciones políticas, el año 1967, cuando instaura un juicio de responsabilidades contra el régimen de Barrientos, principalmente por dos razones: una, por la masacre de San Juan, alevosamente perpetrada por Barrientos el 24 de junio de 1967. Otra, por los contratos petroleros con las empresas transnacionales en condiciones desfavorables y contrarias al interés nacional. Dos denuncias muy importantes que le van a costar, a Marcelo, el desafuero parlamentario, el encarcelamiento y el desterramiento en el Alto Madidi.

Una vez que cae el régimen de Barrientos y luego del interregno democrático de Siles Salinas (1969), Ovando asume el mando de la nación e invita a Marcelo a posesionarse del Ministerio de Minas y Petróleo. En esa condición Marcelo va a desarrollar una segunda y grandiosa acción política, en octubre de 1969, nacionalizando la Gulf Oil Company. Esta nacionalización tiene una doble importancia histórica: primera, va a suponer la expropiación de los bienes y capitales de la Gulf, algo que el régimen del MAS nunca ha hecho con ninguna de las empresas transnacionales supuestamente nacionalizadas. Segunda, la expulsión ignominiosa de la Gulf, algo que Evo morales nunca ha hecho en Bolivia, aquí ninguna empresa transnacional ha sido echada del país.

En agosto de 1979, Marcelo inicia el juicio de responsabilidades contra la dictadura corrupta, criminal y fascista de Banzer. No tenemos espacio para discurrir acerca de este juicio histórico, pero el material de denuncia está contenido en el excelente libro Juicio a la dictadura (La Paz, MEP, 1982).

¿Qué nos queda de la acción política e intelectual de Marcelo? Primero, una cualidad teórica y política realmente extraordinaria, no sólo en el campo literario (Los deshabitados), sino también en la obra propiamente política, en libros admirables como El saqueo de Bolivia (1979) y Oleocracia y patria (México, 1982), que contienen el análisis de la política económica de la dictadura de Banzer, caracterizada como pro imperialista y antipopular.

Segundo, la histórica necesidad de forjar un horizonte de lucha radicalmente revolucionario, en el sentido de trabajar y combatir por un proyecto histórico anticapitalista, antiimperialista y anti oligárquico. No puede haber revolución, ni socialismo, si no se liquida el núcleo fundante de la dominación y explotación imperialista (constituido por las empresas transnacionales) y si no se resuelve el campo de tensión de y entre la dominación imperialista y las contradicciones de clase al interior del espacio (hoy llamado) plurinacional, tal y como hoy está representado por el agronegocio y la oligarquía de Santa Cruz.

¡Honor y gloria a Marcelo Quiroga!